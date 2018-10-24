Как пользоваться эскалаторами в столичном метро во время ЧП

СЕГОДНЯ 18:30 2018-10-24T18:45:49+03:00

В экстренных ситуациях можно всегда рассчитывать на помощь дежурных

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После страшного случая в Риме, где эскалатор «взбесился» и понес на большой скорости пассажиров вниз, москвичи сразу стали задавать вопросы: а у нас тоже такое может быть? И что делать, чтобы избежать травм?

В московской подземке эскалаторы тоже иногда останавливают и падения бывали. Но происходит это из-за некорректного поведения пассажиров. Стоит вспомнить историю с туристом из Бразилии. Несколько лет назад на станции «Площадь Революции» он стал танцевать на ступенях эскалатора, не удержался и потерял равновесие. При падении он задел других пассажиров.

- Дежурная вовремя остановила эскалатор, что позволило избежать серьезных травм. В ходе инцидента пострадали четыре человека, двое из которых были госпитализированы с ушибами в больницу, - рассказывали в Московском метро. - Стоит особо подчеркнуть, что дежурная по эскалатору тогда же вызвала пострадавшим скорую медицинскую помощь.

В целом, в столичном метро травмироваться невозможно. Только, нарушая правила поведения. Дежурные постоянно общаются с пассажирами по громкой связи и всегда предупреждают «мама, возьмите ребенка за руку», «молодой человек, встаньте со ступенек», «не ставьте на поручень люльку с грудничком». Особенно внимательны дежурные на станциях вблизи вокзалов и в часы пик - три часа утром и три часа вечером.

Для безопасности также не менее важен ремонт эскалаторов. Специалисты регулярно проверяют исправность всех рабочих и аварийных тормозов, а также электродвигателей.

- Своевременный ремонт эскалаторов — обязательное условие для безопасного передвижения пассажиров. Срок эксплуатации эскалаторов метрополитена рассчитан на 50–60 лет, если капитальный ремонт проводится каждые 10–15 лет, а текущий ремонт — каждые 5-7 лет, — рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В московском метро с начала этого года отремонтировали 45 эскалаторов на 28 станциях. Ремонт прошел на «Автозаводской», «Семеновской», «Калужской», «Киевской», «Кузнецком Мосту», «Лубянке», «Щукинской», «Семеновской», «Таганской» и других. До конца года планируется отремонтировать еще 22 эскалатора на 14 станциях. Таким образом, в 2018 году в метро будет обновлено 67 подъемников.

Правила пользования эскалаторами в Московском метро:

- находясь на эскалаторе, необходимо стоять справа, лицом по направлению его движения, проходить с левой стороны, держась за поручень,

- не наступать на ограничительную линию на ступенях, не прислоняться к неподвижным частям, держать малолетних детей на руках или за руку, не задерживаться при сходе с эскалатора;

- в условиях увеличенных пассажиропотоков, по указанию работников метрополитена, заполнять левую и правую стороны ступеней эскалаторного полотна;

- запрещается перемещение по неработающему эскалатору без разрешения работников метрополитена.

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