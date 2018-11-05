В Подмосковье третьеклассник спас утонувшую в бассейне 5-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 20:41 2018-11-05T20:46:22+03:00

Школьник увидел лежащую на дне малышку и поднял ее на поверхность

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В подмосковном МЧС собираются наградить школьника, который спас жизнь 5-летней девочке.

В загородный отель «Дракино» в Серпуховском районе Подмосковья по выходным приезжают отдохнуть многие семьи из соседних городов. 21 октября Вороновы - мама, папа и сын - отправились туда вместе с друзьями. После прогулки по большому парку отправились купаться в крытый бассейн.

- Мой сын Родион плавает лет с пяти, потому что каждое лето подолгу гостит у бабушки в Крыму, - рассказала «Комсомольской Правде» Елена Воронова. - Сейчас ему уже 9 лет, но он всегда купается вместе с нами во взрослом бассейне. Плавает хорошо, ныряет. Мы проплыли туда-сюда, держимся за бортики, болтаем...

И вдруг мальчик резко бросился под воду. Елене показалось, что там, на дне, лежит какая-то маленькая кукла. Но через несколько мгновений Родион вытащил на поверхность девочку лет пяти.

Родион с мамой ЕленойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я помню, что до этого она плавала около нас. Одна. Во взрослом бассейне. Без нарукавников и спасательного круга, просто в детском в купальнике и шапочке. Видимо, на дне она провела несколько минут - губы и пяточки были уже совсем синими. Она не дышала. Не подавала признаков жизни.

Девочку тут же перехватил супруг Елены Дмитрий Воронов с другом Андреем Пыльцыным. Мужчины когда-то вместе работали в аэропорту Домодедово и проходили курсы оказания первой помощи. Малышке начали делать искусственное дыхание.

- Я испугалась, подумала, что уже поздно. Время тянулось очень медленно. Наверное прошло минут 5-7, но мне казалось - целая вечность. И вдруг у девочки изо рта полилась вода, она закашляла, заплакала. Жива! Вскоре подъехала скорая помощь и ребенка немедленно увезли в Серпухов, в детскую реанимацию.

Источник в правоохранительных органах рассказывает, что в тот день 5-летняя девочка приехала в загородный отель из Чехова вместе с тетей. Но у женщины на руках был еще грудной ребенок. В тот момент она вышла из бассейна в раздевалку, чтобы покормить своего малыша. Племянницу попросила держаться у кромки бассейна...

- Проводится проверка, в том числе по условиям безопасности бассейна и действиям персонала, - сообщили «КП» в полиции. - По итогам проверки так же будет дана оценка действиям родных пострадавшей девочки.

В областном МЧС подтверждают, что спасенная семьей Вороновых девочка жива.

- Никто из ее родных нам не звонил, но главное, что я могу гордиться своим сыном, он очень быстро среагировал, достал ребенка со дна, - говорит Елена. - Все уже решали какие-то секунды. Рада, что мы воспитали его таким отзывчивым, готовым прийти на помощь.

Родион Калинин (фамилия первого мужа Елены) учится в одной из Протвинских школ. Параллельно занимается спортом - играет в гандбол в команде городской школы олимпийского резерва.