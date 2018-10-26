«Подмосковный Отелло» заинтриговал всех в суде «подробностями своей интимной жизни»

СЕГОДНЯ 19:30 2018-10-26T20:52:13+03:00

Дмитрий Грачёв называл свою бывшую жену, которой отрубил руки, на «вы» и в подробностях расспрашивал ее о пытках в лесу

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Дмитрия Грачёва, напомним, психиатры признали вменяемым. Хотя после той шокирующей истории мало кто сомневался, что у человека с головой не все в порядке...

В декабре 2017 года семья Грачёвых была уже без пяти минут в разводе. Заявление подавали вместе. И жили уже больше месяца раздельно. В то утро Дмитрий предложил подвезти жену, Риту, до работы. Но в итоге, заблокировав двери машины, рванул за город. Остановился в лесу, подальше от жилых домов и асфальтированных дорог. Приказал жене выйти и показал лежавший в багажнике арсенал - топор, медицинские жгуты и банку с прозрачной жидкостью. Рита сразу подумала, что это кислота - последнее время Грачёв несколько раз угрожал облить ее «химией»...

«ДЕЛА НАДО ДОДЕЛЫВАТЬ ДО КОНЦА»

В Серпухове в пятницу стартовал этот громкий судебный процесс. Первой допрошенной стала Рита Грачёва, про которую врачи в том декабре прошлого года говорили: «выжила только чудом». Прокурор попросила молодую женщину вспомнить то утро. И лес...

- Он сказал мне: «Снимай пальто и выходи из машины. Не выйдешь - будет только хуже, стукну обухом топора по голове и потащу сам. Я не хотела идти, кричала, умоляла отпустить меня. Дима размахивал около меня топором. Мне было очень страшно. Он заставил меня вытянуть руки, перетянул их в нескольких местах жгутами, потом ещё затянул пластмассовыми стяжками (которыми бытовые провода скрепляют, - Авт.).

Рита продолжала просить, чтобы Грачёв ей ничего не делал. В какой-то момент тот как будто вдруг передумал. Позволил вернуться в машину.

Маргарита, лишившаяся кистей рук, в зале суда.Фото: Александр РОГОЗА

- Но вдруг Дима сказал: «Нет, дела надо доделывать до конца» и снова вытолкнул меня из машины. Потащил в лес. Остановился. Сказал встать на колени, положить связанные руки на пень и отвернуться...

На кисти рук обрушились удары топора. Он не остановился, пока не отсек полностью кисти, полностью.

- Я пыталась уползти, но он сел на меня и нанёс несколько ударов топором в область бедра.

А потом Грачёв быстро загрузил жену в машину и рванул обратно в город. Сейчас уже очевидно, что все продумал заранее. Садиться за убийство он не планировал. Сам повез раненую жену в больницу.

- Он ехал и с восторгом говорил: «Ох, какой это адреналин!». Хлопал меня по щекам, не давая потерять сознание. Потом позвонил своей тете и сказал: «Я сделал, что хотел. Присмотри за мамой».

ИДУ НА «ВЫ»

Врачи смогли спасти Рите только одну руку. Левую. Вместо правой теперь протез. Теперь - реабилитация длиною в жизнь. Женщина перенесла уже четыре корректирующие операции, впереди ещё как минимум две. Нужно было заново учиться делать казалось бы самые примитивные для здорового человека вещи - одеваться, держать ложку, писать. По самым оптимистичным прогнозам, пришитая рука через несколько лет сможет выполнять функции максимум на 30 процентов от возможностей здоровой руки.

Грачёву во время следствия предъявили обвинение по трём статьям «причинение тяжкого вреда здоровью», «похищение человека» (угрожая, увёз жену в лес) и «угроза убийством» (за месяц до трагедии так же вывозил Риту в лес, запугивая большим кухонным ножом). Садист вину признает только частично. То, что рубил жене руки, он не спорит. Но уверен, что две другие статьи УК - это не про него.

Дмитрий Грачев в помещении суда.Фото: Александр РОГОЗА

По коридору идёт в сопровождении конвойных. На вопросы журналистов не отвечает. В судебной клетке выглядит совершенно спокойным. На окружающих поглядывает с героизмом каким-то. Кажется, уверен, что все сделал правильно. Говорят, в СИЗО Грачёв весь этот почти год активно штудировал Уголовный кодекс (правда, это и без того самая популярная литература библиотек в изоляторах всех мастей), поэтому к заседанию подготовился - перед Грачевым целая пачка исписанных от руки листов бумаги.

Во время допроса Риты, он имел право задевать вопросы. Грачёв называл бывшую жену исключительно на «вы» («скажите, пожалуйста...») и ни в чем не бывало просил ее вспомнить подробности «тех событий»: как вёз, чем угрожал...

Вообще, линия защиты Дмитрия Грачёва выбрала интересную стратегию. Все вопросы и уточнения вертятся вокруг одного - почему Маргарита не пыталась вырваться из заблокированной машины (например, открыв дверь на ходу), почему она решила, что нож, которым махал ее бывший, это опасно. Ещё чуть-чуть и останется только констатировать: сама во всем виновата, а отрубленные руки - это со стороны Грачёва была самооборона!

Хотя напомним, что после истории с ножом женщина писала заявление в полицию, но участковый не отреагировал, а теперь он - фигурант уголовного дела о халатности.

«ПРОВЕРЯЛ, В КАКОМ Я БЕЛЬЕ»

Судью Дмитрий Грачёв попросил запретить журналистам присутствовать в зале и вообще его снимать. Почему?

- Я не хочу, чтобы все знали подробности моей интимной жизни, - заявил обвиняемый. - Я считаю, что это нарушение моих прав. Моя личная жизнь неприкосновенна и огласке не подлежит.

Заинтриговал! Что за «интимные подробности»? Судья удовлетворила ходатайство только частично - далее Грачёв, если соберётся рассказать в суде что-то этакое, должен заранее объявить об этом (мол, сейчас будет об интимном) и приставы будут выводить журналистов из зала.

Часть допроса Маргариты Грачевой прошла в таком режиме - операторы и корреспонденты покидали зал минут на десять.

О чем шла речь, осталось за кадром. Но, вероятно, Дмитрий рассказывал, как он пытался уличить жену в измене. По крайней мере, заседание возобновилось с показаний Риты:

- Он дошёл до того, что начал проверять, в каком нижнем белье я ухожу на работу. Если оно было однотонным, Грачёв говорил, что это доказательство измены. (Интересно, почему? Друзья, кто знает, объясните в комментариях к этому тексту! - Авт.).

ТОТ САМЫЙ МУЖЧИНА

Потом в суде допросили свидетелей со стороны обвинения. Одним из них стал бывший коллега Маргариты Грачевой - Александр Черкасов. Крепкий мужчина с прической Брюса Уиллиса, слегка похожий на другого актёра - Максима Аверина из «Глухаря». В одной из серпуховских газет, в которой Рита работала до трагедии, Черкасов трудится водителем.

Здесь нужно напомнить предысторию. Рита рассказывала в интервью «Комсомолке», что первый их с Грачевым крупный скандал произошёл из-за удаленного SMS от коллеги по работе. По словам женщины, это было уже после того, как она объявила мужу, что подаёт на развод. Якобы этого мужчину, коллегу, Маргарита попросила отремонтировать детскую игрушку. (Сам Грачев от всех домашних дел дистанцировался). Черкасов одно из уточняющих сообщений прислал почти ночью и женщина ее решила удалить, чтоб муж «не подумал, что наш развод из-за моего несуществующего романа». А Дмитрий нашёл в телефоне жены информацию о стертом SMS и избил ее при детях. С тех пор он несколько раз угрожал жене, в том числе ножом, выбивая - с кем она ему изменяет. Рита уверяла, что никакого романа у неё нет, а коллега - всего лишь коллега.

В итоге, к слову, Грачёв даже возил супругу в Москву, чтобы проверить на полиграфе, но техника показала, что женщина ему не врет.

Дмитрий на какое-то время успокоился, но в итоге все равно решил подавшую на развод жену наказать, покалечив на всю жизнь...

На суде Александр Черкасов рассказал о своей встрече с Грачевым.

- Я был с дочкой в кафе (мужчина разведён, воспитывает дочку один, - Авт.) и там же почему-то оказался Дмитрий Грачёв. Он подошёл ко мне, начал выказывать какие-то претензии насчёт Риты. Я сказал, что между нами ничего нет, я только игрушку их детям ремонтировал.

- Грачёв был агрессивен?

- Ну, неспокойный, так скажем.

- Вам он не угрожал?

- Мне - нет, - заявил Черкасов.

Тут надо добавить, что мужчина чисто физически крупнее Грачёва и на несколько лет постарше.

«ЖАЛЬ, НЕТ ПОЖИЗНЕННОГО»

По прогнозам, суд над Дмитрием Грачевым продлится до весны следующего года.

- Я хотела бы, чтобы наказание для моего бывшего мужа было максимально строгим, - заявила на суде Маргарита. - Хотела бы, чтобы ему дали пожизненное. Но понимаю, что по этим статьям такого не бывает.

«Комсомолка» следит за ходом громкого процесса.

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