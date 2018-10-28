Сломали два ребра: Адвокат Гуфа раскрыл подробности избиения рэпера в московском клубе «Бункер»

СЕГОДНЯ 18:58 2018-10-28T18:59:59+03:00

По словам юриста, преступление могло быть спланировано заранее: злоумышленники пригласили исполнителя под видом организации выступления, а затем избили и ограбили

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Адвокат российского рэпера Алексея Долматова, более известного как Guf, рассказал подробности нападения на артиста в московском клубе «Бункер».

По словам юриста Сергея Жорина, насильственная акция могла быть спланирована заранее – злоумышленники сами пригласили его клиента на встречу, якобы для организации выступления.

«Со мной связался Алексей и сообщил, что был жестоко избит в ночном клубе «Бункер» на Таганке. По всей видимости, это спланированное преступление, так как злоумышленники пригласили его в заведение под видом организации выступления. Впоследствии его отвели в отдельное помещение, выставили вооруженную охрану и жестоко избили», - рассказал Жорин.

Адвокат также уточнил, что в результате нападения рэпер получил сотрясение мозга, ему сломали два ребра, возможны и другие повреждения внутренних органов. После избиения исполнитель обнаружил пропажу крупной суммы денег, которая была при нем.

«Сейчас важно установить личность нападавших, а также получить видео с камер наблюдения внутри клуба и видео с камер уличного наблюдения», - подчеркнул Жорин, отметив, что попросил начальника столичного ГУ МВД взять расследование нападения под личный контроль.

Ранее стало известно, что 28 октября Guf обратился в московскую полицию, заявив о причинении телесных повреждений в результате нападения в ночном клубе в 5-м Котельническом переулке. По факту обращения инициирована доследственная проверка.

Сам артист и его менеджеры пока не прокомментировали происшествие.