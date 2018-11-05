«Москва – территория здравого смысла»: как прошел фестиваль в саду «Эрмитаж»

СЕГОДНЯ 13:05 2018-11-05T13:20:48+03:00

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В саду "Эрмитаж" в субботний день, 3 ноября, прошел фестиваль "Москва – территория здравого смысла". На мастер-классах и лекциях говорили о том, как вести здоровый образ жизни в условиях современного мегаполиса, какая связь между здоровьем и здравым смыслом, а также как защититься от СПИДа. Фестиваль был организован Московским городским центром профилактики и борьбы со СПИДом при поддержке Департамента здравоохранения города Москвы.

Активисты московского отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" провели будущим врачам лекции "Против СПИДа". Послушать полезную информацию в лектории могли не только студенты РУДН, но и все желающие. Обсуждали способы лечения ВИЧ и такой тонкий момент, если человек все же имеет ВИЧ-инфекцию, то что пациенту делать, как избежать стыд.

В саду "Эрмитаж" в субботний день, 3 ноября, прошел фестиваль "Москва – территория здравого смысла"

- Врач должен объяснять, что это не стыдно. Каждый может заболеть. Нужно обсуждать эту тему в кругах молодежи, подключать интернет-рекламу, - говорил Евгений Чжун, студент РУДН. - Ведь это не страшно, с этим можно жить. При своевременной, длительной и очень непростой терапии, ВИЧ-инфекция действительно поддается контролю врачей.

Стоит отметить, что количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди москвичей ежегодно снижается. Об этом говорится на сайте Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом.

При этом показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в столице в 2017 году, по данным последнего статистического сборника Минздрава РФ, почти в два раза ниже среднероссийского показателя.

Стоит отметить, что количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди москвичей ежегодно снижаетсяФото: другой источник.

После лекций все желающие могли зайти в мобильный консультационно-диагностический комплекс, где пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию.

- Мы уже работаем пятый год. В местах скопления людей проводим тест на ВИЧ, - рассказал Никита Смирнов, врач-инфекционист ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ. - Здесь мы проводим консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции, каждый желающий может сдать кровь (анонимно или по паспорту). Тестирование проводится в два этапа: первый - экспресс-тестирование, результат известен через 20 минут, второй - основной анализ, который делается в основной нашей лаборатории, которая располагается на Соколиной горе в инфекционной больнице №2, при этом сдать кровь можно в мобильном центре. Ответ со 100%-м результатом будет готов через 3-5 дней.

- Как правило люди проходят тест анонимно? - спрашиваю.

- 50 на 50%. Кто-то по паспорту хочет, кто-то анонимно. Каждый решает сам.

- Допустим, что человек узнал здесь, что у него ВИЧ-инфекция. Проводится ли сразу какая-то психологическая поддержка?

- Мы проводим до теста и после консультацию. Сначала рассказываем, что такое анализ, зачем его сдавать, о способах передачи ВИЧ-инфекции. А также о разнице ВИЧ-инфекции и СПИДа. А уже после теста идет консультирование относительно результата и что пациенту дальше делать.

Москвичи вдохновились на ЗОЖ и смогли пройти бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию

В это же время на свежем воздухе шли уроки ЗОЖ. Москвичей обучали технике правильного дыхания - одной из основ полноценного долголетия. Проходил спортивный челлендж с призами.

Топ-эксперты делились секретами выбора спортивной одежды для популярного сегодня воркаута.

- В холодную погоду тоже можно заниматься спортом, но нужно одеваться многослойно. Первый слой базовый - термобелье. Оно нужно, чтобы отводить влагу. Второй слой - флисовая кофта. И третий слой - ветрозащитная куртка, - рассказывали спортсмены.

Москвичи не стеснялись и участвовали в спортивных и танцевальных баттлах, тем более, что лучшим вручали приятные призы. Подготовили организаторы фестиваля и музыкальный подарок - перед гостями выступили настоящие романтики рока, а именно кавер-группа "Жюль Верн". Также всех любителей кино ждала специальная киногостиная "Москва против СПИДа!" с авторской ретроспективойот создателей тематических короткометражных фильмов.