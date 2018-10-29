Глобальная сеть становится социальной

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-26T13:29:54+03:00

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- Можете обозначить момент, когда лично вам стало понятно: город и интернет уже не могут друг без друга?

- Это стало ясно года два-три назад, когда количественные изменения переросли в качественные. В столице регулярно пользуются интернетом около 83% жителей. Сегодня на его основе формируется новая среда, в которой взаимодействие между жителями, городскими учреждениями и инфраструктурными объектами организовано посредством удаленных сервисов. По данным ряда опросов, 92% москвичей считают, что с появлением цифровых сервисов их жизнь изменилась к лучшему, 87% отметили экономию времени, почти 70% отмечают удобство поиска информации: детский сад, куда пойти с ребенком и т.д. 40% зафиксировали, что цифровые сервисы помогают им экономить реальные деньги.

- Как люди экономят с помощью цифровых сервисов?

- Есть интернет-площадки, где собраны исполнители разных услуг, например, такси, а цены на поездки, благодаря конкуренции, растут не так быстро, как цена на бензин! Различные приложения и сайты позволяют сравнивать цены. Можно подписаться на анонсы скидок и акций интернет-магазинов.

- Что происходит при этом с интернет-трафиком?

- Люди все чаще пользуются цифровыми сервисами, что приводит к росту трафика - объем передачи данных в сети МГТС ежегодно удваивается, а мы предоставляем интернет каждой третьей семье в Москве. Этому способствуют цифровизация всех сфер жизни и все большее распространение смартфонов и других устройств с выходом в интернет. В 2014-м году к Wi-Fi-роутеру в нашей сети подключались в среднем два с половиной устройства, сегодня их уже 6,5. Это не только компьютер и телефон, это и Smart-телевизоры, и носимые гаджеты, и датчики «умного» дома. Изменились запросы на интернет-скорости, сейчас для многих 200 Мбит/с – это минимум. При этом цены на интернет у нас - одни из самых низких в мире.

- Может ли доступ в интернет стоить еще дешевле, чем сейчас?

– Может. В сентябре мы запустили льготное предложение для держателей Карт москвича и жителей Подмосковья – студентов, многодетных родителей, пенсионеров и инвалидов – «Социальный пакет». За 200 рублей в месяц (250, если в квартире не установлен домашний телефон) можно подключить домашний интернет. За 320 рублей (370 рублей без домашнего телефона) – еще и цифровое ТВ. Скорость соединения – 30 Мбит/с – позволяет даже смотреть фильмы, не скачивая их из Сети. Предлагая льготные цены на качественный интернет, мы делаем цифровые сервисы еще доступнее и комфортнее. С ноября мы включим в социальное предложение и мобильную связь.

- Как держатель Карты москвича может выбрать «Социальный тариф».

- Очень просто. Заявку на подключение можно оставить на нашем сайте, в группах МГТС в соцсетях, в офисах или call-центре.

- Как современные пенсионеры, держатели Карт москвича, чувствуют себя в Сети?

- Большинство – как дома, ведь те, кто вышел на пенсию за последние пять лет, уже работали на компьютерах. Те, кто еще не знаком с интернетом, могут посетить наши бесплатные курсы. Мы учим работать на планшете и компьютере, помогаем завести электронную почту, зарегистрироваться в социальных сетях, создать личные кабинеты на сайте госуслуг, банков. За шесть лет обучение прошли более 5000 москвичей.

- Как “цифра” будет менять Москву? Ждет ли нас реальность, в которой, к примеру, поликлиника в режиме реального времени получает данные о состоянии здоровья пациента с хронической болезнью? А родители младших школьников всегда знают, где их дети?

- Технически это возможно уже сейчас. В ходе Мундиаля-2018 в Москве были установлены видеокамеры, которые помогли выявить и задержать 98 нарушителей, в том числе 11 человек, находящихся в федеральном розыске. Интеллектуальные системы мониторинга светофоров уже сегодня позволяют управлять транспортными и пешеходными потоками. В скором будущем за счет больших данных можно будет не только контролировать состояние здоровья пациента онлайн, но и менять целые города. Данные о поведении жителей, транспорта, экологической ситуации помогут определять места для строительства новых кварталов, дорог и парков. Большие изменения ожидают и наш дом, который будет становиться все более «умным». Кого-то эти изменения пугают. Думаю, пугаться тут нечего. Цифровые сервисы сделают человека хозяином своего положения, а не его заложником. А мы ему в этом поможем.