Система видеонаблюдения в Москве: записи с камер может получить каждый москвич

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-23T21:43:22+03:00

Даже если захочешь проехать зайцем - тебя снимет камера. Но в первую очередь она, конечно, нацелена на хулиганов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Недавняя громкая история с футболистами Кокориным и Мамаевым в очередной раз доказала эффективность системы видеонаблюдения, которую последние годы активно развивают в Москве. Оба жестких эпизода, когда бывшие игроки сборной России махали на улице и в кофейне кулаками, оказались засняты. Причем сразу несколькими камерами. И в течение каких-то пары-тройки часов стало понятно, кто, кого и как бил.

Еще лет десять назад при таких же вводных доказать вину звездных драчунов было бы гораздо сложнее. А тут вот тебе запись. Нагляднее некуда.

Система видеонаблюдения продолжает расширяться. Сегодня камеры, которые за нами следят, стоят не только на дорогах, но и во дворах, на подъездах, школах, в парках, на поликлиниках, магазинах, торговых центрах и всяких прочих общественных местах.

Всего - 167 тысяч камер (см. «Только цифры»).

Доступ к записям с этих камер может получить любой горожанин (см. «Инструкция по применению»). Например, в 2017 году москвичи подали 22 тысячи заявок на сохранение видео с нужных камер. Это 1,5 миллиона часов выгруженного видео (660 терабайт) - по длительности как 750 тысяч двухчасовых фильмов.

ЛОВЯТ И ЖУЛИКОВ, И КОММУНАЛЬЩИКОВ

- Записи с камер поступают в Единый центр хранения данных (ЕЦХД), где хранятся в течение пяти дней, - объясняет руководитель Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко. - Оперативный доступ к видео в режиме реального времени или к архиву предоставлен 10 тысячам сотрудников органов исполнительной власти и 6 тысячам представителей правоохранительных органов. Они могут пользоваться как с рабочих мест, так и с мобильных устройств - для оперативности.

Число преступлений, которые раскрываются с помощью видеокамер, за последние три года увеличилось почти вдвое. Более 3 тысяч - это цифры 2017 года. В 2015-м было около 1600.

Камеры помогают не только при поиске воришек и прочих жуликов. Например, в прошлом году благодаря системе зафиксировали около 170 тысяч нарушений в сфере ЖКХ. Это недобросовестная уборка дворов и улиц коммунальщиками, проблемы с вывозом мусора и прочее.

Только цифрыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

БЕЗ СЛЕПЫХ ЗОН

По словам Эдуарда Лысенко, система видеонаблюдения расширяется каждый год.

- Москва - большой город. Говорить о том, что вся территория уже охвачена, рано. Количество камер, включенных в систему видеонаблюдения, будет увеличиваться. Мы постоянно интегрируем в систему существующие камеры органов исполнительной власти, а также коммерческих объектов: торговых центров, ритейлеров (крупные маркеты), банков и не только. Мы работаем по такой схеме: предприниматели получают готовую централизованную систему, которая помогает удаленно контролировать локальные магазины или офисы, а город - дополнительный поток видеоданных.

Сейчас одна из главных задач развития системы - чтобы в городе не было слепых зон, которые не попадают в обзор. Для этого специалисты корректируют расположение камер.

- Кроме того, развиваем мобильное видеонаблюдение, - отмечает Лысенко. - Это передача сигнала с мобильных источников: смартфонов, нательных видеорегистраторов органов безопасности и городских служб.

КСТАТИ

Когда систему распознавания лиц внедрят по всему городу?

Во время чемпионата мира по футболу на московских стадионах, в метро, фан-зонах и пешеходных улицах установили камеры с системой распознавания лиц. Благодаря чудо-технике практически каждый день полицейским удавалось задерживать беглых преступников (в том числе тех, кто находился в федеральном розыске) и людей, которые засветились во время правонарушений. Снимающие человеческий поток камеры мгновенно сверялись с фотобазой преступников и сообщали операторам. За месяц в Москве задержали 180 человек.

По словам Эдуарда Лысенко, первые пилотные проекты по распознаванию лиц были запущены в столице еще в 2017 году.

- На текущий момент нам удалось протестировать проект на 1,5 тысячи камер, оптимизировать и удешевить его, - говорит глава ДИТ. - Все наработки мы передали коллегам из МВД. Ждем их решения. Кроме того, мы прорабатываем возможность использовать эту видеоаналитику на стадионе «Лужники» на постоянной основе.

ВАЖНО!

Чтобы следить за ходом самых масштабных городских праздников и фестивалей, вовсе не обязательно ехать на площадки. Многие москвичи пользуются прямыми трансляциями на портале «Окно в город» (video.dit.mos.ru/window). Например, прямые эфиры фестиваля «Круг света» и Парада Победы через интернет смотрели десятки тысяч зрителей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Как найти нужную вам видеоинформацию

1. На сайте data.mos.ru вы можете посмотреть, есть ли в интересующей вас части города камеры.

2. Звоните на номер «горячей линии» московской системы видеонаблюдения +7 (495) 587-00-02 и оставляете заявку на сохранение видеоархива. Оператор назовет вам номер заявки. С этого момента ваши данные хранятся 30 суток.

3. Далее обращайтесь в полицию, сообщая номер заявки. После этого полиция получает доступ к запрошенной вами записи.

Помните, что запись с камер, установленных на улицах, во дворах и на подъездах, хранятся 5 календарных дней. Поэтому обращаться на «горячую линию» системы лучше сразу.

Вся полезная информация и реестр всех камер - на сайте video.dit.mos.ru.