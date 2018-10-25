В Москве пройдет выставка приютских животных «Я – твой»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-25T16:46:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Эта выставка не совсем обычная. Ее цель – отдать бездомных животных в добрые и надежные руки, найти им любящих и ответственных хозяев. 30 собак и 30 кошек будут представлены своими координаторами благотворительных фондов «Вторая жизнь» и «Лесной приют» 28 октября с 12.00 до 18.00 в арт-пространстве «Фотофактура» на Маросейке 7/8.

- Да, вы можете прийти, познакомиться с питомцем, пообщаться с его куратором, - рассказывает Станислав Перешеин. - И после этого принимать решение. Но сразу отмечу, что не все так просто. Всегда, когда проходят такие мероприятия, мы отдаем себе отчет, что животных мы раздаем не всем подряд, наша задача не избавиться от кошек-собак, а найти им добрые, ответственные семьи.

- Какие требования к семьям предъявляете?

- Мы рассматриваем целевую аудиторию – это молодые, дееспособные люди от 25 до 60 лет, имеющие стабильный заработок. Сами понимаете, животных нужно кормить, ухаживать за ними, водить к ветеринару.

- Питомцы, которые будут представлены на выставке, породистые?

- Они все беспородные. Самая лучшая порода – отсутствие породы.

- А что может быть причиной отказа? Просто можно сказать человеку: «Извините, но мы не можем вам отдать животное»?

- Мы всегда аргументируем отказ. Если человек живет в съемной квартире, то вероятнее всего, что мы ему не отдадим животное. Ведь при переезде в другую квартиру арендодатель может отказаться взять питомца. Соответственно, это животное снова окажется или на улице, или в приюте. Есть, конечно, ответственные хозяева, но не все.

- А еще какие вопросы вы задаете? Допустим, я пришла к вам на выставку, хочу взять животное...

- Мы спросим о графике работы, уровне доходов, составе вашей семьи…

- Я как будто в банке нахожусь.

- Ну да, это как ипотека на 15 лет. Мы будем еще спрашивать: «Чем кормить планируете?». Сколько раз будете гулять? У каждого из животных есть некоторые особенности. Например, кому-то нужен трехразовый выгул, кому-то хватает двух раз в день.

- Говорят, что брать щеночка лучше, чем взрослого пса. Его можно воспитать под свой характер.

- Воспитать щеночка под себя, получится только в том случае, если вы знаете, как этого щенка воспитывать. А если вы не знаете, он превратит вашу жизнь в кошмар на ближайшие полтора года, пока он адаптируется, социализируется. За это время он может разнести вам всю квартиру. Таких случаев очень много. Я всегда рекомендую брать взрослую собаку - от года, вы видите ее размер, знаете особенности характера. Есть миф, что взрослую собаку не перевоспитаешь. Чушь. Все собаки, в отличие от людей, перевоспитываемы.

- А что мне нужно знать особенного, если я хочу взять животное из приюта домой?

- Изначально нужно знать, что мы отдаем животных только по договору, один из основных пунктов которого – ненавязчивое отслеживание судьбы питомца. Многие владельцы сами с радостью, без напоминания, шлют нам фотографии, видео, радуются без конца, благодарят. Но есть случаи, когда приходится из кого-то выдавливать информацию.

- Договор бессрочный или он действует какое-то время?

- Бессрочный. При нашем первом собеседовании мы будем выяснять, какие принципы вообще работы с животными вы знаете. Было ли у вас животное, имеете вы какой-то опыт, что вы знаете о ветеринарном обслуживании животных, что вы знаете о кормах вообще и кормлении животных в целом. То есть к таким вопросам лучше подготовиться и знать. Если у вас, допустим, было животное, есть бекстейдж какой-то по этому поводу – это хорошо. То есть нам будет, о чем поговорить сразу же, слету. А потом, если нет, будем обсуждать.

- Вы уже не первый раз, наверняка, проводите подобные выставки. Какая-то статистика есть по устройству животных в добрые руки?

- Со статистикой вообще все туго. Их никто никогда не считает. Конечно же, каждый фонд, каждая организация, которая занимается пристройством или организацией выставок – они считают своих пристроенных животных. Но, тем не менее, одно такое мероприятие может пройти без пристройств вообще или, может быть, вплоть до шестидесяти за один день. То есть тут вопрос именно фонда или организации, которая это проводит. Суммарной статистики нет.

- В этот раз вы сотрудничаете с Агентством стратегических инициатив. Какую помощь оно оказывает?

- Мы очень благодарны Агентству за то, что они включились в нашу работу. Очень мощная PR-поддержка пошла на федеральных каналах, радио, дайджестах, печатных изданиях. И мы надеемся, что как раз благодаря этой помощи, в том числе, мы получим очень много посетителей, и наши животные уедут в счастливые семьи. К слову, это не первый опыт нашего сотрудничества с Агентством стратегических инициатив. Была, есть и продолжается стратегическая инициатива, связанная с внедрением методики и стандарта по работе с безнадзорными животными в регионах России.

- Благодарим вас, Станислав, за интересную беседу.

Информацию о фонде «Вторая жизнь» и выставке-раздаче собак и кошек из приютов «Я твой» можно посмотреть здесь