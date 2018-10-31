Рублевских богачей пять лет держала в страхе банда гастарбайтеров

СЕГОДНЯ 01:05 2018-10-31T01:56:24+03:00

В аквариуме суда 9 человек. Обвиняют их по пяти уголовным статьям. Наказания по ним - от 8 до 20 лет тюрьмы. Фото: Александр РОГОЗА

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Поначалу подмосковные сыщики искали группу отставных военных. Или кавказцев. Богатые особняки в элитных поселках в течение нескольких лет грабили по ночам, действовали по одному и тому же сценарию. На территорию проникала группа мужчин из шести-семи человек. Отжимали окно на первом этаже. Спящих хозяев связывали и пытали, заставляя назвать код от сейфа и прочие места хранения ценностей. «Работали» без суеты и спешки - пытки могли длиться несколько часов, пока налетчики не собирали максимальный улов...

Во вторник в Московском областном суде начался процесс по этому громкому делу. В «аквариуме» (стеклянная клетка в зале суда) - 9 человек. В общей сложности 25 эпизодов. И общая сумма награбленного - более 130 миллионов рублей.

МОЛДАВСКОЕ БРАТСТВО

Чтобы выйти на след этой банды, сыщикам пришлось несколько лет собирать информацию по крупицам. Следов лихие люди не оставляли. Но однажды на камерах наблюдения засветилась одна из машин, которую использовали налетчики. Выяснили, на кого она зарегистрирована, пробили телефон и стали отслеживать звонки и перемещения. Владелец машины был в банде - выполнял мелкие поручения, во время налетов ждал за поселком, когда остальные вернутся с добром. Через биллинг его основных контактов вычислили вероятных подельников.

Осенью 2016 года недалеко от усадьбы Горки Ленинские ограбили особняк бизнесмена - вынесли наличности и ювелирных украшений на 3 миллиона рублей. Участников налета полицейские задержали почти с поличным - сразу восемь человек. Еще одного поймали чуть позже.

Все - уроженцы Молдавии. В Россию приезжали якобы работать на стройках. На самом деле кирпичи и цемент их вообще не интересовали. На допросе сначала один раскололся, потом другой.

- Главарь Николай Греку, у которого нашли паспорта Молдавии и Румынии, заявил, что он частный предприниматель, - рассказывают в следствии. - У него в России своя строительная фирма. Правда, ни единого реального подряда у этой самой фирмы так и не обнаружили.

Как считают в следствии, свою группировку Греку сколотил еще в конце 2000-х. К этому моменту у него был уже богатый криминальный опыт. На родине, в Молдавии, он в 16 лет сел первый раз - за кражу. Потом было еще несколько уголовных дел, в которых он оказался замешан (кражи, разбой), но в тюрьму больше не попадал. В какой-то момент Греку решил, что пора выходить на новые «рынки». В Кишиневе нашел двоих подельников, тоже имевших опыт силового отъема всякого добра (в том числе и в Подмосковье). Вскоре они вместе отправились на «заработки» в Россию.

Часть будущих членов группы нашли уже в Москве среди соотечественников.

- По версии следствия, в группе были четко расписаны роли. Один человек отвечал за поиск подходящих домов, в которых явно можно было чем-то поживиться, следил несколько дней за его обитателями. Другой - за непосредственное проникновение в дом и отключение сигнализаций, вскрытие сейфов. Плюс несколько водителей. Сам Греку был мозгом этой системы. Он непосредственно планировал все операции и руководил своими подельниками на месте.

Бандиты сначала проводили разведку. Искали слабые звенья в хорошо охраняемых элитных поселках. И всегда действовали наверняка. Фото: barviha.su

Поначалу работали по предпринимателям средней руки. Из каждого дома выносили добра на 2 - 3 миллиона рублей. Но лет пять назад, после нескольких удачных акций, начали поглядывать на особняки в закрытых поселках, где взять можно больше.

- Банда отметилась в нескольких районах Подмосковья и даже в Новой Москве, но чаще всего «интересные дома» они находили на Рублевке или в ее окрестностях, где много поселков с состоятельными жильцами.

В некоторых случаях наводчиками выступали люди из обслуги - садовники, разнорабочие.

ЗАБРАЛИ ЗВЕЗДУ ГЕРОЯ И НАГРАДНОЙ ПИСТОЛЕТ

В мае 2014 года Греку с подельниками залез в дом отставного генерала ФСБ, Героя России Умар-Паши Ханалиева, участника чеченских компаний, получившего Золотую Звезду Героя за операцию по ликвидации Джохара Дудаева (напомним, Дудаев был уничтожен в 1996 году - на сигнал его мобильника были отправлены две самонаводящиеся ракеты. - «КП»).

Коттедж Ханалиева находился в охраняемом поселке «Горки-2» в Одинцовском районе. 15-й километр Рублевки. По соседству - президентская резиденция «Ново-Огарево». Но грабителей это не остановило.

Через забор участка перелезли с помощью сборной стремянки из легких материалов. Задняя дверь в доме оказалась незаперта. Надо отметить, что к ветерану спецслужб отнеслись «с почтением» - руки не распускали. Остальным, кто был в доме, надели наручники.

Из дома вынесли несколько дорогих часов, украшения жены, а главное - ту самую Звезду Героя России и наградной пистолет Ханалиева. Сумму ущерба тогда оценили в 13,5 миллиона рублей.

У генерала ФСБ Умар-Паши Ханалиева забрали Звезду Героя России. Фото: gov.cap.ru

«ИМИТИРОВАЛИ КАВКАЗСКИЙ АКЦЕНТ»

Серию еще более дерзких ограблений банда Николая Греку совершила летом 2015-го.

Видимо, после ограбления генерала ФСБ (прошло больше года, но их так и не поймали) преступники поверили, что могут все. В ночь на 15 июня совершен дерзкий налет на дом авторитетного бизнесмена Александра Аверина.

- Разумеется, они не могли не знать, в чей дом лезут, - говорит источник в следствии. - Вероятно, это их только заводило. На дело группировка ходила исключительно в масках и камуфляже. Все носили одинаковые куртки и штаны, чтобы при описании потом не за что было зацепиться. Со связанными жертвами говорили, имитируя кавказский акцент. Таким образом пытались замести следы.

Та же схема: собранная на месте стремянка, с помощью которой группа переправляется через высокий забор. Вскрытое по-тихому пластиковое окно на первом этаже. Аверин с женой - в наручниках. Угрожая пистолетами, налетчики требуют отдать деньги и ценности. Авторитетный бизнесмен кричит, что поймает всех этих, в масках, и оторвет им головы, жена рыдает. В итоге наличные (около 70 тысяч долларов) и несколько дорогих украшений преступники находят по шкафам. Под дулом пистолета супруга Аверина проводит бандитов по спрятанным в разных частях дома сейфам. Так в сумке у людей в масках оказываются подаренные Аверину друзьями часы Patek Philippe белого золота (3 млн. рублей) и еще много-много ювелирки. Всего незваные гости выносят добра на 22 миллиона.

РЕКОРДНЫЙ НАЛЕТ

- После каждой акции и дележки основной костяк банды выезжал из России в Молдавию или Румынию. Но перед этим успех обычно бурно отмечали на «корпоративной вечеринке» в подмосковной Баковке - там Греку с товарищами снимал большой дом, - рассказывает источник.

Отобранную у своих жертв наличку грабители выводили через банковские счета за границу, оставляя необходимую сумму для подготовки новых операций и текущие расходы. Часть украшений и драгоценностей сбывали через скупщиков краденого в России, часть увозили домой в Молдавию. Уже после разгрома банды кое-какие вещицы нашли во время обысков в молдавских домах фигурантов.

Планировать очередные налеты Греку начинал еще из-за границы. Часть его приспешников прорабатывала новые варианты, выискивая дома побогаче.

Самый большой куш Николай Греку и его банда сорвали в сентябре 2015 года. Жертвой налетчиков стал председатель совета директоров Группы компаний «Гранель» (это один из крупнейших российских застройщиков) Андрей Назаров. Его коттедж находится в Красногорском районе. «Разведчики» заранее спрятали на территории поселка весь свой инвентарь - стремянку и инструменты. Ночью бандиты приехали к поселку на двух машинах, но въезжать не стали. По улицам прошли пешком, не привлекая лишнего внимания. Дальше - через забор, вскрыли окно. В доме в этот момент, помимо Назарова с супругой, были также его сын и невестка. Бизнесмена пытали несколько часов, били монтировкой и ногами. Так открывали сейф за сейфом. Золотые мужские часы бренда Vacheron Constantin (2 штуки по 5 млн. и 4 млн.), платиновые Breguet (4 млн.) и еще около двадцати коллекционных часов элитных марок, золотое кольцо с бриллиантом 12 карат (5 млн.), серьги, кулоны, колье...

Под утро избитых Назаровых заперли в подвале. Спустя пару часов шефа и его родных там обнаружит личный шофер, собиравшийся отвезти бизнесмена на работу. У Андрея Назарова диагностируют переломы ребер, серьезные травмы позвоночника. Бандиты в эту ночь увезли с собой вещей на 47 миллионов рублей.

Николай Греку со своей бригадой сначала разминался на бизнесменах средней руки. Но, почувствовав безнаказанность, перешел на рублевские сейфы. Фото: ok.ru

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему они ни разу не столкнулись с охраной?

- Собственная охрана на участках есть буквально у единиц жителей элитных поселков, - рассказал анонимно сотрудник подмосковного уголовного розыска. - Обычно несколько человек на КПП на въезде следят за въезжающими машинами и смотрят на изображение с камер. Да, высокие заборы. Но через любой забор можно перелезть (грабители использовали складную лестницу. - «КП»). В данном случае мы имеем дело с очень хорошей подготовкой преступлений. Выбирали дома, где не могут оказать вооруженное сопротивление, где нет собак. Находили слепые зоны, чтобы пробраться незамеченными. Главная задача их разведки была в том, чтобы понять, в каком доме точно можно что-то взять. Думаю, в большинстве случаев они не просто предполагали, а точно знали. Наверняка были сообщники, знающие дома и участки.

ЧТО В ИТОГЕ

Процесс продлится не меньше года

Вчера всю компанию налетчиков привезли в суд. На заседании братья-молдаване вели себя развязано. Хохотали. Едва увидев камеру, прятали лица под капюшонами и кепками и обкладывали снимающих отборными матюками.

По-русски, если верить адвокатам, все обвиняемые говорят прекрасно. Но на суд все равно затребовали переводчика - известный способ потянуть процесс. В СИЗО, как известно, условия мягче, чем в колонии.

В обвинении пять статей - «разбой, совершенный группой лиц» (до 15 лет), «кража» (до 10 лет), «организация преступного сообщества» (до 20), «незаконное хранение оружия» (до 8), «хищение оружия и боеприпасов» (это наградной пистолет генерала - до 15 лет). Сроки участникам банды светят убойные.

- Больше двадцати эпизодов, девять фигурантов, - размышляет адвокат одного из обвиняемых. - Думаю, процесс продлится не меньше года...

«Комсомолка» продолжает следить за громким делом.