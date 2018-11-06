2018-11-06T20:53:25+03:00
Общество

Столичные автомобилисты предпочитают оплачивать парковку с помощью мобильного приложения

85% используют мобильное приложение «Парковки Москвы», остальные предпочитают СМС-сервис
Дмитрий КОПТЕВ
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Среди способов оплаты парковки в Москве мобильное приложение - самый удобный и популярный вариант.Среди способов оплаты парковки в Москве мобильное приложение - самый удобный и популярный вариант.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Москва: 98% автомобилистов столицы пользуются мобильным телефоном при оплате парковки в городе. Из них 85% используют мобильное приложение «Парковки Москвы», остальные предпочитают СМС-сервис.

Отметим, что «Парковки Москвы» стало самым популярным транспортным приложением столицы. Программа была загружена уже порядка 3 миллионов раз. Приложение позволяет не только оплачивать парковку, но также может помочь найти оставленный на парковке автомобиль, узнать о штрафах. В программу встроена интерактивная карта, которая показывает ближайшие парковки для автомобилей инвалидов, грузовиков, электрокаров и других типов транспорта, а также стоянки в капитальных строениях. Также приложение показывает коммерческие парковки у торговых центров и т.д. На сегодняшний день приложение является одним из самых удобных, функциональных и современных в мире, у него самый широкий набор опций для автомобилистов.

Получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, можно в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 (3210 с мобильного).

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