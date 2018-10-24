Первый снег и гололедица в Москве в 2018 году: зима заглянет в столицу уже на этой неделе

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-24T16:50:12+03:00

В четверг и пятницу, 25 - 26 октября, синоптики обещают в Москве первый снег в 2018 году

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Аномально тёплое и долгое бабье лето сменилось нормальной осенней погодой - нравится нам это или нет. Серое небо и дожди - "подарок" циклона из Северной Атлантики. Он же виноват и в экстремально низком атмосферном давлении, из-за которого у многих москвичей кружится голова, всё время хочется спать или хотя бы прилечь. Это не просто осенняя хандра, для недомогания есть объективные причины, считают в Московском метеобюро. В среду, 24 октября, атмосферное давление в столице упало до 727 мм рт.ст. - очень близко к рекордно низкому для этого времени года.

Дождей же за двое суток, 24 и 25 октября, выльется 10 - 15 мм, прогнозируют синоптики центра "Фобос". Примерно четверть всех положенных в октябре осадков.

Вечером в четверг, 25 октября, при температуре +4...+6 градусов вместо дождя может начаться мокрый снег. Гидрометцентр России обещает снег на севере Подмосковья, центр "Фобос" - и в самом мегаполисе. Также мокрый снег возможенночью и утром в пятницу, 26 октября. А поскольку ночью ожидаются заморозки до -1...-3 градусов, каша из снега и воды на улицах превратится в ледяную корку. А вот сугробов и даже временного снежного покрова не будет, и снег и корочка льда очень быстро растают.

Днём в пятницу +4...+6 градусов, в выходные до +8. И снова дожди.

Первый снег в конце октября - разумеется, никакая не неожиданность, а вполне нормальное для средней полосы явление. Обычно в этих числах устанавливается временный снежный покров, напоминают в Московском метеобюро. Даже в эпоху глобального потепления. Скажем, в 2014 году 20 октября лежал 2-сантиметровый слой снега. В 2016 и 2017 году белое покрывало прикрыло землю 27 октября (хотя опять же потом растаяло). В 2018 году обойдётся мокрым снегом, снежный покров, даже временный, не образуется.