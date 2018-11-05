2018-11-05T00:49:49+03:00
Общество

«Сокровища музеев России» в «Манеже»: Айвазовский рисовал не только море, но и русскую зиму

В столицу привезли малоизвестные картины известных художников
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Картину «Русь» Бориса Лавриненко привезли из Калининградского областного музея изобразительных искусствКартину «Русь» Бориса Лавриненко привезли из Калининградского областного музея изобразительных искусствФото: Алиса ТИТКО
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Выставка «Сокровища музеев России» в «Манеже» открылась 4 ноября в День народного единства. Это очень символично, ведь из разных музеев и картинных галерей в Москву на одну площадку привезли картины очень известных авторов. Только посмотрите перечень: Брюллов, Кипренский, Айвазовский, Левитан, Шишкин, Серов и другие. Посмотреть уникальную выставку приехал даже глава России Владимир Путин.

- Уверен, что выставка вызовет широкий общественный интерес, будет содействовать популяризации лучших произведений изобразительного искусства, - сказал во время посещения выставки Владимир Путин.

И интерес действительно большой. Москвичи в этот же вечер выстроились в очередь и стояли по 20-30 минут на улице, чтобы попасть в сам «Манеж». Идти действительно стоит. Даже тем, кто не особо разбирается в искусстве.

- Смотри, картина с морем. Наверное, Айвазовский. Точно, - слышу разговоры пары. – Это Коктебель. А она же в Феодосии в картинной галерее была, помнишь?

- Точно. А вот картина со снегом и тоже Айвазовский. Не подумала бы, - говорит девушка.

- На самом деле, то, что Айвазовский рисовал море – это стереотип, вот картина с зимним пейзажем. Как называется? «Зимний обоз в пути». Так что не только море рисовал.

Не только море рисовал Иван Айвазовский, вот его картина «Зимний обоз в пути» Фото: Алиса ТИТКО

Не только море рисовал Иван Айвазовский, вот его картина «Зимний обоз в пути»Фото: Алиса ТИТКО

Мимо прошли японцы, остановились и девушка говорит: «Cold. Very cold (Холодно. Очень холодно)». Да, глядя на эту картину хочется достать шубу и валенки.

«Иллюминации Кремля» - это еще одна картина, возле которой были дискуссии. Это работа Алексея Боголюбова. Ее привезли из Омского областного музея изобразительных искусств имени Врубеля.

«Иллюминации Кремля» Алексея Боголюбова многим показалась очень современной Фото: Алиса ТИТКО

«Иллюминации Кремля» Алексея Боголюбова многим показалась очень современнойФото: Алиса ТИТКО

- Посмотри, Кремль светиться, как сейчас. Если бы не лодки на первом плане, то можно подумать, что сейчас рисовали, а не в 1883 году, - говорит москвич Павел.

- Интересно, а Кремль тогда белый или уже красный был? – задумался Дмитрий. – Надо почитать в интернете.

На выставке есть о чем подумать, изучить, удивиться. Здесь есть все виды живописи: портрет, пейзаж, исторические полотна и изображения святых.

Из Астрахани доставили картину Васнецова «Гроза идет», из Иваново – «Вид Биржи в Петербурге» Федора Алексеева, из Саратова – «Портрет княгини Полины Ивановны Щербатовой» Василия Сурикова.

Картины Ивана Айвазовского «Море. Коктебель» (слева) и Василия Сурикова «Портрет княгини Полины Ивановны Щербатовой» (справа) Фото: Алиса ТИТКО

Картины Ивана Айвазовского «Море. Коктебель» (слева) и Василия Сурикова «Портрет княгини Полины Ивановны Щербатовой» (справа)Фото: Алиса ТИТКО

- Мне кажется, что чудеснее детей никто не рисовал, - говорила женщина возле картины «Дети господина Балашова» Константина Маковского.

- А я не помню, чтобы у Врубеля были картины в круглых рамках. Это так современно, модно, что ли, - говорила Анна Сергеевна о картине «Желтые розы. Правый плафон триптиха «Цветы» для дома Е.Д. Дункер в Москве».

– Многим девушкам понравилась картина «У примерочной» Юрия Пименова Фото: Алиса ТИТКО

– Многим девушкам понравилась картина «У примерочной» Юрия ПименоваФото: Алиса ТИТКО

Все юные посетительницы фотографировались с картиной «У примерочной» Юрия Пименова. Почему? Назвали ее модной. Хотя скорее актуальной. Она хоть и нарисована в 1960-м году, но смотришь на нее и кажется, что девушка там за шторкой не только примеряет платья, но и делает селфи, отправляя любимому фото и вопрос: «Какое платье нравится больше: зеленое или красное с маками?» А еще к обсуждению попали картины Александра Самохвалова «На теннисной площадке. Девушка с ракеткой» и его автопортрет.

Интерес вызвали картины Александра Самохвалова «На теннисной площадке. Девушка с ракеткой» и его автопортрет. Фото: Алиса ТИТКО

Интерес вызвали картины Александра Самохвалова «На теннисной площадке. Девушка с ракеткой» и его автопортрет.Фото: Алиса ТИТКО

- Ведь шорты он сделал себе из брюк. Просто отрезал, даже ремень оставил, - хихикала Анастасия.

- А у девушки модный купальник – сейчас же тоже плавки высокие. Как забавно, - удивлялась Татьяна.

Не теряет внимания и личность царя Николая II, его портрет в исполнении художника Эрнеста Липгарта рассматривали не только женщины, но и мужчины. А особо посетителей тянуло к простому и такому понятному – к картинам Бориса Лавренко «Русь» и Михаила Нестерова «За Волгой».

Портрет Николая II рассматривали не только женщины, но и мужчины Фото: Алиса ТИТКО

Портрет Николая II рассматривали не только женщины, но и мужчиныФото: Алиса ТИТКО

- Почему ты делаешь ударение на второй слог? Как в русском языке правильно? – ругала сына молодая женщина. – Еще раз скажи: «Нестеров». Вот видишь, какие раньше дядьки были – в длинном пальто, белой рубахе. Вышли с женой и смотрят на Волгу.

И как же хорошо, что выставка «Сокровища музеев России» будет открыта до 25 ноября 2018 года – есть время прийти снова и рассмотреть картины, посмотреть на Россию глазами великих художников, заглянуть в глаза людей того поколения, преодолеть стереотипные представления о провинции и влюбиться в свою страну еще раз.

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