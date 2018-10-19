2018-10-19T20:12:07+03:00
Происшествия

Десятиклассник прилетел в Москву на свидание к своей 16-летней знакомой, а когда она отказалась от секса, зарезал ее

Тело школьницы он расчленил и выбросил в коллектор
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Кристину Хамраеву искали целых два месяцаКристину Хамраеву искали целых два месяцаФото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

16-летнюю Кристину Хамраеву искали целых два месяца. Утром 26 августа девушка вышла из дома в Чертаново и пропала. В поисках участвовали и полицейские, и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Листовками с фото девушки был оклеен не только весь южный округ столицы, но и другие части города. Искали и не нашли. Подключился Следственный комитет. Сбежала? Или случилось что-то нехорошее? Начали отрабатывать знакомства пропавшей школьницы, прошерстили всех друзей - и реальных, и виртуальных.

- В телефоне девушки была обнаружена переписка, которая помогла раскрутить эту историю, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Поначалу молодой человек, с которым Кристина переписывалась в соцсетях, не показался подозрительным. Живет в другом городе, за многие сотни километров от Москвы. Однако одна из подруг девушки вспомнила, что та говорила о будущей встрече с «гостем», который должен приехать издалека… Начали «копать» и стало понятно, что загадочный «друг» имеет отношение к исчезновению девушки.

- Когда к нему приехали московские следователи, парень поначалу отнекивался, отпирался, а потом вдруг посыпался, - говорит источник.

В СК рассказывают, что 16-летний Костя (имя изменено) переписывался с Кристиной в течение почти года. Нашлись общие интересы. Общались практически каждый день. И вдруг Костя предложил встретиться в реальной жизни. Как? Он готов прилететь в Москву.

26 августа он позвонил Кристине и сказал, что он уже в городе. Сначала пригласил просто погулять. Потом объяснил, что заранее снял на несколько дней квартиру - на Большой Филевской улице. Пригласил Кристину зайти.

Листовками с фото девушки был оклеен не только весь южный округ столицы Фото: ВКонтакте

Листовками с фото девушки был оклеен не только весь южный округ столицыФото: ВКонтакте

- В квартире произошел конфликт, и молодой человек ударил свою интернет-знакомую ножом, - комментируют в московском управлении СК. - От полученного ранения она скончалась на месте, испугавшись последствий, он расчленил тело и избавился от него.

Следователям Костя показал, куда выбрасывал пакеты с частями тел несчастной девушки. Несколько - в мусорный бак около дома, где снял квартиру. Остальное - в коллектор неподалеку. Следы крови в квартире замыл. На следующий день вернулся домой…

Некоторые детали случившегося парень пока не раскрывает. Например, не может толком объяснить, почему произошел этот конфликт, во время которого он схватился за нож. В следствии считают, что оказавшись с девушкой в пустой квартире, Костя предложил ей переспать, начал приставать. Девушка отказалась, начала сопротивляться. Вероятно, могла сказать, что позвонит родителям или в полицию. И тогда он решил заставить ее замолчать…

В деталях сейчас разбираются следователи. На днях 16-летнего подростка отправили под арест.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Подмосковье грузовик насмерть сбил пешехода
Мосгорнаследие защитило доходный дом XIX века
НИИ скорой помощи имени Склифосовского отмечает 95-летие
В центре Москвы строится 35 особо значимых сооружений
В Малом Спасоглинищевском и Петроверигском переулках завершилось благоустройство
Жителям столицы предложили выбрать места для резидентных парковок
На востоке Москвы водитель такси сбил пешехода и протаранил забор детской больницы
Лжеконсультант в автосалоне выманил у москвича 3 млн рублей
В центре Москвы открылся фестиваль «Осенние дары Азербайджана»
В ноябрьские праздники изменится расписание московских электричек
В поселке Киевский построят внеуличный переход через железную дорогу
В ландшафтном парке ВДНХ высадили более 60 тысяч многолетних цветов
В подземных переходах столицы ставят видеокамеры и пожарную сигнализацию
На юге столицы 41 семья получила договоры на квартиры по программе реновации
В столице началась реставрация гаража Госплана
В метро запустили 79-й поезд «Москва»
В «Сколково» поедет беспилотное такси
В столице появятся аппараты, которые умеют не только ездить, но и плавать
В метро поставят еще почти 40 банкоматов с функцией пополнения карты «Тройка»
На станциях столичного метро появятся более тысячи новых элементов навигации
Объявлений в метро Москвы стало меньше на 70 процентов
Более тысячи новых элементов навигации появится в московском метро
Родителям придется ответить за 1,5-годовалого малыша, брошенного в подъезде
Москва представила самый быстрый в мире 3D-сканер на выставке в Дубае
В столице стали строить больше жилья
В московском парке в пойме реки Битца высадили более 200 деревьев