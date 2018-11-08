Фанаты «ЦСКА» разгромили гостиницу, а болельщики «Ромы» забросали бутылками «Лужники»

СЕГОДНЯ 02:10 2018-11-08T02:12:56+03:00

Болельщики ЦСКА во время матча с «Ромой» жгли на трибунах файеры Фото: REUTERS

Москвичи стали выяснять отношения с итальянцами еще до начала футбола

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Около ста человек вечером 7 ноября пришли к гостинице «Агиос» на улице Воронцово поле – это недалеко от станции метро «Курская». Неизвестные стали взламывать двери, бить стекла и выяснять отношения с постояльцами. Об инциденте стало известно после появления видео в соцсетях.

Позже стало понятно, что это были фанаты футбольного клуба «ЦСКА», которые пришли «проведать» итальянских фанатов команды «Рома» за несколько часов до матча на «Лужниках». Дружеской беседы не получилось. Вероятно, она и не планировалась. Говорят, что дело дошло до драки. Причем не только кулаками, но и с применением кастетов. Однако у столичной полиции своя версия произошедшего.

- В полицию в 18.10 поступило сообщение о конфликте между гражданами на улице Воронцово поле. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что конфликт действительно был. В ходе этого конфликта несколько участников разбили окна в доме № 16 и с места происшествия скрылись, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МВД по Москве. – В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

О пострадавших после драки в столичной полиции не знают.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О пострадавших после погрома в столичной полиции не знают. По крайней мере, в медицинские учреждения Москвы никто не обращался. Но сотрудники правоохранительных органов уже начали поиски зачинщиков драки и погрома гостиницы «Агиос» на Курской.

В соцсетях уже предположили, что фанаты футбольного клуба «ЦСКА» решили отомстить итальянцам за поражение в Риме – 26 октября команда «Рома» в рамках Лиги чемпионов выиграла у московского клуба со счетом 3:0. Тогда же произошел и трагический случай в римском метро – российские болельщики упали с эскалатора, пострадало около 30 человек.

- Это месть эскалатора, - предположил в соцсетях Анри Монри.

- Зачем мешаете в кучу римлян с конями? – не согласился Дмитрий Ивальницкий.

- Все равно проиграли 2:1, – написал москвич Антон Беленький.

По некоторым данным, после матча на «Лужниках» сотрудники правоохранительных органов задержали несколько болельщиков футбольного клуба «ЦСКА». Сейчас они дают пояснения за происходившее возле гостиницы «Агиос» на Курской. В соцсетях болельщики «ЦСКА» говорят, что еще одна драка была на стадионе «Лужники».

Фанаты ЦСКА жгли на трибунах файерыФото: REUTERS

- Веселуха в луже (прим.автора – стадион «Лужники»). Драка фанов Рима с конями. Очередная бездарная организация выхода со стадиона и УЕФА тут не при делах, - сообщил Андрей Кардинал.

- Ужас, болельщики «Ромы» - звери. Начали драку с фанатами «ЦСКА», кидались бутылками и так далее, - написал фанат Георг Оверин.