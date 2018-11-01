Фокус-группы сделают навигацию в московском метро понятнее

СЕГОДНЯ 17:00 2018-11-01T17:36:58+03:00

Наш корреспондент попала на встречу активистов и узнала, что не нравится москвичам

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Навигация в метро стала какой-то больной темой. Даже коренные москвичи жалуются, что новые указатели ставят их в тупик. И что делать с этим? Компромисс нужен и вот что придумали — москвичей позвали в фокус-группы (они пройдут до 20 ноября на 25 типичных станций), чтобы вместе пройти и посмотреть на навигацию, выслушать все «за» и «против». Записываюсь и тоже иду. Активистов на первой встрече было не много — всего 14 человек. Это студенты, офисные работники, жители Московской области. Обследуем «Комсомольскую» во главе с первым заместителем начальника Московского метрополитена Романом Латыповым.

Шрифт крупнее

- Навигация не будет нравиться всем, - c ходу говорит Роман Латыпов. - Мы пробовали указывать только конечные станции — не понравилось, стороны света — тоже плохо, говорили вернуть полный список станций — мелко и плохо видно. Нам важно найти некий компромисс, который бы устраивал всех. Цель этих встреч, чтобы пассажиры рассказали, как им удобно и «создали» свою навигацию.

Признаюсь, что мне в метро все понятно — спускаюсь бывает по 6 раз в день. И о сложностях я слышу только от знакомых, которые в основном передвигаются по городу на авто.

- Знаете, я с московским метро знакома лет 30. Сейчас из области приезжаю на «Комсомольскую» и не могу понять куда идти. Так много лишней информации, еще и дублирующейся на английском языке. Озвучивание в поездах — это отдельная боль. Зачем этот глуповатый акцент? Как так пропала Красная площадь и появилась Рэд Скуэа? Для иностранцев можно просто выпустить путеводители, а нам главное - сделать на указателях шрифт крупнее, - говорит о наболевшем Лариса Макарская.

И тут начались споры. Шрифт крупнее сделать можно, но каким же размером должна быть табличка, чтобы на ней вместились 22 станции красной линии метро, а спустя несколько лет вообще будет 26 (построят еще четыре станции). Задумываемся. Нынешнее предложение - писать полные списки, но на колоннах на уровне глаз.

Крепления в таком потолке делать не будут, чтобы не портить.Фото: Алиса ТИТКО

В строчку или в столбик

Идем на «Комсомольскую» кольцевой линии. По пути студенты вспомнили, что во время Чемпионата мира по футболу иностранцы не могли понять, как пройти на Ленинградский и Ярославский вокзал — посоветовали сделать дополнительную табличку перед турникетами со стрелками влево и вправо.

- Вот смотрите, перешли мы с красной линии на кольцевую и явно не хватает здесь таблички над головой со списком станций. Нужно подходить читать возле одного пути, потом возле другого, - замечает Роман Рановский, студент Российского университета транспорта.

- Согласен, но сами посмотрите на красивый потолок, нужно быть варварами, чтобы делать там крепления. Эта станция является объектом культурного наследия, каждую табличку мы согласовываем с Департаментом культурного наследия, - говорит первый заместитель начальника Московского метрополитена Роман Латыпов.

- Но таблички по бокам еще и непонятные. Какая станция следующая? Нужно единство в указателях — в строчку писать названия или в столбик, - заметил Евгений Яковлев, студент «МИСиС».

- Или может как-то дугой показать, но чтобы станции были по порядку написаны, - предложила москвичка Оксана.

Придрались и к цифре «5» на том же указателе. Мол, она относится к «Проспекту Мира» или это обозначение кольцевой линии?

Москвичи жалуются, что новые указатели ставят их в тупик.Фото: Алиса ТИТКО

Нужно электронные табло

Участники фокус-группы назвали и самую неудобную навигацию — на Большой кольцевой линии (БКЛ) и на одноименных станциях «Киевская».

- Каждый раз путаюсь на Арбатско-Покровской нахожусь или на Филевской линии? Нужно сделать электронные табло, иначе сейчас приходится заходить в вагон и прислушиваться по какой линии поедет поезд, - говорит Роман Рановский, студент Российского университета транспорта. - Иностранцам вообще сложно - линии еще и похожи цветами.

Аналогичная сейчас ситуация и на БКЛ. Там поезда идут по одной линии, а на «Шелепихе» идет раздвоение.

- Понятно, что на «Шелепихе» - главная пересадка, а дальше как? Непонятно, какой поезд идет до «Рассказовки», - говорит Роман Рановский. - Еще на станции «Владыкино» табло «посадки нет» то работает, то нет. На новых указателях просто белый фон, который ничего не значит, а когда посадки на

поезд нет, то загораются красные буквы — это понятно. А когда изначально горит красный фон, то кажется, что посадки нет. Разница фонов непонятная.

- Электронные табло должны в скором времени заработать, - пообещали представители Московского метрополитена.

Какие еще жалобы прозвучали?

- не нравится озвучивание артистами станций метро — отвлекает, проезжают свою станцию;

- не хватает на «Баррикадной» указателей как пройти в Московский зоопарк;

- не хватает указателей о переходе на Люблинско-Дмитровскую линию на станции «Чистые пруды»;

- лишнее указывать «1 путь» и «2 путь»;

- раздражает реклама;

- не хватает указателей с переходами на станции МЦК.

К чему относится цифра "5" на указателе, не очень понятно.Фото: Алиса ТИТКО

Как попасть в фокус-группу?

Оставить заявку на участие можно по телефону 8 (926) 250-6300 с 8.00 до 17.00, а также записаться на сайте столичного метрополитена. Если вы не можете присоединиться к фокус-группам, но у вас есть предложения по навигации, то направляйте свои идеи на электронную почту navigation@mosmetro.ru или в мобильном приложении «Метро Москвы».

- В ближайшее время пройдут встречи фокус-групп на самых востребованных станциях: «Красные ворота», «Чкаловская», «Курская», «Тургеневская», «Новокузнецкая», «Чистые пруды» и другие, - сказали в Московском метрополитене.