Оплатил парковку, но штраф получи?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-24T20:06:10+03:00

Видя такую картину, понимаешь: ходить пешком полезно не только для здоровья, но и для кошелька... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Столичные таксисты шутят: в Москве собственными машинами пользуются только дураки да олигархи. Помчишь направо - в пробку попадешь, налево - место на парковке не найдешь, а прямо поедешь - на штрафстоянке окажешься. Но, несмотря на все страшилки, тысячи людей каждое утро отдают предпочтение не метро, а собственным авто.

Штрафы за парковку бьют все рекорды. Даже самые ярые почитатели ПДД хотя бы раз да попадались. О несправедливости своих штрафов автовладельцы готовы рассказывать часами. А по данным ГИБДД Москвы, в 2017 году был отменен каждый 20-й штраф за парковку.

НЕ ДОВЕРЯЙ - ВСЕ ПРОВЕРЯЙ!

Оплатить парковку в столице можно с помощью программы для мобильных телефонов «Московский паркинг». Все, что нужно, - выбрать место и запустить таймер. Время тикает, деньги списывают.

Система автоматически определяет номер парковки, который высвечивается на экране смартфона. Но, оказывается, можно и заплатить, и на штрафстоянке оказаться.

Как это бывает, я испытала на своей шкуре - 12 октября на площадке перед Экспоцентром на улице Красногвардейской. На Неделю науки приехали сотни семей: автобусы, машины. Но мне, как тогда казалось, повезло! Нашлось местечко у тротуара между двумя легковушками. Прежде чем заглушить мотор, включила мобильное приложение. На экране высветился номер парковки и цена. Жму «оплатить» и с чистой совестью отправляюсь на редакционное задание. Спустя час программа напоминает: пора продлить время. Соглашаюсь - и еще 200 рублей как с куста. А еще через 10 минут получаю СМС: «Ваш автомобиль эвакуируется на штрафстоянку...» Так я же заплатила!

Но машину и правда увезли. Оказалось, парковаться в этом месте нельзя - моя вина, конечно, но я же поверила приложению «Парковка» на смартфоне...

Комментарий автоюриста

- Погрешность в определении геолокации автомобиля мобильным приложением до 500 метров. Поэтому доверять программе в выборе места для парковки нельзя. Из-за такой ошибки водители по факту платят трижды: за парковочное место, за эвакуацию и штраф за нарушение правил остановки автомобиля. В таких случаях деньги за оплаченную парковку можно вернуть, - объяснил автоюрист Валерий Маслов. - Но, прежде чем оплатить парковочное место, удостоверьтесь, что вокруг нет запрещающих остановку автомобилей дорожных знаков. Ставьте машину строго по разметке. Обязательно сверьте номер парковки, высветившийся на экране вашего смартфона, с тем, что указан на информационных знаках платной парковки.

ПРОГРАММА НЕ РАБОТАЕТ - ИЩИ ДРУГОЕ МЕСТО

А эту историю нам рассказал читатель Константин Верижников. В сентябре он вместе с женой и двумя детьми отправился в самое сердце столицы.

- Автомобиль оставили в Ветошном переулке в нескольких метрах от паркомата. Стоимость 200 рублей за час, вот только заплатить так и не получилось. Мобильное приложение даже после нескольких перезагрузок телефона не отвечало. Мы попытались воспользоваться вторым способом оплаты, по СМС. Но и он был недоступен. Причем сообщения мы с женой отправляли с двух телефонов. Все бесполезно, - рассказал Константин.

Прогулка по Красной площади в итоге обошлась чете Верижниковых в 2500 рублей штрафа за неоплаченную парковку.

- С жалобой я обратился на «горячую линию». Но с меня потребовали доказательства. А где мне их взять. На слово мне и жене никто не поверил, пришлось платить.

Комментарий автоюриста

- Если произошел сбой в работе серверов Московского паркинга, действительно недоступны оба способа оплаты. При этом доказать свою правоту с юридической точки зрения автомобилисту практически невозможно. О сбоях в системе официально сообщают, только когда речь идет о крупных неполадках. Остальные случаи не фиксируются. Совет один: если оплатить не получается, лучше попробовать переставить автомобиль в другое место.

БЫЛА ДОРОГА, НАРИСУЕМ ТРОТУАР

Наталья в августе припарковала авто на улице Тимирязевской. Это обычный жилой квартал с проезжей частью. И вдруг приходит штраф за стоянку автомобиля... на тротуаре. Отметим, что привычных атрибутов пешеходной зоны в виде бордюров там нет.

- Написала жалобу, до сих пор разбираются, - рассказала Наталья.

Комментарий автоюриста

- Штраф за парковку на тротуаре - 3000 рублей. Но и автоинспекторы, и водители часто путают тротуар с обочиной. Чтобы не попасть впросак, помните, что тротуар - это участок дороги для движения пешеходов, отделенный от нее газоном или бордюром. Если это не так, обжалуйте протокол об административном правонарушении вплоть до судебных инстанций.

ВАЖНО!

В зависимости от того, кем выписан штраф, его можно обжаловать. Обратите внимание на номер постановления. Именно от него зависит инстанция, в которую стоит обратиться.

Если номер постановления начинается на 780 или 0355: жалуйтесь в сервисный центр «Московский транспорт» по адресу: улица Старая Басманная, дом 20, корпус 1, или улица 1905 года, дом 25. Справки по телефону +7 (495) 539 54 54.

Если номер постановления начинается на 782 или 0356: жалуйтесь в МАДИ (Московская административная дорожная инспекция) по адресу: улица Каланчевская, дом 49. Справки по телефону +7 (495) 540 76 56.

Если номер постановления начинается на 188: жалуйтесь в ГИБДД по адресу: улица Садовая-Самотечная, дом 1. Справки по телефону +7 495 623 51 84.

КОНКРЕТНО

2500 рублей - штраф за неоплату парковки

от 2500 до 5000 рублей - штраф за нарушение правил стоянки и остановки

от 5000 рублей - штраф за парковку на газоне

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

...Но деньги вперед!

Во всех этих историях меня как москвича, ездящего по столице уже 20 лет за рулем, в полное недоумение ввергает одно. Почему при огромном количестве официальных городских компьютерных сервисов, где можно оформить права, получить загранпаспорт, медстраховку, документы на собственность на квартиру, - почему надо ногами топать в разные службы, чтобы доказать, что ты оплатил парковку?! Эти документы поважнее парковочной квитанции.

Я так налетел на штраф, хотя поставил машину строго по разметке и денежки у меня за два часа легко сняли. Написал по электронке в соответствующие инстанции (копии всей увлекательной переписки с чиновниками у меня есть) о том, чтобы парковщики сами разбирались: программа-то их, и почему она, слизнув денежку, оформила еще и штраф - мне как водителю непонятно. Я же в эту городскую сервисную программу «Парковки» на своем смартфоне ничего вписать не могу, подправить или сжулить тоже. Но ответы были простыми: долгое объяснение о том, как прекрасно действуют парковки в столице, с выводом - виноват водитель. Хотя к письму я приложил все скриншоты. За себя мне не шибко обидно, я платить ничего не буду, так как деньги у меня и без того списали. Но совет от мастеров «Парковки»: приходите и пишите заявление лично, по-моему, глуп при таком развитии сервисов. Это сколько же народу срывают с работы только из-за того, что чиновникам лень разобраться с их косяками...

Андрей ДЯТЛОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

16 автомобилей эвакуировали из-под только что установленных знаков

Водители уверяют: когда парковали машины, их не было

В пятницу, 12 октября, на проспекте Андропова автомобилисты уже были готовы поверить в мистику и, наверное, тайком крестились: а как иначе объяснить загадочное исчезновение разом16 автомобилей и «чудесное» появление знаков, запрещающих парковку, там, где еще утром их не было. Кинулись к «зеленым человечкам» - людям в униформе Московского паркинга. (подробности)