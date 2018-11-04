СЕГОДНЯ 18:44 2018-11-04T19:08:16+03:00

В павильоне "Медиацентр" с 4 ноября можно купить билеты на уникальный "Полет над Россией" - от Москвы до Якутии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего за 8 минут можно увидеть Ласточкино гнездо в Крыму и долину гейзеров на Камчатке [видео]

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Если вы знакомы с аттракционом "Полет над Москвой" в Зарядье, то вы с легкостью представите, как происходит новый "Полет над Россией". Если нет, то рассказываем все по порядку.

В павильоне "Медиацентр" с 4 ноября можно купить билеты на уникальный "Полет над Россией" - от Москвы до Якутии. К этому аттракциону применима русская пословица "Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/676393" frameborder="0"></iframe> В «Зарядье» презентовали аттракцион «Полет над Россией».Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что вас ждет? Фильм, в котором покажут самые красивые места России и всего за 8 минут (их выбрали из 50 часов видеоматериала).

- Вы сможете увидеть каменные столбы выветривания Мань-Пупу-Нер в республике Коми, уникальный ландшафтный комплекс - Ленские столбы в Якутии, крупнейший мемориальный комплекс в мире о Великой Отечественной Войне – Мамаев Курган в Волгограде. Возможно, кто-то их и видел, но не с птичьего полета, - говорят в "Зарядье".

В "Зарядье" презентовали аттракцион "Полет над Россией"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Полет над Москвой" я видела и это фантастика - столица показана с неожиданных сторон, еще один повод влюбиться в свой город. Поэтому я с большим интересом отправилась смотреть новый фильм "Полет над Россией". Собрали группу из 39 человек. Всех посадили в удобные кресла, как в кинотеатре, но пристегнули ремнями, как в самолете. Перед глазами у нас 13-метровый полусферический экран, создающий иллюзию полета. Нас предупредили, что во время полета мы почувствуем ветер, дым, запахи. Свет погас и "полетели".

Путешествие по огромной и необъятной Родине начинается как раз в Москве из парка "Зарядье". Именно с этих секунд, когда под ногами оказывается Москва-река, "парящий мост", забываешь, что ты в обычном кресле, кажется, что летишь в кабине вертолета. Причем перед глазами нет никаких стекол, вообще никаких ограничений. Руки так и тянутся прикоснуться к знакомым зданиям, например, к мэрии Москвы. А дальше был такой полет, который не сможет предоставить ни одна туристическая компания.

Конечно, мы "летели" не в реальности, а по тому маршруту, который совершил коптер и снял этот фильм. Но эмоции просто захлестывали, когда рассматриваешь сверху Генуэзскую крепость, вершину горы Ай-Петри и Ласточкино Гнездо в Крыму. При этом слышишь ароматы зелени, ощущаешь прохладу от Черного моря. А потом мы будто упали с плотины крупнейшей по мощности электростанции Саяно-Шушенской ГЭС и отправились в путешествие по долине гейзеров на Камчатке. Самое интересное - попытаться увидеть родные места.

Что вас ждет? Фильм, в котором покажут самые красивые места России и всего за 8 минутФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ого, это же у нас! Никогда вот так сверху не видела скульптуру "Родина-мать зовет!", - говорила девушка в соседнем кресле.

В фильме показывают красивейшие города страны – Москву, Санкт-Петербург, Сочи. А еще главные водные артерии России – самую длинную и многоводную реку Волга, крупнейшую реку Сибири - Лена, небоскребы Москва-Сити и самое высокое сооружение в Европе и России - Останкинскую телебашню.

- Как и планировали презентуем новый фильм о России в День народного единства, - сказал на открытии Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры города Москвы. - Когда мы открывали парк "Зарядье", то была цель наполнить его дополнительными привлекательными объектами. Тогда мы открыли аттракцион "Полет над Москвой", его уже посетили 350 тысяч человек. Мы говорили, что будет не один фильм. И вот сейчас мы презентуем новый. В нем мы хотели показать не урбанистические места, а удивительные природные места России. Многие объекты не просто посетить - даже сложно добраться. А в фильме эффект почти полного присутствия. Надеемся, что фильм должен стать мощным драйвером для туризма по России.

Эмоции захлестывают, когда рассматриваешь сверху Генуэзскую крепость, вершину горы Ай-Петри и Ласточкино Гнездо в КрымуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЕСТЬ ВОПРОС

Теперь нельзя посетить "Полет над Москвой"?

- Сеансы фильма "Полет над Россией" будут чередоваться в течение дня с сеансами фильмами "Полет над Москвой".

ВАЖНО

- на сеанс допускаются посетители от 120 до 195 см и весом не более 136 кг;

- дети в возрасте до 12 лет допускаются на сеанс только в сопровождении взрослых;

- на сеанс не допускаются беременные женщины, лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также посетители, страдающие от болезней сердца, повышенного артериального давления, болей в спине или шее, морской болезни, головокружений или эпилепсии, повышенной чувствительности к запахам.

ГДЕ: улица Варварка, 6. Ближайшие станции метро "Китай-город", "Площадь революции".

КОГДА: ежедневно с 10.30 до 18.00, по понедпльникам с 14.00.

СТОИМОСТЬ: от 18 лет - 790 рублей, от 14 до 18 лет (ростом от 120 см) и студентам - 400 рублей, до 14 лет (ростом от 120 см) - 150 рублей.