25-летний репортер, избитый в День ВДВ в прямом эфире, покончил с собой в Москве

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-29T15:48:38+03:00

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Молодой журналист приехал покорять Москву из Саратова, где он закончил институт журналистики при местном университете и успел поработать на ГТРК «Саратов». В столице ему повезло с карьерой: устроился на НТВ, в программу «Чрезвычайное происшествие». В 2017-м Никита прославился на всю страну: в День ВДВ он вышел в прямой эфир из парка Горького и пьяный отморозок набросился на него с кулаками. Тогда это казалось смешным, видео облетело интернет, Никиту поздравляли с «боевым крещением».

29 октября в 7.45 на страничке Никиты Развозжаева в «ВКонтакте» появилось длинное прощальное письмо. Вероятно, его уход не был спонтанным решением. Парень простился с теми, кого любил и попытался объяснить, почему он решил уйти из жизни:

«В первую очередь я хочу извиниться перед родителями. Мама, папа, бабушка Лиза, бабушка Саша. Я не оправдал ваших надежд. Я остался один на один со своими мыслями в чужом городе. Будь вы рядом, все сложилось бы иначе. Но это мое решение. Простите».

В письме Никита упоминает любимую девушку, с которой, по-видимому, расстался:

«Таня. Прости за все. За то что сделал больно, за то что бросил. Я ухожу с мыслью о любви к тебе. Я обещал что буду любить тебя до конца своих дней - и это единственное обещание которое я сдержал. Я очень хотел стать примерным отцом и мужем. Помни, пожалуйста, только хорошее. Помоги маме с деньгами, которые мы откладывали, они наверняка пригодятся для того чтобы транспортировать меня домой. В Саратов».

Отдельные строки Развозжаев посвятил своим друзьям и коллегам, добавив, что «сам себя загнал в этот угол, из которого был всего лишь один выход».

Коллеги погибшего потрясены случившимся.

«Произошло страшное горе, - комментирует трагедию пресс-служба НТВ. - Наш коллега Никита Развозжаев покончил с собой. Мы приносим искренние соболезнования родным Никиты. Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось».

КАК ПРОИЗОШЛО ИЗБИЕНИЕ ЖУРНАЛИСТА И КАКИЕ БЫЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ

Напомним, что 2 августа 2017 года произошел инцидент с участием Развозжаева в парке имени Горького в Москве. Хулиган вошел в кадр, ругался матом и ударил репортера кулаком в челюсть. Дебошира скрутили бойцы Росгвардии - им оказался 32-летний москвич Александр Орлов, к ВДВ не имеющий отношения. В отделении милиции стремительно трезвеющий Орлов поспешил заявить, что он не хотел, готов извиниться и даже принести денежную компенсацию.

- Все в порядке, я живой-здоровый, пишу заявление, все хорошо, - заверил нас Никита.

Позже в эфире новостного выпуска НТВ журналист сообщил, что у его кружится голова и побаливают скулы. Во время эфира Развозжаев сохранил самообладание:

- Помолчите, пожалуйста, - обратился к нему журналист и попытался продолжить стэндап. И получил в челюсть.

- Ты будешь со мной, …, так разговаривать?! - обиделся гражданин. - Щас … получишь!

Никита извинился перед телезрителями, на этом трансляция из парка прервалась.

Чуть позже журналист из Прикамья бросил вызов «десантнику», который напал на корреспондента НТВ. Стороны тогда условились: бой-реванш пройдет по правилам бокса. Сам же пермский тележурналист Роман Четин известен тем, что много лет занимается спортом.

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Коллега о покончившем с собой репортере НТВ: «Он был светлым и радостным»

Руководитель и ведущий программы «Чрезвычайное происшествие» (НТВ) Марат Сетдиков по просьбе «КП» прокомментировал гибель своего подчиненного, корреспондента Никиты Развозжаева (подробности)

КАК ЭТО БЫЛО

Избитый в День ВДВ журналист: Все в порядке, пишу заявление

Как сообщала «КП», 2 августа пьяный мужчина набросился на репортера НТВ Никиту Развозжаева в тот момент, когда репортер в прямом эфире комментировал ход празднования Дня ВДВ в московском парке имени Горького. Дебошир ругался матом, заявлял о намерениях захватить Украину и нанес журналисту прямой удар в челюсть (подробности)