Девушка упала с четвертого этажа торгового центра "Хорошо" в Москве

СЕГОДНЯ 00:16 2018-10-31T00:18:32+03:00

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Из торгового центра "Хорошо" в Москве 30 октября госпитализировали двух девушек. У них характерные травмы при падении. Как рассказали в правоохранительных органах, девушки живы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

- Сообщение о падении двух девушек в торговом центре на Хорошевском шоссе поступило в 20.30. Их госпитализировали. Причины падения и все обстоятельства сейчас будут выяснять наши коллеги, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Москве.

Пока сдедователи изучают видео с камер наблюдения, очевидцы стали выдвигать свои версии. Одна из них самая банальная - на четвертом этаже подружки решили сделать селфи, стояли возле перил, а потом еще шаг и полетели вниз. Но эта версия уже нашла опровержение, когда в сети появилось видео от парня из фудкорта. Москвич в компании друзей ужинал и наблюдал, как девушка залезла на перила и стала перекидывать ноги.

- Долго прыгает. Охраннику пофиг. Смотри, она легла. Она поворачивается. Бл*, - говорит снимающий и видео обрывается.

Еще на одном видео, которое снято сверху, видно, что на полу торгового центра без движения лежат две девушки. Вероятно, что одна упала на другую.

Разбираться в причинах этого инцидента будут и следователи.

- Следственными органами организована доследственная проверка по факту травмирования двух девушек в торговом центре, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова. - Из информации следует, что в торговом центре на севере Москвы, две девушки получили травмы при падении с высоты. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Устанавливают личности потерпевших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.