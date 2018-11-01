В Москве чуть не сгорел доходный дом Садомовых

СЕГОДНЯ 17:35 2018-11-01T17:42:09+03:00

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В столице полтора часа горел доходный дом Садомовых. Он находится на Нижней Красносельской улице. Полностью ликвидировать пожар спасатели смогли в 16.53.

- Сообщение в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Москве поступило в 15 часов 12 минут. Загорание произошло в доме 23 на Нижней Красносельской улице. Информации о пострадавших не поступало. - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Москве.

Как рассказали спасатели, это выселенное четырехэтажное здание, в момент пожара людей там не было. Что загорелось на 4 этаже, пока неизвестно — выяснять пожарные это будут после проливки здания. Известно, что огонь перекинулся и на чердак выселенного здания. Общая площадь возгорания составляла около 120 квадратных метров.

- Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарных в 15 часов 50 минут открытое горение было сбито, а в 16 часов 53 минуты пожар ликвидировали полностью, - сообщили спасатели.

Примечательно, что здание построили в 1914 году для выборных Московского купеческого общества Садомовых, в их семье были производители пряжи. На доме еще сохранился рыцарский герб и рустованные колонны. Архитектуром является Вячеслав Олтаржевский, который бывал на строительной практике в Америке.

После 90-х годов этот дом уже несколько раз пытались снести, были в нем и пожары. Последние годы стоит закрытым, никакие реставрационные работы в нем не велись.