Программа «Мой район»: В Троицке откроют парк у реки, а Калужское шоссе поедет быстрее

СЕГОДНЯ 01:20 2018-11-02T21:43:29+03:00

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Мэр Сергей Собянин объявил о старте новой программы - «Мой район». В нее войдет не только благоустройство, но и строительство новых дорог, метро, капремонт поликлиник, домов культуры и школ.

Обновят каждый из 125 старых районов и 21 поселение Новой Москвы. По словам мэра, все планы по перезагрузке кварталов будут ежегодно дополнять по предложениям москвичей. Желающие уже сейчас могут оставлять заявки на сайте мэра Москвы (sobyanin.ru) в разделе «Программа «Мой район». В ближайшее время наказы жителей начнут собирать и местные депутаты. «Комсомолка» писала о новшествах в центре и спальных районах столицы. Сегодня расскажем, что в скором времени изменится в Новой Москве.

МОСКОВСКИЙ:

За порядком на улицах будут следить видеокамеры

- Между Киевским и Калужским шоссе построят 22 километра новых дорог для магистрали Солнцево - Бутово - Видное. Эта дорога станет полноценным дублером МКАД и соединит районы Новой Москвы;

- в поселении появится сеть видеонаблюдения из 170 камер. Их подключат на въездах в район, на основных дорогах, около школ, детсадов и поликлиник, во дворах жилых домов;

- построят четыре крупных торговых и офисных центра - многофункциональный комплекс «Саларис», торгово-развлекательный центр в городе «Московский» площадью 16 тысяч квадратных метров, новые корпуса делового комплекса «Комсити»;

- в микрорайоне «Первый Московский город-парк» откроется поликлиника на 750 посещений в смену. А в микрорайоне «Град Московский» - круглосуточная подстанция скорой помощи на 20 машино-мест.

Cпортивную базу «Лесная» полностью обновят. ФОТО: благоустройство.рф/rezultaty

ТРОИЦК:

На спортбазе появится веревочный городок

- На правом берегу реки Десна появится новая прогулочная зона. Вдоль берега поставят мостики с деревянными пирсами, местами для отдыха. Рядом разместят мини-кафе, прокат велосипедов и спортивного инвентаря. В парке откроют площадку с воркаутом и скейтпарком;

- построят новые дороги общей длиной 15,1 километра на нескольких участках - ул. Академика Черенкова, д. Ботаково - 42-й км, ул. Дальняя - д. Былово - парк «Красная Пахра», ул. Садовая - выезд 38-й км Калужского шоссе, ул. Заречная;

- в детской спортивной школе на Октябрьском проспекте сделают ремонт. В порядок приведут вентиляцию, раздевалки, систему циркуляции воды в бассейне, поставят вентилируемые фасады;

- спортивную базу «Лесная» полностью обновят. Здесь построят спортзал, веревочный парк, благоустроят все вокруг и откроют парковку;

КОММУНАРКА:

Больница с роддомом и капремонт домов

В 2019 году запустят новый участок Сокольнической линии метро от станции «Саларьево» до станции «Столбово». На отрезке длиной 11 километров сейчас строят четыре станции - «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово». При этом строители тянут в Новой Москве еще один маршрут подземки - от станции «Улица Новаторов» до «Столбово» со станциями «Мамыри» и «Коммунарка»;

Станция метро «Коммунарка». ФОТО: stroi.mos.ru

- в Коммунарке откроется многопрофильная клиническая больница на 1016 коек с родильным домом на 30 коек;

- по программе капремонта обновят 17 домов - пос. Коммунарка, д. 5, 6, 9, 10, 23 - 25, 32, 101 - 103, 106 - 108; пос. Газопровод, д. 7 - 9. Везде планируется замена лифтов, ремонт фасадов, кровли, подвалов;

В административно-деловом центре (АДЦ) на улице Сосенский Стан свои точки госуслуг откроют сразу несколько ведомств. ФОТО: stroi.mos.ru

- в административно-деловом центре (АДЦ) на улице Сосенский Стан свои точки госуслуг откроют сразу несколько ведомств - отдел соцзащиты, филиалы Росреестра, налоговой инспекции, БТИ, административно-техническая инспекция поТроицкому и Новомосковскому округам.

КРАСНАЯ ПАХРА:

1000 фонарей, эстакады и мосты

- После реконструкции Калужское шоссе станет 4 - 5-полосной магистралью с выделенными полосами для наземки, тоннелями, эстакадами и мостами. Шоссе поедет быстрее примерно в 2,5 раза. Вдоль дороги поставят шумозащитные экраны длиной более 5 км. Построят эстакаду через Калужское шоссе в районе деревни Чириково;

- в деревнях, поселках, селах поселения Краснопахорское поставят около 1000 новых фонарей;

- в селе Былово построят детский сад на 225 мест. А в Красной Пахре планируется реконструкция школы № 2075 и строительство корпуса на 300 мест.

Монастырь Зосимова Пустынь отреставрируют. ФОТО: mos.ru

ЧТО ЕЩЕ

- В поселении Новофедоровское - реставрация памятников истории, среди которых Дом игуменского притча, колокольня, каменный ледник, архиерейский дом монастыря Зосимова Пустынь; по программе реновации расселят три ветхих дома - в деревне Белоусово, д. 1 и 2, в поселке Зосимова Пустынь, д. 3; построят шесть детских и спортивных площадок в пос. Рассудово, деревнях Руднево, Зверево и Белоусово;

- в поселении Филимонковское построят автодорогу от Киевского шоссе вдоль деревень Середнево, Марьино, Десна до Калужского шоссе; в поселке Марьино отремонтируют летнюю эстраду, дорожки и тропинки, места для отдыха около дома культуры «Филимонковское»; откроют новые маршруты наземки, в том числе к новой станции метро «Рассказовка»;

- в поселении Рязановское благоустроят три зоны отдыха в поселках Знамя Октября, Ерино и Фабрика имени 1 Мая с установкой лавочек, фонарей, цветочных клумб, газонов; построят автодорогу на четыре полосы «Остафьевское шоссе» длиной 3,75 километра.

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