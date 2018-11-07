2018-11-07T11:35:33+03:00
Общество

Парад 7 ноября 2018 года на Красной площади в Москве: прямая онлайн-трансляция

Смотрите прямую онлайн-трансляцию парада 7 ноября 2018 года на Красной площади
Екатерина БОЛГОВА
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Смотрите прямую онлайн-трансляцию на нашем сайтеСмотрите прямую онлайн-трансляцию на нашем сайтеФото: REUTERS
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В среду, 7 ноября 2018 года на Красной площади в Москве состоится парад, посвященный 77-й годовщине военного парада 1941 года.

Как сообщили в Комитете общественных связей столицы, торжественный марш напомнит гражданам о событиях Великой Отечественной войны. В 1941 году от стен Кремля солдаты отправлялись на фронт, чтобы отстоять Москву и защитить Родину. Участниками парада тогда стали более 28 тысяч бойцов.

По Красной площади пройдут пять тысяч человек. В параде 7 ноября 2018 года примут участие 12 тысяч москвичей. Из них семь тысяч человек получили персональные приглашения на гостевые трибуны. Это ветераны войны, участники военного парада 1941 года и Парада Победы 1945 года, а также члены общественных, молодёжных и патриотических движений столицы.

Смотрите прямую онлайн-трансляцию на нашем сайте.

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Парад на Красной площади.Торжественный марш в честь 77-летия военного парада 1941 года.Впервые во время реконструкции исторического парада 1941 года у стен Кремля пронесут копию знамени Победы

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