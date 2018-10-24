2018-10-24T12:44:36+03:00
Происшествия

В Москве в торговом центре обрушился эскалатор

К счастью, никто из покупателей не пострадал [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Торговый центр сейчас работает в обычном режимеТорговый центр сейчас работает в обычном режиме
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Ночью в Риме пострадали российские болельщики футбольного клуба "ЦСКА" - эскалатор поехал с бешенной скоростью, что превратилось буквально в мясорубку. Пострадало 30 человек. Ранее, как оказалось, подобная трагедия чуть не произошла и в Москве в торговом центре на Кировоградской улице. Покупатели, гуляющие в ТЦ Columbus, сняли на мобильный телефон, как эскалатор на третьем этаже буквально стал рассыпаться - пять ступеней обрушились.

В Москве в торговом центре обрушился эскалатор.

- Никто не пострадал. Торговый центр сейчас работает в обычном режиме, - говорят в ТЦ Columbus.

Следователи уже заинтересовались этим инцидентом и проверят обстоятельства обрушения эскалатора.

- Следственными органами организована доследственная проверка об обрушении эскалатора в торговом центре, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова. - В рамках проверки следователи изучат техническую документацию, допросят сотрудников центра, отвечающих за эксплуатацию подъемного устройства.

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