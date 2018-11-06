СЕГОДНЯ 15:33 2018-11-06T15:44:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Где создают отчественное кино? В Москве. Ежегодно в столице снимают больше 100 фильмов. И одну из ключевых ролей в этом играет главная киностудия страны - "Мосфильм". Однако и она в последнте годы требовала обновления, ведь создана была в 1920-х годах, первый фильм "На крыльях ввысь" здесь в 1923 году снял режиссер Борис Михин. Власти столицы с 2013 года поддерживают "Мосфильм". За короткие сроки здесь был построен новый павильон "Дом костюма и реквизита", который 6 ноября вместе с генди ректором "Мосфильма" Кареном Шахназаровым посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

На "Мосфильме" открыли двухэтажный "Дом костюма и реквизита"Фото: Алиса ТИТКО

- На территории "Мосфильма" было много разных проектов, особенно в 90-е годы. В начале 2000-х годов здесь хотели построить большой жилищный комплекс и торговый центр, а "Мосфильм" выселить. Но во всех спорах была поставлена точка. Остался "Мосфильм", - вспомнил мэр Москвы Сергей Собянин. - Надеюсь, что к своему 100-летию киноконцерн приобретет другой вид, будут современные павильоны. Мы будем и дальше помогать "Мосфильму". Этот проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Гараж "Мосфильма"Фото: Алиса ТИТКО

- Теперь у "Мосфильма" есть павильон для хранения порядка 1 млн реквизита и костюмов. Такие хранилища есть во многих странах, но такого уровня - нет, - сказал генди ректор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

На вид это обычное желто-серое двухэтажное здание, но внутри уже создается киношная атмосфера. В гараж уже заехали кареты, мотоциклы, раритетные "Чайки", хлебовозки и машины ГАЗ-21, которые снимались в фильмах "Бриллиантовая рука", "Берегись автомобиля". На первом этаже сейчас размещают мебель, светильники, а на втором этаже будут находиться костюмы. В раздвижных металлических шкафах будет храниться собрание картин, вывесок и панно - это около 1 174 единиц. Отдельную часть пространства займет коллекция из 155 люстр.

- В "Доме реквизита и костюма" будет постоянно работать специальная комната реставрации – часто запрашиваемый реквизит постоянно нуждается в мелком ремонте и починке. Также имеется и холодильная установка для вещей, требующих особых условий хранения, - рассказали сотрудники "Мосфильма".

В гараж уже заехали кареты, мотоциклы, раритетные "Чайки", хлебовозки и машиныФото: Алиса ТИТКО

За годы существования киностудии здесь было снято более 2500 фильмов, многие из которых вошли в Золотой фонд отечественного и мирового киноискусства. Среди них "Цирк", "Броненосец Потемкин", "Сталкер", "Кавказская пленница", "Берегись автомобиля" и другие.

В течение последних 20 лет павильоны были реконструированы, в киностудии появилось современное оборудование, сейчас "мощности" загружены почти на 100%. Помимо кинофильмов здесь снимаются телепередачи, сериалы, музыкальные видеоклипы. Также был построен павильон № 16 с хорошей акустикой. Площадь съемочного пространства составляет 1600 кв.м. Здесь можно построить любую декорацию: тропический лес или арктическое побережье, высотки Москва-Сити или Манхэттена – все зависит от желаний и фантазии режиссера.

Но и это еще не все обновления "Мосфильма". Здесь в ближайшее время будет построен еще один павильон № 17 для съемок фильмов и киноконцертный комплекс с выходом на Мосфильмовскую улицу. Открыть их планируют в 2022 году.