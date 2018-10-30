Монорельс преткновения: Чиновники хотят пустить по эстакаде трамваи, а архитекторы предлагают сделать на ней парк

СЕГОДНЯ 17:17 2018-10-30T17:24:15+03:00

Этот короткий маршрут обходится сейчас городу в один миллиард рублей в год. Какое будущее ждет московский монорельс

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Этот вид транспорта в Москве не только самый диковинный (вместо двух привычных рельс имеется лишь одна - и к тому же над землей), но и самый спорный.

С одной стороны, это не только общественный транспорт, который пересекает Октябрьскую железную дорогу и следует от «Тимирязевской» до улицы Сергея Эйзенштейна, но и достопримечательность. Наряду с туристами покататься на монорельсе приходят обычные москвичи. Чаще всего, с детьми. Как будто это дешевая карусель. Кстати, доля правды в этом, действительно, есть. Вагоны монорельса изготовил завод, который специализируется на аттракционах (потому-то они и тащатся как черепахи) .

С другой стороны, обслуживание этого не самого длинного маршрута (4,7 км) обходится городу в копеечку. По данным «КП», один миллиард рублей в год. Себестоимость поездки одного пассажира - 200 рублей. В то время, как платит он максимум 55.

ДЕЛО НЕ В РАСХОДАХ, ДЕЛО В ПРЕСТИЖЕ

Небольшие вагончики монорельса переполнены даже в рабочие дни. Пассажиры толпятся на платформах. Поглядывают на часы. И утверждают, что экономят время почти вдвое. Например, житель Тимирязевки Олег Терентьев работает на ВДНХ. И на монорельсе проезжает это расстояние за 15 минут. Тот же отрезок пути на метро займет почти полчаса.

- Так еще и тащись от станции к станции и делай две пересадки, - восклицает Олег. - А тут сел у окошка. И поехал. Вы только посмотрите, как красота.

По иронии судьбы, за окошком внизу растянулась промзона и несколько гаражей. На крыше одного из них хитрый хозяин вывел краской номер мобильника и ниже приписал «шиномонтаж» (за год по этому маршруту проезжает около пяти миллионов человек).

- О ни говорят, что часть монорельса надо опустить на землю и вместо него запустить трамвайные пути, - продолжает Терентьев (к нему, кстати, присоединились и другие пассажиры, организовав несанционированный митинг прямо по дороге). - Но трамвай часто останавливается. То какой-то посторонний предмет на рельсах. То красный свет. То ДТП... А тут... Мы же как на самолете летим.

Самое удивительное, что больше половины пассажиров, которых я успел опросить, сели на монорельс просто так. От скуки.

- Мои внуки в восторге от таких прогулок, - рассказала пенсионерка Галина Неженцева. - Маша фотографирует ВДНХ, Останкинскую башню, здание «Союзмультфильма» и дома пытается срисовать. А Павлик представляет, что летит в космическом корабле.

Пока мы митинговали, поезд остановился. Станция «Улица Сергея Эйзенштейна». Конечная. Кстати, существенный недостаток монорельса - отсутствие в вагонах навигации. Ориентироваться можно только по голосу диктора. Но. Двери закрываются, и только потом объявляют следующую остановку. Если проворонил, выскочить не успеешь.

- Нужно сделать так, чтобы поезда ходили почаще, - добавили пассажиры, вывалившись на платформу. - Раз в полчаса - это перебор. Слишком долго ждать, если опоздал.

Напомню, на экскурсионный режим монорельс перешел два года назад (ранее он ездил с 7.00 до 23.00, теперь с 8.00 до 20.00). Затем, чтобы сократить расходы на обслуживание. Беспокойные москвичи в тот момент решили, что это предсмертные судороги их любимого транспорта. И составили петицию в его защиту. В настоящий момент ее подписали 1740 человек. Чтобы посадить всю эту толпу на монорельс, понадобится почти 50 поездов.

ЗАЧЕМ ЕГО ПОСТРОИЛИ

Монорельс открыли в 2004 году - специально для того, чтобы разгрузить станцию метро «ВДНХ» во время Всемирной выставки (Экспо-2010). Планировалось, что ее проведут в Москве. Но, увы. Участники из 190 стран уехали в Шанхай. А монорельс остался. Ну не выбрасывать же! С открытием трех станций метро Люблинско-Дмитровской линии и МЦК пассажиропоток у него резко упал, что стало дополнительной причиной для того, чтобы перейти на экскурсионный режим.

МАРШРУТ

(4,7 км, время пути в одну сторону - 17 минут)

Станция «Тимирязевская» - «Улица Милашенкова» - «Телецентр» - «Улица Академика Королева» - «Выставочный центр» - «Улица Сергея Эйзенштейна».

ОФИЦИАЛЬНО:

ПУСТЯТ ТРАМВАИ...

С огромной долей вероятности можно сказать, что монорельс все-таки демонтируют. Точнее, переделают его в трамвайные пути. Например, на улице Академика Королева они спустятся на землю, а со стороны Тимирязевки эстакаду перебросят через Дмитровское шоссе. Рельсы соединят с Краснопресненской линией, проходящей на улице Костякова). После чего станет легко добраться от ВДНХ до станции метро «Дмитровская». Или, например, из «Медведково» до «Войковской». Проект интеграции монорельса в трамвайную сеть реализуют не раньше 2019 года.

ИЛИ СДЕЛАЮТ ПАРК...

Есть и другие предложения. Например, забрать всю площадь монорельса под будущий парк. Этот вариант рассмотрят в конце ноябре на Всемирном фестивале архитектуры WAF-2018 (очень престижном, кстати). П артнер архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро презентует проект, похожий на парк в Манхэттене («Хай-Лайн» ). По его мнению, столичный монорельс не смог прижиться. И из него можно сделать «тропу здоровья», используя построенную инженерную систему и оставшуюся инфраструктуру.

- В том конце, где располагается сад Тимирязевской сельскохозяйственной академии, у нас появятся оранжереи с саженцами, которые можно купить, - говорится в описании проекта . - Почему бы не организовать там несколько теплиц и чтобы гости сами поливали растения? Подобным образом используем депо и делаем в нем новый культурный центр с филиалом музея транспорта. Это интересная идея.

На «тропе здоровья» можно будет полюбоваться прудом, усадьбой Останкино, храмом и бассейном. На ней оборудуют семейную зону с детскими площадками, зеленый тоннель, кафе, висячие сады и многое другое. Пока это только задумка. В случае удачной презентации на фестивале архитектуры WAF-2018 создатели смогут предложить столичным властям всемирно признанный проект.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

- Поезда монорельса безнадежно стареют, срок их эксплуатации подходит к концу, - сообщил «КП» руководитель столичного центра борьбы с пробками Александр Шумский. - Запчастей, если кто не знает, для них нет. Монорельс - штучный товар. Сейчас осталось только два состава, работающих на линии. Интервалы движения увеличились. Но пассажиров это вряд ли пугает (их около 12 тысяч в сутки). Раньше поезда ходили раз в 20 минут и расписания никто не знал. Его нигде не публиковали. Сейчас на всех станциях все прописано. Пожалуйста, подстраивайтесь. Рассчитывайте время в пути.

Гораздо хуже, что сократили время работы. Те, например, кто работает в телецентре допоздна, не могут больше возвращаться домой на монорельсе. Хотя он, на минуточку, официально - 13-я линия метро. В транспортном коридоре он безальтернативен. Параллельно ему нет автомобильных дорог, по которым можно было бы пустить автобус. Более того, таких дорог и не предвидится. Поэтому маршрут автобуса №76, который позиционируется как замена монорельсу, ходит весьма кружными трассами, с интервалами движения иногда даже большими, чем у самого монорельса сейчас.

Лично мне греет душу, что монорельс планируют заменить трамваем, который будет использовать часть опор для эстакадного пересечения Ленинградского направления железной дороги. Среди минусов - высокие остановки. Пассажирам будет неудобно подниматься на эстакаду - например, вдоль всей улицы Фонвизина. Кроме этого, все забывают о том, что если пассажиропоток монорельса будет неуклонно снижаться и сойдет на нет, его могут вообще закрыть безо всякой компенсации. Если спроса не будет.

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