Дедушка «подмосковного Отелло»: «За такое, конечно, не отпускают»

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-26T13:58:07+03:00

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В Серпуховском городском суде сегодня проходит первое заседание по делу «подмосковного Отелло». Напомним, в декабре 2017 года 25-летний Дмитрий Грачёв вывез жену в лес и отрубил ей кисти рук. После этого сам отвёз супругу в больницу и сдался полиции. Врачи смогли спасти только одну руку, вместо второй у Маргариты теперь протез.

Сегодня Маргарита пришла в суд, чтобы дать показания. С бывшим мужем (пару развели уже после трагедии) она не виделась «с того самого дня».

Интересно, что отец и мать Грачева на заседание не пришли. Из всех родственников в зале суда присутствует только дедушка. Юрий Максимович, когда прокурор зачитывал основные детали, иногда вздыхал, поглядывая на стоящего за решеткой внука.

В перерыве мужчина не стал общаться с журналистами. Попросил пока его не беспокоить.

- Вы ждёте, что Дмитрия оправдают и отпустят?

- За такое, конечно, не отпускают...

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