Расстрел в Подмосковье: Следователя Шишкину «заказал» беглый хакер?

СЕГОДНЯ 13:25 2018-10-26T13:30:50+03:00

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Спустя две недели после громкого ЧП организаторы и исполнители заказного убийства все еще на свободе. Напомним, следователь по особо важным делам транспортной полиции Евгения Шишкина была застрелена ранним утром 10 октября, когда шла на стоянку к своей машине. На следующий день делу присвоили статус особо важного: его взял под личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Основная версия - «убийство с целью воспрепятствовать профессиональной деятельности». Все материалы из производства Шишкиной переданы в СК на изучение, о результатах, пусть промежуточных, пока молчат. Тем временем родственники убитой, опасаясь, что дело замнут, наняли адвокатов. И те уже провели собственное расследование.

- Мы считаем, что расстрел совершен из-за мести в интересах фигурантов уголовного дела о мошенничестве и создании преступного сообщества, - говорит адвокат Александр Карабанов. - Речь идет об аферах с билетами на поезда. Всего там 23 фигуранта, одному из них удалось сбежать из страны. Именно он в течение последних полутора лет в соцсетях и мессенджерах угрожал Шишкиной. А в январе этого года неизвестные сожгли машину следователя, дав понять, что угрозы переросли в действия.

Информацию о том, что кибермошенники были заинтересованы в ликвидации подполковника Шишкиной, «КП» негласно подтвердили в следствии. Сейчас это основная версия.

Портрет Шишкиной в ее квартире: такой романтичной и хрупкой следователя видели только домашние.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/672688" frameborder="0"></iframe> Видео с места убийства Следователя в Москве.

4 МИЛЛИОНА ЗА ОДИН КЛИК

О деле хакеров стало известно в 2014 году, когда транспортной полиции удалось вычислить и задержать членов группировки. Виртуальные мошенники в течение полутора лет держали в напряжении турфирмы по всей стране. Агентства оформляют железнодорожные билеты для туристов через специальный сайт «Универсальная финансовая система» («УФС»). На интернет-платформе заводят личный кабинет и пополняют баланс. Этими деньгами и воспользовались ушлые хакеры.

Первым в органы обратился директор турагенства из Санкт-Петербурга, а дальше заявления посыпались одно за другим. Барнаул, Новосибирск, Красноярск, Владивосток, Челябинск, Москва, Сочи… Следствию пришлось проверять 160 пострадавших фирм. Правда, в итоге в деле остались полтора десятка турфирм и 60 эпизодов мошенничества. Суммы у всех разные - где-то 100, 200 тысяч. Максимальный ущерб - 4 миллиона рублей.

- Аферисты рассылали в агентства электронные письма-спам. Кликнув на них, сотрудник фирмы невольно запускал вирусную программу, ворующую данные с сервиса «УФС», - рассказывает источник «КП» в транспортной полиции. - После этого от имени фирмы хакеры оформляли билеты на подставных лиц. Чтобы сорвать куш побольше, выбирали самые «жирные» варианты. К примеру, люкс «Москва-Владивосток» за 38 тысяч рублей. Оформляли на реальных людей, чаще всего студентов, которых искали через соцсети. Их называли «дропы» (на языке интернет-жуликов это значит «ведомый» - «КП».). Тех, кто был в курсе аферы - «сознательные дропчики». Ну а себя, соответственно, «дроповодами». Все молодые - от 21 до 28 лет.

Покупки совершались ночью или в выходные и праздничные дни, чтобы потерпевшие не сразу заметили пропажу денег со счета. В считанные часы, а то и минуты, студенты-«дропы» шли на вокзал и сдавали в кассы распечатанные билеты (как сдают билеты пассажиры, если по каким-то причинам поездка отменилась), получая на руки реальные деньги. За свои услуги оставляли от двух до пяти тысяч рублей, остальное перечисляли организаторам.

- Сейчас такое уже не провернешь: деньги за билеты возвращаются туда, откуда пришли, - говорит адвокат Николай Аршинов, представляющий интересы одного из подсудимых. - А тогда, в 2012-2013 году, это было возможно. Человек сдавал билет и по своему паспорту получал деньги на руки. Общая сумма ущерба - около 18 миллионов рублей.

"Мозг" группировки Ярослав Сумбаев залег на дно в Черногории.Фото: facebook.com

Видео с места убийства Следователя в Москве.

НЕУЛОВИМЫЙ СИМБА

Первое слушание по затянувшемуся делу «дропов и дроповодов» состоится 29 октября. Доказать кибермошенничество оказалось непросто - несколько раз материалы возвращали на доследствие, из одного суда отправляли в другой.

- С Шишкиной мы виделись несколько раз в рамках расследования. Помню, я тогда подумал: амбициозная женщина, недаром подполковник, - говорит адвокат Николай Аршинов. - Евгения Асцатуровна все гнула «двести десятую» - создание преступного сообщества, что в случае с интернет-аферами почти нереально. Множество эпизодов, разбросанных по стране, зачем-то объединила в одно производство, возглавила следственную группу. В итоге дело зависло на четыре года…

Так называемых «дроповодов», по данным следствия, было четверо: из Питера, Ленинградской области, Астрахани и Москвы. С 2014 года трое из них сидят в СИЗО. Но одному, которого называют «мозгом» группировки, удалось скрыться от следствия. 28-летний астраханец Ярослав Сумбаев, по неофициальным данным, сбежал в Черногорию. Именно его источники называют главным подозреваемым по делу об убийстве Евгении Шишкиной.

Шесть лет назад Симба начинал с мелких афер - разминался перед многомиллионным делом.Фото: предоставлено очевидцем

Про Сумбаева, которого в Сети знают под именем Симба, известно немного. «Любознательный молодой человек, люблю креативно, нестандартно мыслить, придумывать что-то новенькое, - писал о себе Симба на одном из сайтов по поиску персонала. Адвокат Аршинов удивляется:

- Зачем, а главное - как он это сделал? Кибермошенники в уголовном мире любители, а не профессионалы. Представить, что кто-то из них мог организовать убийство следователя по особо важным делам, просто смешно.

Тем не менее еще до аферы с билетами он был судим за хищение имущества. Судя по сообщениям на форумах, делал ставки на спорт, занимая деньги у всех подряд. По поддельным документам создавал счета в букмекерских конторах.

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