Десятиклассник прилетел в Москву на свидание к своей 16-летней знакомой, а когда она отказалась от секса, зарезал ее

СЕГОДНЯ 20:08 2018-10-19T20:12:07+03:00

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16-летнюю Кристину Хамраеву искали целых два месяца. Утром 26 августа девушка вышла из дома в Чертаново и пропала. В поисках участвовали и полицейские, и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Листовками с фото девушки был оклеен не только весь южный округ столицы, но и другие части города. Искали и не нашли. Подключился Следственный комитет. Сбежала? Или случилось что-то нехорошее? Начали отрабатывать знакомства пропавшей школьницы, прошерстили всех друзей - и реальных, и виртуальных.

- В телефоне девушки была обнаружена переписка, которая помогла раскрутить эту историю, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Поначалу молодой человек, с которым Кристина переписывалась в соцсетях, не показался подозрительным. Живет в другом городе, за многие сотни километров от Москвы. Однако одна из подруг девушки вспомнила, что та говорила о будущей встрече с «гостем», который должен приехать издалека… Начали «копать» и стало понятно, что загадочный «друг» имеет отношение к исчезновению девушки.

- Когда к нему приехали московские следователи, парень поначалу отнекивался, отпирался, а потом вдруг посыпался, - говорит источник.

В СК рассказывают, что 16-летний Костя (имя изменено) переписывался с Кристиной в течение почти года. Нашлись общие интересы. Общались практически каждый день. И вдруг Костя предложил встретиться в реальной жизни. Как? Он готов прилететь в Москву.

26 августа он позвонил Кристине и сказал, что он уже в городе. Сначала пригласил просто погулять. Потом объяснил, что заранее снял на несколько дней квартиру - на Большой Филевской улице. Пригласил Кристину зайти.

Листовками с фото девушки был оклеен не только весь южный округ столицыФото: ВКонтакте

- В квартире произошел конфликт, и молодой человек ударил свою интернет-знакомую ножом, - комментируют в московском управлении СК. - От полученного ранения она скончалась на месте, испугавшись последствий, он расчленил тело и избавился от него.

Следователям Костя показал, куда выбрасывал пакеты с частями тел несчастной девушки. Несколько - в мусорный бак около дома, где снял квартиру. Остальное - в коллектор неподалеку. Следы крови в квартире замыл. На следующий день вернулся домой…

Некоторые детали случившегося парень пока не раскрывает. Например, не может толком объяснить, почему произошел этот конфликт, во время которого он схватился за нож. В следствии считают, что оказавшись с девушкой в пустой квартире, Костя предложил ей переспать, начал приставать. Девушка отказалась, начала сопротивляться. Вероятно, могла сказать, что позвонит родителям или в полицию. И тогда он решил заставить ее замолчать…

В деталях сейчас разбираются следователи. На днях 16-летнего подростка отправили под арест.