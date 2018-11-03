Наше Подмосковье Недетские подвиги

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-02T22:34:42+03:00

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В эти выходные Россия будет отмечать День народного единства. Уже не первый год накануне этого праздника губернатор Московской области Андрей Воробьёв награждает в Красногорске выдающихся жителей Подмосковья - за научные достижения, успехи в разных отраслях.

- Мы традиционно собираемся в преддверии Дня народного единства, чтобы отметить наградами тех, кто каждый день трудится, делает все для того, чтобы жизнь в Подмосковье, в нашей стране стала лучше, - сказал губернатор. - Этот праздник объединяет людей самых разных возрастов, национальностей и профессий. Во все времена именно единство помогало нашему народу выстоять в самых непростых ситуациях, давало силы двигаться вперед, поэтому и сегодня очень важно иметь общие идеи, объединяться, поддерживать друг друга в сложные минуты и вместе радоваться победам. Наша цель - сильное, здоровое, чистое Подмосковье, с достойными условиями труда и качеством жизни. Этого мы можем добиться только общими усилиями. Историю перемен пишут люди, и все, чего мы добились в Подмосковье сегодня, - результат труда ответственных, активных, талантливых, неравнодушных к своему региону и стране жителей.

Доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований городского округа Дубна Юлиан Будагов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Адвокат Сейран Багян - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Почетными званиями, знаками и грамотами наградили еще больше десятка человек, реализовавших себя в самых разных сферах, - врачей, педагогов, многодетных матерей, строителей, государственных и религиозных деятелей.

Но в этом году во время традиционной церемонии перед Днем народного единства впервые награждали не только взрослых, но и детей. И не за хорошие оценки или победы в беге на стометровку. А за большие человеческие поступки! (См. «Конкретно»). Эта часть церемонии прошла в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», который проводится под эгидой Совета Федерации.

- Сегодня среди нас есть дети, которые в трудной ситуации повели себя очень по-взрослому, смогли молниеносно оценить сложность ситуации и помочь людям вывести пожилую женщину из горящего дома, выследить и задержать преступника, спасти тонущих людей, - сказал губернатор.

После официальной части Андрей Воробьёв пригласил школьников и их родителей на чаепитие. Там уже пообщались в неформальной обстановке. Губернатор особенно поблагодарил пап и мам - за воспитание настоящих людей!

Андрей Воробьёв отметил, что подобные ежегодные награждения детей-героев могли бы стать хорошей традицией.

КОНКРЕТНО

Дети-герои из Московской области

Андрей Ураков, 15 лет (Мытищи). В январе 2018 года школьник увидел, как загорелся соседский деревянный дом. Крикнул младшему брату, чтоб вызывал пожарных, а сам кинулся к дому. Из окна кричала пожилая женщина, которая не могла самостоятельно ходить. Андрей вынес 90-летнюю старушку, инвалида первой группы, на себе. Награжден медалью «За мужество в спасении».

Кирилл Кочетов, 16 лет (Можайск). В июне этого года Кирилл гулял по берегу Москвы-реки и увидел тонущего мальчика, Кинулся в воду, вытащил, вызвал «Скорую» по экстренному номеру 112 и стал делать лежащему без сознания пацану искусственное дыхание. Мальчика спасли! Награжден медалью «За спасение жизни».

Дмитрий Калинников, 15 лет (Луховицы). В июле 2018-го спас тонувшую в пруду 12-летнюю девочку. Награжден медалью «За мужество в спасении».

Павел Соломатин, 14 лет, и Виктор Черных, 13 лет (Павловский Посад). В мае семиклассника Пашу ограбили прямо на улице - в безлюдном проулке подошел «дядя», пригрозил пистолетом и потребовал телефон. Мальчик, разумеется, отдал. А через несколько дней он гулял вместе с другом Витей и увидел издалека того же мужчину. Мальчишки проследили за ним до дома. А потом вызвали полицию. Задержанный оказался вором-рецидивистом. Школьники получили благодарственные письма губернатора.

Илья Сысоев, 11 лет (Чехов). В январе мальчик играл у своего дома на берегу и увидел, как на реке под лед провалился мужчина. Илья побежал звать отца. С помощью спасательного круга они вместе сумели вытащить несчастного из воды. Награжден благодарственным письмом губернатора.