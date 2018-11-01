«Жертв вывозили за город, топили или закапывали живьем»: задержана банда черных риэлторов, которые убили 9 человек

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-01T11:15:50+03:00

Мужчина довольно буднично рассказывает, как привез на берег озера напоенного и избитого до бесчувствия мужчину Фото: Следственный комитет России

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет расследует дело очередной банды «черных риэлторов». Костяк банды жил в Тверской области, но «работали» преступники исключительно в столице и ближнем Подмосковье.

По версии следствия, банду в 2012 году сколотил 34-летний профессиональный риэлтор Роман Шугаибов. В какой-то момент мужчина подумал, что зарабатывать на посредничестве - слишком мелко для него. И решил просто устранять владельцев дорогих столичных квартир, чтобы зарабатывать на продаже их квартир. Шугаибов с помощниками подыскивали одиноких алкоголиков, единолично владеющих дорогой московской и подмосковной недвижимостью.

"Черные риелторы".Возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества и участии в нем в отношении черных риелторов, совершавших преступления в Московской и Тверской областях.

- Сообщники под различными предлогами убеждали своих жертв продать жилье, обещая купить им другую недвижимость на выгодных условиях, - рассказывают в МВД.

Известная схема - алкоголику предлагают избавиться от московской квартиры, купить что-то подешевле в области, а на оставшуюся разницу в несколько миллионов еще несколько лет жить припеваючи. (Это ж сколько водки купить можно!) Чтобы убедить выбрать такой вариант, людей в течение нескольких недель «окучивали» и спаивали. Cразу после продажи квартиры от них избавлялись.

Убитых привозили к небольшому лесному кладбищу недалеко от города КонаковоФото: Следственный комитет России

- После совершения сделки и получения денег, бывших владельцев квартир вывозили в Тверскую область и убивали, - комментируют в полиции.

Убивали самыми разными способами. Людей топили. Душили. Расстреливали. В одном случае - просто закопали бесчувственное тело в землю.

- На данный момент установлена их причастность к 9 убийствам и 5 фактам мошенничества в особо крупном размере, - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. - Незаконно отчуждено 5 квартир, стоимость которых составляла от 4 до 7 миллионов рублей. Общая сумма похищенного имущества составила около 28 миллионов рублей.

Следователи проводят поисковые мероприятияФото: Следственный комитет России

На оперативном видео СК - следственный эксперимент с участием Шугаибова. Мужчина довольно буднично рассказывает, как привез на берег озера напоенного и избитого до бесчувствия мужчину.

- Вот так я его вытащил из машины, потащил. Положил в воду лицом вниз, - говорит спокойным голосом. - Подождал около десяти минут, пока он перестанет подавать признаки жизни. После чего уехал.

Затем он рассказывает, как скрывали тела других убитых. Их привозили к небольшому лесному кладбищу недалеко от города Конаково Тверской области. Укладывали в небольшие ямы, а могилы маскировали под старые. Кресты и таблички брали с других захоронений, заросших и неухоженных - когда было понятно, что за могилкой уже давно никто не следит.

Всего в банду входили 16 человек - 8 мужчин и 8 женщин. У всех были свои роли. Кто-то помогал в поисках подходящих по параметрам жертв, получая информацию через взятки в различных госорганах. Кто-то вел переговоры с ничего не подозревающими жертвами, угощая их халявным алкоголем. Кто-то отвечал за юридическую сторону сделок по якобы продаже квартир - разумеется, понимая, что дело нечисто. Все убийства совершал сам Шугаибов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Квартиру - в студию: на какие ухищрения идут столичные риелторы, чтобы нагреть руки

Корреспондент «КП» выяснял, что скрывается за красивой фразой «жилье нового типа» (подробности)