Задержанный за кражу в Москве гражданин Приднестровья признался в семи убийствах

22 Окт. 22:32 2018-10-22T22:34:19+03:00

В полиции 29-летний разнорабочий из Приднестровья, задержанный за кражу, признался в убийствах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Полиция и Следственный комитет пытаются разобраться в невероятных показаниях задержанного накануне воришки. 29-летний разнорабочий из Приднестровья попался на мелочи - украл на Ленинском проспекте стоявший у магазина велосипед. А когда его доставили в отдел и начали опрашивать, заговорил о прежних своих преступлениях.

- По словам мужчины, за последние несколько лет он убил семь человек, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Якобы последней его жертвой стал коллега по стройке, которого он после совместной попойки избил до смерти. Еще шесть жертв - женщины. По словам задержанного, эти убийства он совершал на родине, в Тирасполе. Подкарауливал в темное время суток в глухих местах, бил по голове молотком, насиловал.

В пресс-службе московской полиции подробности показаний приезжего официально не комментируют. Однако подтверждают: есть такой задержанный, взяли его еще 19 октября.

- Пока уголовное дело возбуждено только по статье «Кража», - сообщили «Комсомольской Правде» в ГУ МВД по Москве. - Однако задержанного мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям, в том числе по особо тяжким статьям.

Российские сыщики уже сделали запрос в Приднестровье, чтобы выяснить, действительно ли в Тирасполе с начала 2010-х годов находили подобные тела и не проходил ли пойманный в Москве на краже маньяк там по другим уголовным делам.

Впрочем, к показаниям задержанного пока относятся с недоверием.

- Не исключено, что мужчина может состоять на учете в психиатрии или попросту выдумал эту историю для каких-то своих целей, затягивая процесс проверки данных, - говорит источник.

К слову, тело собутыльника, которого мигрант из Приднестровья якобы убил, в указанном месте пока не нашли.

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