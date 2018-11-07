С 1 января 2019 года в Московской области заработает система раздельного сбора мусора

СЕГОДНЯ 19:20 2018-11-07T19:18:39+03:00

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Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин рассказал о деталях перехода Московской области на раздельный сбор мусора. Напомним, эту систему начали внедрять еще несколько лет назад. Сначала ее опробовали в Мытищах, а в прошлом году увеличили число пилотных городов до тринадцати. В 2019 году раздельный сбор мусора заработает на всей территории области.

Уже с 15 декабря в муниципалитетах начнут устанавливать новые контейнеры. Серые, на которых изображен банан, - для органических отходов, а синие (с бутылкой) - для неорганических.

Евгений Хромушин сообщил, что с января 2019 года все управляющие организации многоквартирных домов и собственники частных домовладений обязаны заключить договоры с региональным оператором. В платежках в разделе «коммунальные услуги» появится строка «вывоз коммунальных отходов».

- Размер платы за услуги своего регионального оператора по вывозу ТКО (твердых коммунальных отходов) зависит от того, на какой территории или кластере производятся отходы, - рассказал министр ЖКХ. - Для каждого установлен предельный экономически обоснованный единый тариф. Узнать, к какому кластеру принадлежит район, жители могут на сайтах администраций. Всего в Московской области выделено семь кластеров, по количеству региональных операторов, прошедших конкурсный отбор.

При этом Евгений Хромушин отметил, что общий платеж вырастет не более чем на 2%.

Мусоровывозящие компании будут доставлять отходы в пункты переработки. Сейчас два таких комплекса действуют в Зарайске и Серебряных прудах. В конца года заработает еще один, в Рошале. Всего в Подмосковье будет запущено 16 предприятий по переработке твердых коммунальных отходов. (Четыре из них будут еще попутно вырабатывать электроэнергию!).

- Заводы в Зарайске и Серебряных прудах сортируют сухие отходы и компостируют мокрые органические отходы, - рассказал глава областного Министерства ЖКХ. - Высокотехнологичные предприятия позволят решить важные задачи - сократить объем захоронения ТКО фактически минимум в два раза. 20% отходов - металл, стекло, пластик, бумага - отправится на производство товаров из вторсырья, 30% органических отходов подвергнутся компостированию. Так называемые неперерабатываемые «хвосты» с 2021 года будут направляться на заводы, применяющие технологию термической обработки. Все это позволит в ближайшие годы полночью закрыть устаревшие полигоны.