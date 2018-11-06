2018-11-06T22:57:02+03:00
Происшествия

В Подмосковье женщина-водитель сбила трех подростков

По предварительной информации, один из школьников в тяжелом состоянии
Семен ЕЛЕНИН
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Автомобиль после ДТП отбросило на тротуар, на котором находились трое подростков.Автомобиль после ДТП отбросило на тротуар, на котором находились трое подростков.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В подмосковном городе Бронницы вечером во вторник произошло ДТП с пострадавшими. Около 21:00 на площади Тимофеева, у местного автовокзала, столкнулись две иномарки. Одну из них, «Хендэ», отбросило на тротуар. Там в это время проходило трое подростков.

- За рулем «Хендэ» находилась женщина, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. - На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД, которые разбираются в деталях дорожно-транспортного происшествия.

По данным полиции, пострадал лишь один школьник - 14-летний мальчик госпитализирован.

Однако в областном управлении МЧС уточняют, что в больницу соседнего города Раменское доставлены сразу три подростка, 14-летний и двое 15-летних.

При этом источник «КП» в правоохранительных органах заявил: один из школьников находится в тяжелом состоянии, у него перелом ноги и черепно-мозговая травма.

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