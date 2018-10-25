По диким лесам Подмосковья, где золото моют в ручьях

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-25T17:32:43+03:00

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Начну свой репортаж, пожалуй, сразу с главного — намывать золото частным образом в нашей стране противозаконно. Точка. Так что фактически я, пусть и на один день, стала самым настоящим черным старателем.

- Хотя еще в довоенные годы это было обычным, очень распространенным средством заработка у подмосковных крестьян, - рассказывает мой проводник на пути к богатству, москвич, электрик по профессии и золотоискатель-авантюрист по натуре Владимир Шилов. - На деревенских ручьях в оврагах стояли стационарные шлюзы, и в свободное от основных занятий время народ мыл золото. Дети, подростки... За сезон спокойно можно было вытащить из земли до 150 грамм. Сейчас почему-то запрещено. Хотя это могло бы стать неплохим подспорьем для многих людей. И при этом никаких затрат государство не несет.

На сегодняшний день природное золото, которое имеет очень высокую пробу 999, покупается Центрабанком по цене 2500 рублей за грамм. Конечно, официально продать его в том виде, в котором его достают из земли — слитками или золотым песком - некому. Но все же можно чисто теоретически посчитать, что со 150 грамм простой подмосковный дачник сегодня мог бы получить около 400 000 рублей. Неплохо!

- Сегодня мы много намоем, как думаете?

- В таком деле не может и не должно быть никаких прогнозов, иначе спугнем удачу. Начнешь загадывать и мечтать — золото спрячется. Но на том ручье, что я вам покажу, я намывал песчинки до 2-х миллиметров. Неплохой показатель для наших мест. Найти солидный слиток в Подмосковье - редкость и большая удача.

Владимиру 60 лет. И до увлечения поиском золотых жил он всерьез занимался металлоискательством.

- Ходил по лесам, поднимал из земли старинные монеты, пули. Много чего. Но потом такое увеличение стало запрещенным. Заинтересовался камнями, искал интересные экземпляры. Так постепенно добрался и до золота В интернете нашел всю информацию об основных принципах золотодобычи, смастерил нехитрое оборудование — шлюз, драгу - и пошел на дело. С первого же раза удалось намыть немного золотого песка...

- И сразу же вас охватила золотая лихорадка?

- Ну был определенный ажиотаж. Но надо понимать, что вот такими вылазкам на выходных днях не заработаешь. Да я и не пытался продавать даже свою добычу. А если бы и попытался, то дай бог расходы на бензин окупить. Это чисто хобби. Вот если бы легально разрешили добывать, не прячась…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/674972" frameborder="0"></iframe> Как добывают золото в Подмосковье.

НЕДАЛЕКО ОТ ЗВЕНИГОРОДА

Эту фразу про легализацию добычи мой спутник повторял много раз. Так же, как и другие черные старатели в личных переписках со мной. То, что свое любимое увлечение никак нельзя сделать официальным способом подзаработать, — больная тема для всех золотодобытчиков-любителей нашей страны.

Так за разговорами о насущных проблемах довольно быстро добираемся до места. Координаты золотоносного ручья не просите, все равно не скажу, обозначу лишь, что это совсем недалеко от Звенигорода.

- А откуда вы знаете, где искать?

- В Подмосковье золото везде. Но не всегда улыбается удача. Сначала я действовал чисто наугад. Критерии поиска — овраг, ручей. Без воды никак не обойтись, скоро поймете почему. Потом я стал уже подбирать места по картам, на которых есть указания высот. Впадины всегда означают то, что проходил ледник, значит нанес ценной породы. Вот это место, например, здесь песок, там за железнодорожной насыпью — глина уже по ручью. То есть ледник шел и талые воды сносили всю муть туда. А здесь самая добыча из минералов ценных пород. Но в глине тоже есть золото, просто вымывать его гораздо дольше и сложнее.

Пока я просто хлопаю глазами и наблюдаю за поднимающимся солнцем (мы выехали с утра пораньше), Владимир уже рыщет вдоль ручья то и дело смело прыгая в холодную воду.

- Так, здесь песок — не подходит, - комментирует он. - Золото - металл очень плотный и тяжелый, он в такую почву проваливается мгновенно. Надо найти место, где твердая порода.

Ходить вдоль дикого ручья — дело непростое. Тут и кусты, и поваленные деревья. Да и мокро, в конце концов. Через час поисков я промокла до нитки.

- Вы меня извините, но как будто на прогулку в парк мы пошли, а не в лес, - ругает мою неопытность Шилов. - Нужные резиновые сапоги, непромокаемая одежда и обязательно запасные носки. У меня они всегда с собой в рюкзаке. Да и потеряться в лесу, не зная навыков ориентирования, плевое дело. Слышали про лесных потеряшек?

- Конечно!

- Я как-то под Икшей нашел скелет. Полицейские, прибывшие на место, сразу сказали — грибник, ушедший на тихую охоту год назад. Все, что от него осталось — белые кости. Мы не грибники, но от всяких плохих приключений в лесу тоже не застрахованы. Я, например, на всякий случай всегда сообщаю дочери координаты того места, где зашел в лес. И отзваниваюсь ей или жене каждые 2 часа.

И вот, слава Богу, за очередной излучиной реки подходящее место найдено. Здесь дно мелководного ручья покрыто черными камнями. Теперь, как объяснил мне Шилов, надо грамотно установить шлюз. Чтобы шустрая вода ручья текла как надо, унося прочь все ненужное и оставляя на решетчатом дне шлюза (см. фото) все самое ценное — золото и самоцветы.

Работа по вымыванию золота.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Где достать все это оборудование?

- Обычно старатели сами его делают. Я свое тоже смастерил, ничего сложного. Но можно и заказать из тех стран, где любительская золотодобыча разрешена. Из США (лидеры рынка в этой сфере), из Болгарии. В России есть и свои производители - «Золотоснаб», и частные мастерские типа «Медведь Бурый». То, что у меня сейчас собой — легкое оборудование для разведки — поиска подходящих мест. Если мыть по-серьезному, то надо шлюз от 2-х метров хотя бы.

- А таким много не намоешь?

- Именно. Почему я и говорю, что разрешили бы нам в России добывать минерал, пошло бы дело. Нашел место, встал на несколько дней, ни от кого не прячась, и работаешь. Уверен, многие бы все выходные проводили у реки. И туризм тебе — костер, природа. И здоровье — лучше же чем у телевизора сидеть, и прибыль — пару-тройку грамм не напрягаясь за два дня можно намыть. Мои знакомый из Италии за субботу-воскресенье 5 - 7 граммов намывает.

В КАНАДЕ - ОФИЦИАЛЬНО

Оказывается, Владимир, хоть и пенсионер «советского разлива», прекрасно освоил интернет, у него свой сайт — «Записки дилетанта о жизни», где очень много информации обо всем, что касается золотодобычи у нас в стране. Есть группа в соцсетях. И таким образом теперь он общается с такими же золотодобытчиками, и у него уже куча товарищей по увлечению на всех концах России и мира.

- Теперь я знаю про частную золотодобычу в разных странах. Везде это можно и легально. В Финляндии, США, Европе и даже в Болгарии, - рассуждает Владимир. - С недавних пор стал изучать английский. Думаю, скоро пригодится. Ведь я собираюсь в Канаду, где вместе с приятелем—геологом мы хотим оформить лицензию и официально мыть золото. Здесь в России мне работу найти сложно — возраст. Уже с предпенсионного проблемы начались, а теперь, когда я совсем пенсионер — пиши пропало. А на золоте там, где его легально разрешено добывать, можно прилично зарабатывать. На билет до Канады я накоплю. Жить там есть где. Намывать мы сами будем, своими руками - по всем правилам и законам.

Пока же мой провожатый незаконно начинает махать лопатой. Стоя буквально по колено в ледяной воде, он достают со дна землю и кидает на шлюз. Быстрые потоки воды моментально подхватывают легкие камни, песок и уносят прочь.

- Золото так не смоет случайно? - заволновалась я.

- Нет, не волнуйтесь. Его плотность 19 грамм на кубический сантиметр. А кварца (песка) всего 2,6. Так что оно моментально вниз упадет. Но чтобы намыть хоть что-то, надо за один подход перелопатить 3 — 4 ведра материала.

Красными от ледяной воды руками Владимир копошится и копошится в шлюзе, выкидывая большие камни прочь.

- О! Вот тоже кварц, только переработанный, - достает он острую стекляшку. - Хорошо не порезался.

В ручье достаточно всякой гадости — пластик, пробки от бутылок, осколки. Где-то здесь среди мусора есть и золотишко. Прямо рядом с нами дачи, подростки гоняют на квадроциклах, копошатся на своих участках дачники. А мы тут намываем драгметалл, как настоящие старатели Дикого Запада.

Через еще час непрерывной работы все мелкие ячейки нашего шлюза заполнены черными, мелкими камнями. Золота не видать.

- Подождите еще! - успокаивает мое нетерпение старатель. - Вы думали - все так просто?

- Да, думала мы слитки будем голыми руками брать, - шучу я.

- Такое только на Алтае или Урале возможно - в разломах. Есть в нашей стране места, где можно намыть на несколько килограмм с каждого ручейка. Знакомый геолог рассказывал, что они пошли на разведку, собирали шлих (так называемый чёрный песок, является неотъемлемым элементом при разведке россыпных полезных ископаемых: золота, платины и алмазов - прим. ред.) для экспертизы, как мы с вами вот сейчас. Много его намыли, места дикие, до ближайших пунктов далеко, и лошади их убежали. И вот видят они буквально слитки золотишка, но брать не стали. И так тяжело тащить. Да и не в почете у геологов всегда был золотой телец — в экспедициях всех тщательно обыскивали, не дай бог найдут — тюрьма. А так они могли бы набрать, конечно, гораздо больше, чем мы с вами тут.

ТРИ ПЕСЧИНКИ В ТРИ ЧАСА

Через час копошения в ледяной воде делаем съем. Все что осело на дне шлюза, все эти крошечные, черные камушки Владимир высыпает сначала в специальный лоток, заливает водой. Бултыхает, вымывая остатки песка. Потом пересыпает в другой и снова что-то трясет, крутит, периодически опуская лоток в воду.

- И где тут золото?

- Подожди! Теперь надо и это промыть.

Владимир еще минут 10 — 15 возится с лотком. Постепенно в том, что мы сняли, песка становится все меньше, на дне определяются черная и красная фракции.

- Красное - это гранит. Черное — тот самый шлих, в нем и есть золото.

Еще 15 минут этих магических движений и тряски - и я вижу первую золотую крупинку.

- Золото! Золото!

Металл действительно магический. Эту крошку отчетливо видно на черном фоне, ни с чем не перепутать.

Найденные крупицы драгоценного металла.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Такие крошечные песчинки....

- Да, но у нас разведка. И она удачна — золото в ручье есть, и это главное. Если тут покопаться как следует - с чувством, с толком и с расстановкой - пошла бы добыча и покрупнее. Знаю ребят, которые и небольшие слитки находили. Один старатель—любитель из Москвы поставил себе цель, полностью заполнить золотыми крупинками литровый сосуд, и эту цель выполнил. И это у нас в Подмосковье. А на Урале и Алтае и того больше. Якутия, Чукота, Амурская область, недры Дальнего Востока. Там и нелегальная продажа добытого драгметалла поставлена на поток, и люди реально этим зарабатывают, а больше-то и не на чем. Только тайга их и кормит - охота, шишка кедровая, нелегальное золото...

- А почему же вы хотите в Канаду уезжать, а не на наш Восток?

- Я легально хочу действовать, понимаете? В вот сентябре побывал я в Финляндии. Это была моя первая в жизни поездка за границу, и, честно говоря, до сих пор в себя прийти не могу. Как там все устроено и как работают законы. Пригласил меня туда коллега-золотодобытчик, он взял в аренду участок под это дело. Всего 700 евро в год - и делай там что хочешь. Есть правила — деревья срубил, плати или сажай новые. Животных не трогай — вот и все! Народ активно моет золото в свободное время. И это занятие не является чем-то из ряда вон выходящим. Один финн хвалился, что попался ему камушек в 60 грамм, так он с ним по улицам смело ходит, как с талисманом. В музее золотодобычи в Танкавааре я побывал, это была моя голубая мечта. Ехал туда автостопом 700 километров. Там все классно очень устроено. Кто финского не знает, большие телевизоры в каждом зале, и включают экскурсию на твоем родном языке. Там слитки лежат в сувенирном магазине, выбирай любой. А рядом коробочка для денег, и никто за тобой не следит, положил ты или нет. Люди доверяют друг другу. Двери на ночь не закрывают. А живут как! Машину меняют даже простые медсестры раз в три года минимум. Заборов нет. Я своей жене фотографии показал, она тоже в шоке. Теперь спрашивает, когда уже ты в Канаду поедешь? Я думаю, если дело пойдет, перевезу ее туда.

Два пенсионера — мой проводник Шилов и его соратник, геолог в Канаде, строят грандиозные планы. Уже изучили местность в провинции Британская Колумбия, присмотрели места (по законом можно взять в аренду под золотодобычу любое не занятое). На билеты деньги Шилов копит, на визу тоже.

- Одна у нас только проблема, надо где-то найти 10 000 долларов на лабораторные исследования шлиха. Мы пробы возьмем, но их же надо изучить. С пенсии мне не накопить столько.

Простой электрик Владимир Шилов всегда жил скромно, но денег на все необходимое хватало. Теперь же у него грандиозные планы на пенсии стать настоящим легальным старателем, озолотиться, купить машину, вывезти таки жену за границу и жить достойно.

Гордо мы везли в Москву свою, пусть и маленькую, пусть и нелегальную, но все же самую настоящую добычу — несколько золотых крупинок. Честно, если бы потребовали штраф за них заплатить (до 5000 рублей) я бы отдала эти деньги, но только не таким трудом добытое золото.

И пускай они крошечные и выглядят солидно только под микроскопом, но это все же мое, честно заработанное золотишко. А может, у меня уже золотая лихорадка?