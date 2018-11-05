«Сокровища музеев России» в «Манеже»: Айвазовский рисовал не только море, но и русскую зиму

СЕГОДНЯ 00:33 2018-11-05T00:49:49+03:00

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Выставка «Сокровища музеев России» в «Манеже» открылась 4 ноября в День народного единства. Это очень символично, ведь из разных музеев и картинных галерей в Москву на одну площадку привезли картины очень известных авторов. Только посмотрите перечень: Брюллов, Кипренский, Айвазовский, Левитан, Шишкин, Серов и другие. Посмотреть уникальную выставку приехал даже глава России Владимир Путин.

- Уверен, что выставка вызовет широкий общественный интерес, будет содействовать популяризации лучших произведений изобразительного искусства, - сказал во время посещения выставки Владимир Путин.

И интерес действительно большой. Москвичи в этот же вечер выстроились в очередь и стояли по 20-30 минут на улице, чтобы попасть в сам «Манеж». Идти действительно стоит. Даже тем, кто не особо разбирается в искусстве.

- Смотри, картина с морем. Наверное, Айвазовский. Точно, - слышу разговоры пары. – Это Коктебель. А она же в Феодосии в картинной галерее была, помнишь?

- Точно. А вот картина со снегом и тоже Айвазовский. Не подумала бы, - говорит девушка.

- На самом деле, то, что Айвазовский рисовал море – это стереотип, вот картина с зимним пейзажем. Как называется? «Зимний обоз в пути». Так что не только море рисовал.

Не только море рисовал Иван Айвазовский, вот его картина «Зимний обоз в пути»Фото: Алиса ТИТКО

Мимо прошли японцы, остановились и девушка говорит: «Cold. Very cold (Холодно. Очень холодно)». Да, глядя на эту картину хочется достать шубу и валенки.

«Иллюминации Кремля» - это еще одна картина, возле которой были дискуссии. Это работа Алексея Боголюбова. Ее привезли из Омского областного музея изобразительных искусств имени Врубеля.

«Иллюминации Кремля» Алексея Боголюбова многим показалась очень современнойФото: Алиса ТИТКО

- Посмотри, Кремль светиться, как сейчас. Если бы не лодки на первом плане, то можно подумать, что сейчас рисовали, а не в 1883 году, - говорит москвич Павел.

- Интересно, а Кремль тогда белый или уже красный был? – задумался Дмитрий. – Надо почитать в интернете.

На выставке есть о чем подумать, изучить, удивиться. Здесь есть все виды живописи: портрет, пейзаж, исторические полотна и изображения святых.

Из Астрахани доставили картину Васнецова «Гроза идет», из Иваново – «Вид Биржи в Петербурге» Федора Алексеева, из Саратова – «Портрет княгини Полины Ивановны Щербатовой» Василия Сурикова.

Картины Ивана Айвазовского «Море. Коктебель» (слева) и Василия Сурикова «Портрет княгини Полины Ивановны Щербатовой» (справа)Фото: Алиса ТИТКО

- Мне кажется, что чудеснее детей никто не рисовал, - говорила женщина возле картины «Дети господина Балашова» Константина Маковского.

- А я не помню, чтобы у Врубеля были картины в круглых рамках. Это так современно, модно, что ли, - говорила Анна Сергеевна о картине «Желтые розы. Правый плафон триптиха «Цветы» для дома Е.Д. Дункер в Москве».

– Многим девушкам понравилась картина «У примерочной» Юрия ПименоваФото: Алиса ТИТКО

Все юные посетительницы фотографировались с картиной «У примерочной» Юрия Пименова. Почему? Назвали ее модной. Хотя скорее актуальной. Она хоть и нарисована в 1960-м году, но смотришь на нее и кажется, что девушка там за шторкой не только примеряет платья, но и делает селфи, отправляя любимому фото и вопрос: «Какое платье нравится больше: зеленое или красное с маками?» А еще к обсуждению попали картины Александра Самохвалова «На теннисной площадке. Девушка с ракеткой» и его автопортрет.

Интерес вызвали картины Александра Самохвалова «На теннисной площадке. Девушка с ракеткой» и его автопортрет.Фото: Алиса ТИТКО

- Ведь шорты он сделал себе из брюк. Просто отрезал, даже ремень оставил, - хихикала Анастасия.

- А у девушки модный купальник – сейчас же тоже плавки высокие. Как забавно, - удивлялась Татьяна.

Не теряет внимания и личность царя Николая II, его портрет в исполнении художника Эрнеста Липгарта рассматривали не только женщины, но и мужчины. А особо посетителей тянуло к простому и такому понятному – к картинам Бориса Лавренко «Русь» и Михаила Нестерова «За Волгой».

Портрет Николая II рассматривали не только женщины, но и мужчиныФото: Алиса ТИТКО

- Почему ты делаешь ударение на второй слог? Как в русском языке правильно? – ругала сына молодая женщина. – Еще раз скажи: «Нестеров». Вот видишь, какие раньше дядьки были – в длинном пальто, белой рубахе. Вышли с женой и смотрят на Волгу.

И как же хорошо, что выставка «Сокровища музеев России» будет открыта до 25 ноября 2018 года – есть время прийти снова и рассмотреть картины, посмотреть на Россию глазами великих художников, заглянуть в глаза людей того поколения, преодолеть стереотипные представления о провинции и влюбиться в свою страну еще раз.