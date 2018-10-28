Рэпера Гуфа избили в ночном клубе в Москве

СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-28T11:39:36+03:00

Исполнитель уже написал заявление в полицию с просьбой наказать обидчиков

Изменить размер текста: A A

Рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, в ночь на 28 октября избили в одном из московских ночных клубов. Об этом "Комсомольской правде" подтвердили в столичной полиции.

- В ночь на воскресенье, 28 октября, обратился мужчина. Он сообщил, что его избили в клубе в 5-м Котельническом переулке, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Москве.

Сам же 39-летний артист и его менеджеры не хотят комментировать то, что произошло в ночном клубе.

Гуф и Кэти Топурия.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Известно, что Гуф смог лично приехать в отделение МВД по Таганскому району. Он написал заявление об избиении. По некоторым данным, в отделении полиции ночью приехала и солистка группы "А-студио" Кети Топурия, с которой у Гуфа роман.

Напомни, о любви рэпера и певицы стало известно полгода назад, когда Алексей и Кети стали выкладывать в соцсети совместные фото и видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы вместе уже год-два»: Гуф впервые заговорил о романе с Топурия

Пока поклонники обсуждают, что только сильное чувство могло вынудить Кети Топурия променять успешного супруга, банкира Льва Кехмана на испытывающего проблемы с наркотиками рэпера Гуфа, сама пара окончательно перестала скрывать свои отношения. Вот звезды вместе фотографируются на курорте, вот Алексей Долматов (настоящее имя Гуфа) признается певице на камеру в любви, да и она сама всячески подчеркивает, что абсолютно счастлива в личной жизни (подробности).