Почему возле «Войковской» асфальт на плитку положили, а потом сняли

24 Окт. 18:48 2018-10-24T19:11:59+03:00

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Стелить, потом снимать

- Раньше старую плитку меняли на новую. Надоело? Теперь прямо на плитку укладывают асфальт. Цирк какой-то, - вторые сутки возмущаются тротуарные «специалисты» в интернете.

А речь вот в чем. Недалеко от станции метро «Войковская» оказалась проблема с тротуарным покрытием. Об этом стало известно по фото, которые сделали прохожие. А на них и, правда, видно, как на плитку укладывали асфальт. После волны возмущений кто-то прямо ночью дал отбой, а к утру асфальт соскребли ковшом экскаватора - плитку хоть так, хоть иначе, но испортили. Теперь понадобится снова перекладывать.

- Вроде же асфальт клали вчера? А где он? - спрашиваю у рабочих.

- Да-да, вчера начальство сказало стелить, потом снимать. Сами там еще не решат, - говорит Альберт.

Популярное фото из соцсетей с укладкой асфальта поверх плитки.

- А почему асфальт-то нужно было сверху плитки? Сняли бы плитку и вместо нее уже асфальт...

- Нет, там просто поднять уровень надо было. Понимаете, недавно заменили бордюры на новые, а они оказались выше, чем плитка.

На тротуаре потопы

Услышав наш разговор, подошла продавец Ирина из ближайшего магазина «Цветы».

- Как только дождь, то тут на тротуаре потопы - вода не стекала на дорогу, а оставалась под магазинами, в автобусную остановку тоже нельзя было войти, - рассказывает Ирина.

- Прошел слух, что это частная территория, а не городская. Вроде бы участок по Ленинградскому шоссе от 15 до 17 дома частник укладывал? - спрашиваю.

- Этого не знаю. Но как это? Тротуар же не может быть в частной собственности.

Можно обратить внимание, что именно тот участок, который перекладывают, вымощен серой плиткой, а дальше лежит красная. В городских структурах все подробности ремонтных работ не сообщают, но говорят, что причиной стали подтопления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/674814" frameborder="0"></iframe> Плитка у станции метро «Войковская» в Москве.Алиса ТИТКО

- Плановые работы по устранению локальных подтоплений проводятся на участке по адресу: Ленинградское шоссе, д. 13-19. На данный момент подтопление устранено, специалисты приступили к работам по восстановлению плиточного покрытия на прилегающей территории, - значится в сообщении на странице Городского хозяйства Москвы.

В городских структурах говорят, что причиной ремонта стали подтопления.Фото: Алиса ТИТКО

МНЕНИЕ

Эксперт в области дорожного строительства, почетный строитель и почетный дорожник Александр Малов:

- Этого нельзя было делать. Нужно было снять плитку, песчаный слой увеличить и вновь ее положить. Но класть плитку в два раза дороже, чем асфальт — это первое, а второе — у нас не так много рабочих, которые ее умеют класть. Я был в Германии там есть целые учебные заведения, ребята целыми днями там клали плитку, разбирали, снова клали. У нас считают, что любой таджик или русский (не важно какая национальность) сможет положить плитку. Если говорить о конкретном случае на Ленинградском шоссе — на плитку асфальт вообще-то не кладут, но это самый простой и дешевый вариант выхода из сложившейся ситуации. И, если бы асфальт все же положили, то такое покрытие нормально бы себя вело. Это же не дорога, а тротуар — нагрузка была бы нормальной.

КСТАТИ

Мастер-классы по укладке плитки

В «Технограде» на ВДНХ можно научиться правильно класть тротуарную плитку. Для этого нужно записаться на сайте. Обучение платное.

На территории "Технограда" действует мастер-класс по укладке плитки.Фото: Алиса ТИТКО

- Сейчас можно записать на мастер-классы. Занятие длится один час, стоит 250 рублей. С ноября можно будет записаться на полный курс (54 академических часа), но цена пока неизвестна, ориентировочно будет стоить 10 тысяч рублей, - сказали в «Технограде» на ВДНХ.