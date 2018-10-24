Мамаеву и Кокорину разрешили тренироваться в спортзале Бутырки

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-24T02:23:11+03:00

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Все внимание общественности сейчас приковано к одному из самых старых следственных изоляторов Москвы — знаменитой «Бутырке». Только что сюда «заехали», как говорят на тюремном жаргоне, оскандалившиеся футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Напомним, что они задержаны Тверским судом Москвы на 2 месяца за свои похождения после стриптиз-клуба утром 8 октября, когда они избили водителя журналистки и чиновника Минпромторга Дениса Пака.

- Само собой, весть о том, какие знаменитые арестанты здесь поселились мгновенно разнеслась по СИЗО, - рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Иван Мельников. - Как? Да очень просто. Во-первых, во многих камерах есть телевизоры. А во-вторых, люди кричат друг другу через окна.

- Что прям вот так: «Эй, слышал, кто к нам заехал»?

- Ну да, бывает, так и происходит. Так или иначе, нет сейчас такого человека в «Бутырке», кто не знает про Мамаева и Кокорина. Многие надеются, что из-за их появления и связанного с этим повышенного внимания жизнь улучшится и у них. Один арестант даже похвалился, что еда вроде как стала лучше.

- Это правда?

- Качество еды и так улучшилось в последний год. В том числе и благодаря нашим (членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы — прим. ред.) стараниям.

- В храм Мамаев уже сходил, насколько нам известно..

- Да, а вчера оба футболиста побывали впервые и в спортзале. То, что они так оперативно смогли это сделать — скорее, исключение из правил. Обычные арестанты ждут своей очереди на посещение неделями, а то и месяцами. Очередь очень большая.

- А как выглядит этот спортзал?

- Помещение маленькое, есть стол для настольного тенниса, несколько тренажеров еще советского образца — штанга, гантели. Стоит даже допотопный велотренажер. Тренировка длится около часа. После положен душ — это большая привилегия, так как по правилам у заключенных банный день не чаще одного раза в неделю. На дополнительную помывку очередь и она платная — 80 рублей.

Как выяснилось, и посещение спортзала услуга не бесплатная — 250 рублей.

- Но я сильно сомневаюсь, что футболистам удастся посещать спортзал чаще одного раза в неделю. И так то, что они уже побывали — круто. Их поселили в ОКИ (отдельный корпус изолятора — Ред.) — один из самых комфортных корпусов с маломестными камерами. И этот корпус как раз рядом со спортзалом. Если бы они оказались на спецблоке, как мы предполагали, то о занятиях спортом можно было бы только мечтать — оттуда вообще не водят.

- То есть и деньги на счета, и передачки футболистам уже передали?

- Да. Но пока не все необходимое. Например, Мамаев просил еще пару кроссовок без шнурков. Ему передали обычные, а шнурки в СИЗО под запретом, так он и ходит без них. Кокориным - старшему и младшему тоже уже родственники все передали. Кстати, младший из них — Кирилл — рассказал, что за эти дни прочитал уже 4 книжки. Сейчас у него на тумбочке Достоевский.

- «Преступление и наказание»?

- Нет. Другая какая-то. Но все они, все четверо, сильно раскаиваются. Александр очень понурый, его еще гнетет то, что вместе с ним попал и младший брат. Он все время про него только и спрашивает. Мамаев мечтает о свидании с женой Аланой, с отцом у него уже была встреча, следователь дал разрешение. Еще один их подельник - малоизвестный футболист Александр Протасовский - тоже в «Бутырке», про него мало говорят. Мы были у него, парень тоже переживает, конечно. Надеется, что удастся вернуться к построению спортивной карьеры после освобождения. У него дома остались жена и трое детей. И он очень удивился узнав, что ему положено свидание с супругой. Мы ему разъяснили права и он обрадовался, сказал, что будет ходатайствовать теперь у следователя.

- Он тоже в хорошей камере?

- Да. У него также есть видеодомофон, как и у Кокорина. Меньше всего в этом смысле повезло Кириллу Кокорину. У Мамаева все в порядке. Но все четверо находятся в ОК, самом старом корпусе «Бутырки». В этих коридорах снимали много фильмов, здесь же ходит множество легенд о знаменитых сидельцах. Своего рода легендарное место.

- Теперь к этим легендам добавится еще одна - об оскандалившихся футболистах.

- Вполне возможно.

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