Почему москвичи воюют с коммунальщиками за опавшие листья

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-23T18:55:34+03:00

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Казалось бы, ну что это за проблема такая? Листья. Ну подумаешь, где -то убрали, где -то оставили... Все равно весной новые вырастут. Однако рассуждать так могут только дети дошкольного возраста. Или полные невежды. Оказывается, на улицах столицы вокруг черных мешков осенью плетутся интриги и разворачиваются целые бойни. С одного фланга выступают защитники земли русской (никакого пафоса). С другого - коммунальщики (которым приказали).

Вы только представьте себе. Утро. Улица Каховка, дом 18 корпус 5. Мусорный контейнер. Вокруг - сразу 30 мешков, забитых листвой. Дворники пыхтят, пока дожди не зарядили... И вдруг к одному из них подкрадывается неравнодушный житель столицы Глеб Туманов и, оглядевшись, достает нож. Затем налетчик беспощадно вспарывает черный пакет. И оттуда, словно внутренности, сыплются листья. Активист собирает их в охапку и вновь разбрасывает по убранной территории. Можно сказать, кропит ими землю.

В этот момент на поле брани выскакивает сотрудница ГБУ «Жилищник» и начинает визжать от возмущения. Приезжает полиция. Начинаются разборки. Досмотры, объяснения, протоколы... Коммунальщики утверждают, что они не виноваты. Они убирали листья только вдоль дорог, а на Каховке просто готовили вывоз. Глеб смеется им в лицо. Потирает руки. И пишет заявление начальнику местного отдела МВД с просьбой наказать «Жилищник». Конец первого акта.

«И С ЛИСТЬЯМИ ХОРОШО, И БЕЗ НИХ ТОЖЕ»

В чем смысл такого жесткого противостояния? Те, кто против уборки, говорят, что листва - это подарок природы, который за несколько месяцев разлагается и становится для городской земли удобрением. Те, кто за, напоминают, что листья накапливают в себе много свинца и к ноябрю не такие уж ценные. К тому же их уносит ветром на проезжую часть, а это уже опасно. В дождливую погоду они скользят как шкурки бананов.

Во дворах по большому счету жителям многоэтажек все равно, сбросят ли с газонов желтое одеяло или оставят. По крайней мере, из шести опрошенных мною людей (Ленинский проспект, 37) пятеро высказались именно так. И только одна женщина сказала, что вид из окна с листочками красивей. Особенно сейчас - в конце бабьего лета.

Специалисты говорят, что без уборки листвы не обойтись.

Вокруг - сразу 30 мешков, забитых листвой. Фото: Юлия Щербакова

- Взять, например, искусственно созданный газон, - говорит ди ректор муниципального казенного учреждения «Леспаркхоз» Татьяна Малешина (город Мытищи). - Он не терпит какого-то покрова. А потому его надо освобождать. То же самое касается территорий вдоль дорог и тротуаров. Убирать однозначно. И в парках тоже - все партерные газоны должны быть чистыми. А вот то, что касается отдаленных участков - в скверах, парках и дворах - листву лучше оставить. Вреда от нее не будет.

Кстати, в Мытищах уже не первый год компостируют собранный биоматериал. Метод вполне известный. Листву ссыпают в яму. С верху кладут опилки, пропитанные лошадиной мочой. На любой конюшне этого добра завались. Туда же - собранные на городских клумбах сорняки, скошенную траву, всякую щепу, мелкие ветви. В результате выходит этакий пирог, который летом перелопачивают. А через три года получают отличный компост. А, точнее, почву. В Мытищах, например, для посадки цветов грунт не покупают, а используют свой, переработанный.

А КАК В МОСКВЕ

У нас уборка листвы по закону производится по всей ширине газонов, расположенных вдоль городских магистралей, и на расстоянии от 5 до 25 метров на газонах, прилегающих к улицам, дорогам и проездам, в зависимости от их категории. На газонах остальных территорий, в том числе лесопарков, скверов, бульваров, лист не убирается. Во дворах коммунальщики вынуждены набивать мешки из-за развитой инфраструктуры - внутридворовые проезды, пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки и так далее. К тому же без листвы мало вероятно засорение дождеприемных решеток ливневой канализации, а вот с ней вполне.

Листья, которые опали вдоль дорог и других местах сильного загрязнения воздуха (например, возле промышленных объектов) сгребают и вывозят на свалку. Остальное направляется на переработку для приготовления древесной щепы, компостов и почвогрунтов для дальнейшего применения их в благоустройстве и озеленении города.

Где убирают листья в Москве.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Жители города могут сами решить, убирать ли в их дворе листву или нет. Сделать это можно с помощью платформы для голосований «Активный гражданин» (ag.mos.ru). Опыт показывает, что более половины участников опроса ставят галочки за уборку листвы. Причем чаще всего это женщины и активные граждане до 34 лет.

КАК У НАС В САДОЧКЕ

Если говорить о садах, которые у некоторых жителей Москвы находятся за городом, то там тоже к уборке нужно подходить с умом.

- Если у вас растут, например, гортензии, то к ним можно смело подгребать листву - их корневая система любит такие подушки, - рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) дачный эксперт Татьяна Кудряшова. - Е сли это кустовые розы, то - наоборот - каждый лист надо убрать. Иначе они могут впоследствии погибнуть. А вообще я тоже выступаю за компост. Причем готовить его можно не в ямах, а в мешках, добавляя туда (кроме листьев) земельку, мочевину, золу, водичку. И пускай такой мешок стоит всю зиму на солнце. А уже весной получившуюся смесь можно использовать по назначению. Шикарное удобрение.

В ТЕМУ

Осенние листья в саду: убирать ли их или нет

- У нас столько вопросов накопилось! Наступила осень. Надо убирать листву или не надо? В Москве листву убирают. Скандалы в некоторых дворах.

- Миша, убирать листву на улицах города или в саду, это не одно и то же. На улицах, конечно, надо убирать. Как только пойдет дождь, она покроется влагой. И потом замерзнет. И там машина не сможет затормозить. И ноги будем ломать (подробности)