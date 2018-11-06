«Подмосковный Отелло» рассказал в суде: "Я заранее планировал, как отрублю жене руки"

СЕГОДНЯ 15:02 2018-11-06T17:43:52+03:00

Грачёв признает, что в ту ночь несколько раз ударил супругу, требуя признаться в измене Фото: Александр РОГОЗА

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В Серпухове продолжается судебный процесс по делу «Подмосковного Отелло». 26-летний Отелло в декабре прошлого года вывез жену на машине в лес и отрубилась ей кисти рук. Теперь дипломированного психолога (Грачёв закончил вуз по этой специальности, но работал грузчиком) обвиняют по трём статьям. «Причинение тяжкого вреда здоровью», «Похищение человека» (это когда вывез жену в лес) и «Угроза убийством» (за месяц до кровавой расправы приставлял жене к горлу нож).

Ранее в суде допросили потерпевшую, Маргариту Грачеву. Бывшей жене садиста, напомним, врачи смогли пришить лишь одну кисть. Вместо второй теперь протез. А сегодня показания давал сам «Отелло».

В суде он рассказывал, что в какой-то момент начал ревновать свою супругу - подозревал ее в измене. Несколько раз он по ночам тайно брал телефон Маргариты, проверяя ее переписки. Однажды обнаружил удалённое сообщение от мужчины по имени Александр.

- Я разбудил Риту, спросил, кто это такой, - заявил в суде Грачёв. - Она сказала, что это водитель с ее работы. Якобы он должен починить детям какую-то игрушку. Но я в это не поверил. Я был на взводе...

Бывшей жене садиста врачи смогли пришить лишь одну кистьФото: Александр РОГОЗА

Грачёв признает, что в ту ночь несколько раз угрожал ударил супругу, требуя признаться в измене. Но она все отвергала. С того дня он стал следить за ней, контролировать ее передвижение - несколько раз в день звонил на городской номер в редакцию, где Маргарита работала специалистом по рекламе. Так он хотел удостовериться, что жена находится на рабочем месте.

Также он рассказывает, что прочёл в интернете об услугах полиграфа - детектора лжи. Этой аппаратурой, как оказалось, пользуются многие супруги, которые подозревают свои вторые половинки в измене. Он нашёл в Москве специалиста-полиграфолога и договорился, что привезёт жену.

Ранее об этом эпизоде подробно рассказывала и сама Грачёва - в тот день Дмитрий посадил ее в машину и повёз в Москву. Куда именно, он рассказал уже в дороге. Впрочем, полиграф показал, что Рита, опровергая измену, не лжёт.

Тем не менее уже после этого Дмитрий Грачёв встречался и с тем самым Александром, коллегой жены. Ранее этот мужчина уже выступал в суде. Он тоже рассказывал, что Грачев подошёл к нему в суде и попросил показать переписку с его женой. Тот протянул аппарат. После этого Грачёв, казалось, успокоился. Но когда жена в итоге подала заявление на развод, решил ей отомстить...

«Комсомолка» продолжает следить за громким процессом.

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