В Москве задержали двух подростков из видео, в котором лежащего на асфальте школьника забивают ногами

СЕГОДНЯ 18:35 2018-10-25T19:00:11+03:00

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Шокирующее видео появилось в социальных сетях вчера. Известно, что оно было сделано еще несколько дней назад в московском районе Чертаново Центральное, недалеко от торгового центра Columbus.

На видео - несколько подростков лет четырнадцати-пятнадцати. Два школьника друг напротив друга. Один стоит, сунув руки в карманы, второй - в неумелой боксерской стойке. И вдруг с разворота бьет оппонента в лицо. Тот кричит. Парень, что повыше, валит его на асфальт и продолжает наносить удары кулаками в голову.

- Помогите! - громко кричит упавший.

Нападавшие сначала повалили молодого человека на землю...

Затем принялись избивать лежачего.

К избиению подключаются еще двое. Один несколько раз прыгает лежащему ногой на спину. Второй пинает в лицо.

- Успокойтесь! - кричит за кадром девочка. Далее запись прерывается.

Лежащего на асфальте школьника забивают ногами.

Как стало известно, избитый парень после такого попал в больницу. Травма позвоночника и правого глаза, сотрясение головного мозга.

Этим видео заинтересовался Следственный комитет. Драчунов удалось вычислить буквально за несколько часов. Сегодня днем двух парней доставили на допрос в СК. Все по-взрослому. Третьего ищут.

- Участники потасовки - восьмиклассники московской школы №657, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в следствии. - По предварительной информации, подростка избивали за неудачную фразу в соцсетях. Известно, что школьники, участвовавшие в избиении, являются фанатами футбольной команды ЦСКА. Установлено, что за всем процессом со стороны наблюдали несколько девушек, которые также входят в группу болельщиков.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщают в Следственном комитете. - В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и всех участников, причастных к избиению.