Сломали два ребра: Адвокат Гуфа раскрыл подробности избиения рэпера в московском клубе «Бункер»
Адвокат российского рэпера Алексея Долматова, более известного как Guf, рассказал подробности нападения на артиста в московском клубе «Бункер».
По словам юриста Сергея Жорина, насильственная акция могла быть спланирована заранее – злоумышленники сами пригласили его клиента на встречу, якобы для организации выступления.
«Со мной связался Алексей и сообщил, что был жестоко избит в ночном клубе «Бункер» на Таганке. По всей видимости, это спланированное преступление, так как злоумышленники пригласили его в заведение под видом организации выступления. Впоследствии его отвели в отдельное помещение, выставили вооруженную охрану и жестоко избили», - рассказал Жорин.
Адвокат также уточнил, что в результате нападения рэпер получил сотрясение мозга, ему сломали два ребра, возможны и другие повреждения внутренних органов. После избиения исполнитель обнаружил пропажу крупной суммы денег, которая была при нем.
«Сейчас важно установить личность нападавших, а также получить видео с камер наблюдения внутри клуба и видео с камер уличного наблюдения», - подчеркнул Жорин, отметив, что попросил начальника столичного ГУ МВД взять расследование нападения под личный контроль.
Ранее стало известно, что 28 октября Guf обратился в московскую полицию, заявив о причинении телесных повреждений в результате нападения в ночном клубе в 5-м Котельническом переулке. По факту обращения инициирована доследственная проверка.
Сам артист и его менеджеры пока не прокомментировали происшествие.