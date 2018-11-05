У метро Аннино в Москве во время стрельбы из-за места на парковке погиб таксист

СЕГОДНЯ 16:57 2018-11-05T17:03:25+03:00

В Москве и Подмосковье объявлен план «Перехват». Однако по горячим следам задержать предполагаемого убийцу не удалось Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Днем в понедельник 5 ноября в дежурную часть московской полиции поступило несколько звонков о стрельбе у метро Аннино. По словам звонивших, тяжело ранен мужчина. Скорая помощь была на месте через 10-15 минут. Но спасти раненого медики уже не смогли. Он скончался от потери крови еще до их приезда.

- Около 13:40 на Варшавском шоссе обнаружено тело погибшего мужчины с огнестрельным ранением, - подтвердили корреспонденту «Комсомольской Правды» в московской полиции.

Источник в следственных органах сообщают, что накануне произошел конфликт двух таксистов.

- Там есть парковка вдоль дороги у автобусных остановок, на которой любят останавливаться таксисты - предлагая отвезти пассажиров в населенные пункты по Варшавскому или Симферопольскому шоссе, - рассказал «КП» источник. - По предварительной информации, двое водителей, зарабатывающих частным извозом, не поделили очередность. Один из них достал пистолет и выстрелил оппоненту в голову.

Из какого оружия, боевого или травматического, стрелял таксист, пока неизвестно. Сам стрелок поспешил с места преступления уехать.

- Номер его машины известен, он попал на камеры видеонаблюдения, - сообщил источник. - В Москве и Подмосковье объявлен план «Перехват». Однако по горячим следам задержать предполагаемого убийцу не удалось.