В Москве задержали двух подростков из видео, в котором лежащего на асфальте школьника забивают ногами
Шокирующее видео появилось в социальных сетях вчера. Известно, что оно было сделано еще несколько дней назад в московском районе Чертаново Центральное, недалеко от торгового центра Columbus.
На видео - несколько подростков лет четырнадцати-пятнадцати. Два школьника друг напротив друга. Один стоит, сунув руки в карманы, второй - в неумелой боксерской стойке. И вдруг с разворота бьет оппонента в лицо. Тот кричит. Парень, что повыше, валит его на асфальт и продолжает наносить удары кулаками в голову.
- Помогите! - громко кричит упавший.
Нападавшие сначала повалили молодого человека на землю...
Затем принялись избивать лежачего.
К избиению подключаются еще двое. Один несколько раз прыгает лежащему ногой на спину. Второй пинает в лицо.
- Успокойтесь! - кричит за кадром девочка. Далее запись прерывается.
Лежащего на асфальте школьника забивают ногами.
Как стало известно, избитый парень после такого попал в больницу. Травма позвоночника и правого глаза, сотрясение головного мозга.
Этим видео заинтересовался Следственный комитет. Драчунов удалось вычислить буквально за несколько часов. Сегодня днем двух парней доставили на допрос в СК. Все по-взрослому. Третьего ищут.
- Участники потасовки - восьмиклассники московской школы №657, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в следствии. - По предварительной информации, подростка избивали за неудачную фразу в соцсетях. Известно, что школьники, участвовавшие в избиении, являются фанатами футбольной команды ЦСКА. Установлено, что за всем процессом со стороны наблюдали несколько девушек, которые также входят в группу болельщиков.
- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщают в Следственном комитете. - В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и всех участников, причастных к избиению.