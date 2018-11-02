Друг «архангельского подрывника», задержанный сегодня в Москве, в соцсетях называл себя именем революционера-анархиста

2 Нояб. 21:35 2018-11-02T21:33:36+03:00

На одной из давно заброшенных страничек Кирилла сохранилось его фото. Так он выглядел в 2014 году.

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Сотрудники ФСБ сегодня днем нагрянули с обыском в одну из квартир на северо-западе Москвы. Тушино. Улица Свободы. Как сообщили «КП» источники в правоохранительных органах, обыск связан со взрывом в Архангельске. Напомним, 30 октября 17-летний радикал Михаил Жлобицкий пришел в здание местного управления ФСБ с самодельной бомбой. В результате взрыва сам малолетний террорист погиб, трое сотрудников ФСБ получили ранения.

По предварительной информации, сегодняшний обыск в Тушино проводился в квартире школьника, с которым в последнее время несколько раз контактировал Жлобицкий. В том числе и незадолго до самоподрыва. Также сообщается, что в квартире найдены детали взрывного устройства. Но самое страшное, что школьнику, с которым сейчас общаются сотрудники ФСБ, всего 14 лет…

Силовики возле дома школьника - друга "архангельского подрывника".

Имя задержанного известно - Кирилл К.

Интересно, что в соцсетях Кирилл в качестве псевдонима взял себе фамилию известного революционера второй половины 19 века. Кропоткин. Князь Петр Кропоткин (1842-1921) - русский революционер, один из теоретиков анархизма. За связь с подпольными кружками народовольцев и агитацию среди крестьян был арестован, бежал из Петропавловской крепости и эмигрировал. За границей общался с местными кружками революционеров. Во Франции были арестован по подозрению в участии в подготовке теракта в Лионе. Получил пять лет тюрьмы. Отсидел три…

Стоит напомнить, что «архангельский подрывник» в соцсетях тоже называл себя именем старого русского революционера. Сергей Нечаев. Тот (Сергей Нечаев из 19 века), как известно, тоже был приверженцем анархизма.

Интересно, что недавно страничка "Кирилла Кропоткина" была удалена, но продолжает отображаться в соцсетях.

На одной из давно заброшенных страничек Кирилла и в заполненной им когда-то анкете указано, что он учится в частной школе, которая размещена по соседству с его домом - в том же Тушино. Как указано на сайте школы, здесь практикуют усиленное изучение иностранных языков, в классах - не больше 8 человек, оплата - 40 тысяч рублей в месяц.

Однако директор школы от Кирилла К. в разговоре с корреспондентом «КП» поспешила откреститься: на текущий момент учеников с таким именем и фамилией у нас нет. В двух соседних школах, обычных, городских, также заявляют, что такой мальчик у них не учится.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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