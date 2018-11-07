Сколько мостов нужно столице

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-06T21:54:03+03:00

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На карте все выглядит очень красиво. Вот Северное Тушино. Вот Ховрино. Между ними по прямой всего два километра пути. И Химкинское водохранилище. Однако добраться из одного района в другой быстро не получается. Например, на метро это почти час! Доехать до «Пушкинской», пересесть на «Тверскую» и по зеленой ветке снова тащиться на север.

В надежде на выделенные полосы вызываю такси. Агрегатор предлагает доехать за сорок минут (получается, не шибко быстрее и в 12 раз дороже). Водитель, приехавший работать в столицу из Дубны, простодушно объясняет, что ему все эти объезды по барабану. Система формирует стоимость поездки, учитывая не только пробки и расстояние, но даже погоду.

Наша желтая машиненка свернула с улицы Свободы на МКАД и, словно эстонская беременная черепаха, поплелась в сторону Ленинградки. Перед нами автобус, забитый пассажирами. И «КамАЗ», подметающий асфальт.

А ведь от всей этой тягомотины чисто теоретически мог бы избавить всего один мост - от Тушина до Левобережного (а там и Ховрино недалеко).

Правда, эксперты мой пыл остудили.

- В советские годы такой проект обсуждался, но сейчас это нужнее пешеходам, чем автолюбителям - трафик между районами небольшой, - пояснил директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Константин Трофименко. - Хотя мостов столице действительно не хватает.

ОТ НАШЕГО КРЫЛЬЦА ДО ВАШЕГО ДВОРЦА

Всего в Москве 452 моста (в это число входят не только сооружения над водоемами, но и путепроводы, эстакады, железнодорожные конструкции). А например, в Амстердаме - 1500. В Гамбурге - 2500. Но это еще ни о чем не говорит. Столица Нидерландов пересечена многочисленными каналами, а Гамбург - крупнейший речной порт.

- В Москве можно доехать до ближайшего моста или пересесть на общественный транспорт, - рассуждал таксист Андрей Тимченко, узнав о моем эксперименте. - А вот в области такие маневры отнимут несколько часов. Например, между городом Лыткарино и селами Орлово, Молоково, Остров протекает Москва-река. И жители этих сел, которым нужно на Волгоградку, вынуждены выезжать на МКАД, которая вечно стоит. В то время, как лыткаринцы добираются до шоссе без всяких проблем. На два, а то и на три часа быстрее.

Я вышел на Петрозаводской улице. И отправился в парк «Фили». От него до Нижних Мневников не больше километра - по прямой, если был бы мост. На деле приходится объезжать по Большой Филевской, Рублевке и Крылатской.

По мнению координатора движения «Общество синих ведерок» Петра Шкуматова, такие пробелы в столице можно восполнить за несколько лет (см. «Официально»).

- Мост увеличивает пропускную способность дорог в разы, - считает Шкуматов. - Чтобы этого добиться, в Москве еще нужно обязательно соединить Печатники с Нагатинским Затоном и Шоссейную улицу с Каширским шоссе (между ними Москва-река).

«НЕ НАДО НАС СРАВНИВАТЬ С БЕРЛИНОМ»

- Норматива, сколько должно быть мостов в городе, не существует, - пояснил Константин Трофименко. - И города устроены по-разному. Берлин в свое время имел возможность возвести более полутора тысяч мостов, а мы нет. Прежде чем строить мост, нужно все просчитать. Дороги должны совпасть, как и количество полос на них. Строительство обходится примерно в 5 миллиардов рублей. Примерно столько же стоит построить станцию метро. На мой взгляд, сегодня в Москве острая необходимость в трех-четырех мостах. На территории международного финансового центра «Рублево-Архангельское» - продолжение Рублевского шоссе. Связка улицы Живописной с улицей Свободы. Мост через Москву-реку в районе Капотни. Ну и, конечно, мосты в составе новых хорд.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На водохранилищах собираются сделать пять плавучих поселков

Уникальный проект готовит российско-датская компания Houseboat. К 2020 году она намерена построить пять поселков по 15 - 30 домов каждый, но только не на земле, а на воде. Никаких чудес.

Дома возведут на плавучих бетонных пирсах, которые выдерживают любую температуру (в том числе сильные морозы). Разместят их в акватории трех водохранилищ канала им. Москвы - Химкинском, Клязьминском и Пестовском.

Как сообщили «КП» в ФГБУ «Канал имени Москвы», вероятнее всего, это будут отели. Для одного поселка нужно около гектара водной поверхности и полгектара земли (для автопарковки и прибрежной инфраструктуры). Площадь одного дома составит от 100 до 160 квадратных метров.

КСТАТИ

Несколько мостов не вошли в единую программу (см. «Официально»), но так как в них есть острая необходимость - строить будут. Вот эти проекты:

Печатники и Царицыно также соединят автомобильным мостом. Сейчас попасть из одного района в другой можно с помощью Братеевского или Нагатинского мостов. Добраться до них в час пик бывает непросто. Осложняют ситуацию и железнодорожные переезды, в районе которых скапливаются машины. Чтобы разгрузить дороги, возведут автомобильный мост. Он свяжет Каспийскую и Шоссейную улицы. Их реконструируют, а на пересечении с Каширским шоссе построят развязку. Длина моста составит 250 метров. И будет на нем по четыре полосы в обе стороны.

Автомобильный мост через Москву-реку появится в районе Филевского парка. Он соединит Береговой проезд и Шелепихинскую набережную. Сначала в этом микрорайоне построят жилые дома, школы и детские сады. После этого - мост.

ОФИЦИАЛЬНО

Что построят

До 2025 года в рамках единой программы на Москве-реке построят 18 новых мостов. Об этом говорится в официальном сообщении столичного комплекса градостроительной политики и строительства. Сейчас в центре расстояние между мостами около 700 метров. В пределах Третьего транспортного кольца - 2 км. И от ТТК до МКАД - 5 км.

Новые мосты появятся:

- на магистрали от Волоколамского до Строгинского шоссе;

- на продолжении Рублевского шоссе в МФЦ «Рублево-Архангельское»;

- на ул. Свободы - ул. Живописная;

- на ул. Свободы - ул. Живописная через канал им. Москвы;

- на ул. Народного Ополчения - ул. Нижние Мневники (Северо-Западная хорда);

- в створе ул. Новозаводская на Мневниковскую пойму до ул. Нижние Мневники;

- в створе 3-го Силикатного проезда;

- в створе Берегового проезда;

- в створе 1-го Красногвардейского проезда со съездом на Пресненскую набережную (северный дублер Кутузовского проспекта);

- на ул. 1905 года (до набережной Тараса Шевченко);

- на магистрали вдоль МЦК;

- на магистрали вдоль левого берега Москвы-реки (участок от ТТК до проспекта Андропова);

- на магистрали вдоль левого берега Москвы-реки (участок от проспекта Андропова до магистрали Печатники - Братеево);

- в створе ул. Коломенская в районе Печатники до ул. Шоссейная;

- в створе ул. Перерва - Проектируемый проезд № 5113 в районе Нагатино-Садовники;

- в составе Юго-Восточной хорды (в створе ул. Шоссейная);

- ул. Донецкая;

- в составе Южной рокады.

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