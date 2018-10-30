2018-10-30T22:32:42+03:00
Происшествия

В Москве двое подростков сговорились в соцсети об убийстве бездомного

Им грозят реальные сроки заключения
Анастасия ВАРДАНЯН
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Преступление задержанные подростки готовили и планировали долго.Преступление задержанные подростки готовили и планировали долго.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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30 октября был взят под стражу 17-летний подросток, которого подозревают в попытке убийства бездомного мужчины. Сейчас он дает показания, которые шокируют даже видавших многое сотрудников правоохранительных органов. Все произошло 23 августа на севере Москвы в парковой зоне улицы Пришвина.

- Используя слезоточивый газ и нож, подростки 16 и 17 лет напали на бездомного и нанесли ему множественные удары руками и ногами в область жизненно важных органов, после чего 16-летний подросток нанес потерпевшему не менее пяти ударов ножом. Затем, с места преступления скрылись. Неравнодушные люди вызвали скорую, и потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь, - рассказали «КП» в СУ СК по Москве.

Оказалось, что преступление они долго готовили и планировали. Познакомились подростки в одной из социальных сетей. Парни сдружились на фоне ненависти к бездомным людям. Их они считали изгоями общества. В переписке подростки говорили о серии преступлений.

- В настоящее время следствие устанавливает местонахождение второго фигуранта. Проверяется причастность несовершеннолетних к ряду тяжких преступлений на территории столицы, - сообщили в пресс-службе столичного СК.

Тем временем в социальных сетях появились видеоролики, на которых подростки жестоко избивают бездомных.

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