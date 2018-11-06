Студентка московского вуза обвинила «гонщика на Гелендвагене» в изнасиловании

СЕГОДНЯ 17:02 2018-11-06T18:18:47+03:00

Руслан Шамсуаров вновь оказался в центре скандала, на сей раз студентка (на фото) обвиняет его в изнасиловании. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров уверяет предохранителей , что все было по обоюдному согласию

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Известный на всю страну как «гонщик на Гелендвагене», 21-летний Руслан Шамсуаров, сын вице - президента «Лукойла», может стать фигурантом нового уголовного дела. В изнасиловании его обвинила 23-летняя студентка одного из столичных вузов. На днях девушка обратилась в полицию.

- В заявлении она сообщила что 2 ноября была изнасилована малознакомым ей Русланом в доме на площади Победы, - сообщили «Комсомолке» источники в правоохранительных органах.

Сейчас информацию проверяют правоохранительные органы. Уголовное дело пока не возбуждено. Тем временем Руслан Шамсуаров уже дал письменные объяснения. В них он уверяет, что интимные отношения со студенткой были по обоюдному согласию. Красавицу-брюнетку с аппетитными формами он поспешил обвинить в проституции. Та якобы попросила у него денег, а когда получила отказ, закатила скандал. Девушка позвонила своей маме и заявила, что ее держат в заложниках.

Руслан Шамсуаров уверяет, что интимные отношения со студенткой (на фото) были по обоюдному согласию.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что мама красавицы - журналист. Сейчас женщина ищет толкового адвоката для защиты чести дочери. Известно, что родом девушка из Ростовской области, в столице она училась в одном из вузов на факультете психологии.

В пресс-службе "Лукойла", куда "Комсомолка" направила запрос, от комментариев воздержались.

Напомним, Руслан Шамсуаров попал в новости в мае 2016-го. Тогда он с друзьями устроил гонки по утренней Москве. Закончилось тем, что за «Гелендвагеном» Шамсуарова -младшего (за рулем, правда, сидел его приятель) гнались несколько полицейских машин, а внедорожник петлял по газонам и дворам. В итоге сам Шамсуаров получил по суду 300 часов обязательных работ.

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20-летний сын вице-президента нефтяной компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров попал в новости в мае 2016 года. Тогда он устроил с друзьями гонки по утренней Москве. Закончилось тем, что за «Гелендвагеном» Шамсуарова-младшего (за рулем, правда, сидел его приятель) гнались несколько полицейских машин, а внедорожник петлял по газонам и дворам. (подробности)