Парад 7 ноября 2018 года на Красной площади в Москве: прямая онлайн-трансляция
В среду, 7 ноября 2018 года на Красной площади в Москве состоится парад, посвященный 77-й годовщине военного парада 1941 года.
Как сообщили в Комитете общественных связей столицы, торжественный марш напомнит гражданам о событиях Великой Отечественной войны. В 1941 году от стен Кремля солдаты отправлялись на фронт, чтобы отстоять Москву и защитить Родину. Участниками парада тогда стали более 28 тысяч бойцов.
По Красной площади пройдут пять тысяч человек. В параде 7 ноября 2018 года примут участие 12 тысяч москвичей. Из них семь тысяч человек получили персональные приглашения на гостевые трибуны. Это ветераны войны, участники военного парада 1941 года и Парада Победы 1945 года, а также члены общественных, молодёжных и патриотических движений столицы.
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