Самые красивые места подземки: «Новослободскую» рисовал иконописец, а «Парк Победы» украсили гигантской ракушкой

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-05T22:14:40+03:00

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Не секрет: столичный метрополитен больше, чем просто транспорт. Порой это настоящее произведение искусства! Во время строительства платформ и вестибюлей использовали более двадцати видов мрамора, гранит, красивую горную породу порфир, минералы с целительными свойствами - родонит, оникс. Станции украшали шикарными люстрами, лепниной, статуями, барельефами, скульптурными композициями и мозаичными панно. Большинство из них стали образцами соцреализма. На некоторых мы видим ар-деко, ампир, готику, русские национальные узоры. А на других - даже редкие окаменелости времен динозавров. Исторические интерьеры считаются культурным наследием и охраняются государством. По пути на работу или по делам можно полюбоваться на все это великолепие. Достаточно оглядеться по сторонам, поднять голову, остановиться. Мы выбрали самые интересные экспонаты подземки.

«Киевская»: Люстры из хрусталя, фрески и лепнина

Эту станцию на Арбатско-Покровской линии советские архитекторы и художники оформляли в теме воссоединения России и Украины. Поэтому в торце - мозаичное панно с картинками праздничного народного гулянья в Киеве.

Колонны белого мрамора. Под потолком их украшает карниз с украинским узором. Между колоннами на сводах - фрески в «рамах» из лепнины. Пол на станции отделали красным гранитом и серым мрамором. Сверху люстры из горного хрусталя.

«Киевская» станция на Арбатско-Покровской линии оформлена в теме воссоединения России и Украины.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А на потолке «Киевской»-кольцевой - мозаичные панно из смальты. Рядом сверкают ажурные светильники-канделябры.

«Маяковская»: Эскизы панно придумал Дейнека

Главной изюминкой этой станции на Замоскворецкой линии стали мозаичное панно из смальты «Сутки советского неба». Для куполов свода «Маяковской» эскизы в стиле соцреализма придумал художник Александр Дейнека. Парашютисты, самолеты, гимнасты, дирижабль, Спасская башня Кремля... Чтобы их разглядеть, нужно встать под каждой из картинок и взглянуть вверх. Из 35 созданных вначале панно уцелели 34. Одну картинку со знаменем СССР около старого выхода утратили во время строительства гермозатвора, то есть защитных ворот на случай ядерного взрыва.

Для куполов свода «Маяковской» эскизы в стиле соцреализма придумал художник Александр Дейнека.Фото: Иван ВИСЛОВ

«Новослободская»: Витражи понравились не всем

Витражи станции «Новослободская» на Кольцевой прославились на весь мир. По платформе вечно бродят толпы туристов с камерами. А в 1952-м после открытия станции ее критиковали за избыточность. Зато потом похожую на волшебный грот «Новослободскую» полюбили. Картины на колоннах подсвечены изнутри. Из ярких стеклышек сложены звезды, фантастические цветы. Кстати, эскизы для «Новослободской» рисовал известный художник Павел Корин - потомственный иконописец. Он же создал в 50-х годах для станции «Комсомольская»-кольцевая мозаичные плафоны в честь великих полководцев.

«Воробьевы горы»: Едем по картинной галерее

Станция на Сокольнической линии стала первой в стране, открывшейся на мосту над рекой. Еще рекорд - пока это самое длинное сооружение среди станций столичного метро. Платформа растянулась на 282 метра. Главная прелесть - красивые виды из панорамных окон на Воробьевы горы, Москву-реку, Большую спортивную арену «Лужников» и Академию наук. Станция сама по себе напоминает выставочный зал. Поэтому поезда едут здесь, словно по художественной галерее. На платформе часто можно увидеть экспозиции работ художников, скульпторов, фотографов, мастеров-ремесленников. К примеру, в октябре здесь проходила бесплатная выставка портретов пассажиров «Встречи в метро».

А ЧТО ЕЩЕ?

Коллекция древних кораллов и моллюсков

В мраморных плитах, которыми облицованы вестибюли и платформы, спрятались сотни редких окаменелостей юрского периода. Их можно увидеть на 55 станциях. На некоторых из них окаменелости настолько уникальны, что могут стать украшением любой палеонтологической коллекции:

«Парк Победы» (Арбатско-Покровская линия). Здесь находится самый большой аммонит московского метро - более 50 сантиметров в диаметре. Множество аммонитов встречается в обоих вестибюлях станции, а также наверху, около эскалатора. Вообще такого количества ископаемой фауны нет ни на одной станции метро. Это головоногие моллюски юрского периода, аммониты и белемниты;

Эту спирально закрученную раковину можно увидеть на колонне, если встать около последнего вагона поезда, идущего в центр. Фото: mos.ru

«Арбатская» (Филевская линия). Многие колонны станции - настоящий коралловый риф. Это самая большая коллекция кораллов в московском метро. Здесь же на стенах полно раковин моллюсков и брахиопод, морских лилий;

«Электрозаводская» (Арбатско-Покровская линия). Эту станцию можно назвать главной фишкой московского подземного палеонтологического музея. Стены из красно-коричневого мрамора, в котором полно наутилусов, аммонитов, игл морских ежей, морских лилий, раковин брахиопод. Настоящая станция юрского периода! К примеру, здесь на стене (последний вагон из центра) видны иглы морского ежа. А на стене над путями в сторону центра примерно в середине станции - крупный аммонит.