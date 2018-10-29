Воспитательница московского детсада: «Быть избитой родителем - это даже страшнее, чем рак мозга»

СЕГОДНЯ 12:37 2018-10-29T13:52:51+03:00

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- Папочка, успокойтесь. Нет тут вашей жены, - старалась утихомирить буйного родителя Тамара Николаевна.

В ответ прилетел шлепок по лицу.

- Не пугайте детей, поставьте Машеньку*, что же вы с ней, как с куклой, - продолжила успокаивать папашу воспиталка.

Еще удар по лицу, потом в грудь, а дальше: падение на лестницу, плач перепуганных детей и крики возмущенных увиденной бойней родителей.

ОХРАНА СПИТ НА ПОСТУ?

6 сентября в московской гимназии №1582, где есть дошкольное отделение, кипели недетские страсти. Рано утром в группу вбежала не на шутку перепуганная мама с трехлетней Машей. Женщина с порога предупредила воспитательницу, мол разводится с мужем, что тот пьет уже неделю и вот-вот появится тут. Все это она успела написать в заявлении, где просила пьяному папе дочку не отдавать.

- Она сказала что если мужа встретит, то он точно ее изобьет и просила помочь. Ну а у меня сердце-то не камень, поэтому я вывела ее через служебный выход и проводила до машины, - рассказала Тамара Рязанова.

пострадавшая воспитательница. Фото: из личного архива семьи Рязановых.

Когда воспитательница вернулась в группу, папа с дочкой уже были там.

- Где моя жена!? - кричал мужчина на весь детсад.

Попытки успокоить родителя для воспитательницы закончились плачевно. Не найдя жену, папаша решил забрать ребенка.

- Я конечно переживала за девочку. Я не эксперт, но было видно, что мужчина не в себе и пьян. Когда я предложила хотя бы одеть ребенка, на улице было уже прохладно, он просто взбесился, - рассказала воспитательница.

Нам удалось связаться с женщиной, которая стала очевидцем конфликта.

- Он матерился на весь детский сад. Дочку свою, при этом держал под мышкой, а потом несколько раз ударил воспитательницу и сорвал с ее шеи цепочку. Девочка не просто плакала: у нее настоящая истерика была. Но папаша был просто не в себе. Вместе дочкой он вышел на улицу и ушел, как ни в чем не бывало. Мне было очень страшно и за девочку, и за воспитательницу, в садике есть охрана, но они вообще никак не среагировали. Я сама позвонила в полицию и позже все, что видела письменно изложила, - рассказала бабушка одного из воспитанников детского сада Елена Калашникова.

ПУСТЬ МУЖ ЗА ВАС ОТОМСТИТ — ЭТО РАБОТАЕТ

Объяснения полиции в тот день дала и пострадавшая воспитательница. В отделении она держалась из последних сил: головокружение, тошнота… Скорую ей вызвали сами правоохранители.

В 7-й городской больнице зафиксировали побои: сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, гематомы. Тамару, которая едва стояла на ногах, сразу же отправили на аппарат компьютерной томографии. Страшный диагноз, который никак с ЧП не связан, она узнала в тот же день: рак головного мозга. Врачи руками разводили: с такой опухолью в голове, даже легкое падение могло спровоцировать необратимый процесс.

- В тот момент мне было не до чего. Обида, боль, страх, все эти чувства просто переполняли, - вспоминает Тамара Николаевна.

Конечно, воспитательница не связывает страшную болезнь с избиением. Врачи сразу пояснили ей, что новообразование в мозге появилось примерно два года назад. О болезни женщина даже не догадывалась.

- Каждый год как и все работники образования проходила медосмотр. Но вы же понимаете, что это просто для галочки делается. На приеме у врачей мы словно на конвейере: «жалоб нет, следующий», - рассказала Тамара. - Головные боли меня не мучили, немного упало зрение, но я решила: возраст, с кем не бывает. А еще мне было дискомфортно смотреть на солнечный свет. На это бы обратить внимание, но трое детей, заботы по дому, на себя времени просто не было. Вместо похода к врачу, я просто купила солнечные очки.

Если бы не случай с избиением,неизвестно, сколько бы еще времени женщина жила и не догадываясь о страшной болезни. К счастью, ее случай оказался операбельным. 3 октября в НИИ Бурденко опухоль успешно удалили. Впереди курс химиотерапии.

- За это время мне через многое пришлось пройти. Болезнь — это непростое испытание. Но хотите верьте, хотите нет: большим потрясением стал этот дикий случай с избиением. Меня в жизни никто пальцем никогда не трогал: ни родители, ни муж, с которым душа в душу живем почти 25 лет. Извинений я от обидчика так и не дождалась и уже не хочу…

Тамара Николаевна уверена: агрессивный папаша, который к слову по профессии юрист, сделает все, чтобы замять инцидент. Спустя почти два месяца ее даже потерпевшей не признали.

- Меня за это время в полицию тоже никто не вызвал. Все произошло на моих глазах и поначалу думала, что затаскают по допросам, но тишина, - подтвердила догадки воспитательницы Елена Калашникова.

КАМЕР НЕТ

Руководство гимназии пообещало воспитательнице помочь с услугами адвоката, без которого это дело с мертвой точки сдвинуть вряд ли удастся.

- Мы провели свою внутреннюю проверку и нарушений в действиях Тамары Рязановой не нашли. Она четко выполняла все должностные инструкции. Со своей стороны в день ЧП мы тоже подали заявление в полицию, - пояснил заместитель директора гимназии №1852 Виктор Петухов.

- В расследовании могли бы помочь записи с камер видеонаблюдения. В вашей гимназии они есть? - поинтересовалась я.

- К сожалению, у нас камеры пока установлены только на входных дверях. Внутренние помещения не оборудованы, - пояснил Виктор Игоревич.

БЬЕТ, ЗНАЧИТ ЛЮБИТ!?

Тем временем родители маленькой Маши помирились. Мама девочки защищает супруга.

- Вообще никакого ЧП в садике не было. Я ничего не знаю, - заявила она в телефонном разговоре с «Комсомолкой».

Супруг тоже оказался немногословен.

- Я дал объяснения сотрудникам полиции. Там все описано. Больше мне добавить нечего, - заявил он.

Тамара призналась, что в правосудие уже не верит.

- Я до сих пор не могу забыть совет полицейского, который в день избиения меня просто шокировал. Сказал, как в воду глядел: «ничего мол ему не будет, если муж есть, то пусть сам ему наваляет», - развела руками Тамара.

ОФИЦИАЛЬНО

- В ОМВД по району Чертаново Центральное по факту нанесения телесных повреждений поступило заявление. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятиянаправленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

*Имя изменено в интересах следствия.