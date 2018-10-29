Погода в Москве 30 октября - 4 ноября: Сначала мороз до -7, потом потепление до +11

СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-29T16:12:30+03:00

Потепление придёт в столицу к праздничным выходным. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды в Москве на 30 октября - 4 ноября

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В выходные в Москве и Подмосковье выпал первый снег. Но тут же растаял, и пейзаж снова стал осенним. На этой неделе зима и осень тоже будут сменять друг друга: в ближайшие ночи Московскую область ждут по-зимнему серьёзные заморозки до -7 градусов. А ближе к выходным потеплеет до +11.

Вот подробный прогноз Гидрометцентра России на 30 октября - 4 ноября:

Во вторник и среду, 30 - 31 октября, в Подмосковье по ночам подморозит до -7 градусов. В мегаполисе -2...-4. Днём около ноля, от -2 до +3 градусов. В общем, это будут самые холодные дни осени. Ещё и очень ветреные (6 - 11 метров в секунду, с порывами до 17 м/сек.). Но зато сухие и даже с солнцем!

В четверг, 1 ноября, облачно, с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью возможен снег с дождем. Ночью -2...+3 градуса, днём потеплеет до +4...+9.

В пятницу, 2 ноября, ночью уже без заморозков, 0...+5, днем +5...+10 градусов. Облачно, с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Такая погода на 2 градуса теплее, чем положено по климатическим нормам.

В субботу, 3 ноября, пасмурно и снова с небольшими дождями. Под утро 0...+5 градусов, днем +5...+10.

В воскресенье, 4 ноября, погода будет просто идеальной для поздней осени. Переменная облачность, сухо, ночью 0...+5, а днем до +11 градусов.