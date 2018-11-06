В московском метро появились плакаты с легендами о городе

СЕГОДНЯ 11:30 2018-11-06T11:33:35+03:00

На каждом плакате содержится информация, связанная либо с той станцией метро, где он размещен, либо с домами, улицами и районами, расположенными неподалеку Фото: Алиса ТИТКО

Пассажиры узнают, сколько в столице домов-бубликов и о "девушке с веслом" в парке Горького

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На платформах станций метро и в переходах подземки появились сотни ярких плакатов с необычными историческими фактами о Москве. Пассажиры смогут узнать сколько в городе домов-бубликов, что общего у металлических сводов станции "Маяковская" с дирижаблями, о том почему в названии станции "Тропарёво" буква "ё", где находится дом-комод, а также о многом другом.

- На каждом плакате содержится информация, связанная либо с той станцией метро, где он размещен, либо с домами, улицами и районами, расположенными неподалеку от нее. Пассажиры подземки в пути смогут узнать интересные факты о Москве и познакомиться с городскими легендами. Возможно, кого-то плакаты вдохновят подробнее изучить историю Москвы, посетить описанные в них места, показать их своим друзьям и близким», — говорит Оксана Бондаренко, куратор проекта "Привет, Москва!".

На станции "Парк культуры" уже можно прочитать о излишне откровенной скульптуре "Девушка с веслом", которая должна была украшать парк Горького. На станции "Достоевская" растолкуют по мотивам каких произведений Федора Достоевского она была оформлена, а пассажиры уже сами позже найдут героев романов "Бесы", "Преступление и наказание", "Идиот" и "Братья Карамазовы".

Плакаты на станциях "Раменки" и "Минская" расскажут о домах-бубликах, которые строили к летней Олимпиаде 1980 года в Москве.

КСТАТИ

Сейчас в рамках проекта "Привет, Москва!" горожане познакомятся с историей столицы. Но проект рассчитан на 10 месяцев и известно, что в подземке также планируют разместить плакаты на темы "Москва кинематографическая", "Москва музыкальная", "Москва литературная и театральная".