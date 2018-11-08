Муж жестоко убитой в Москве женщины-фармацевта: «Оксана - неравнодушный человек. Мимо хулиганов, ругающихся матом, спокойно пройти не могла»

СЕГОДНЯ 11:46 2018-11-08T13:31:32+03:00

Изменить размер текста: A A

С двумя сумками продуктов 6 ноября 52-летняя Оксана Фросина как обычно возвращалась домой после работы. На часах было около десяти вечера, в квартире многоэтажки на улице Знаменские садки в Северном Бутове ее ждали любимый супруг и сын. Но так и не дождались. Женщину жестоко убили в лифте. В луже крови с рассыпанными по полу продуктами ее нашли соседи.

- Во время осмотра на теле женщины обнаружены более десяти ножевых ранений. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщила «Комсомолке» Юлия Иванова, помощник руководителя СУ СК по Москве.

Первым делом изъяли записи камер видеонаблюдения. На них видно, как Оксана заходит в подъезд, а следом за ней мужчина азиатской внешности.

Выдвинули несколько версий, в том числе связанную с профессиональной деятельностью погибшей. Фармацевты имеют доступ к препаратам, содержащим наркотические вещества. Предполагали, что на Фросину напал наркоман. Но основной версией было все-таки ограбление. Из кошелька женщины, который нашли в лифте, пропали две тысячи рублей. При этом два мобильных телефона, банковские карты, золотые цепочки и четыре кольца не взяли. Возможно, вора кто-то спугнул, но свидетелей самого преступления после опроса жителей подъезда найти не удалось. Люди рассказали, что слышали крики. Но никто ничего не видел.

Москвичку убили в лифте.Видео из паблика Mash. Женщину пырнули ножом, забрали несколько тысяч рублей и убежали.

Вчера по подозрению в убийстве задержали 27-летнего жителя Узбекистана. Сейчас он дает показания следователям.

Супруг погибшей, 54-летний полковник юстиции, преподаватель Московского колледжа полиции Юрий Фросин уверен, что жена чем-то разозлила убийцу.

- Она, скорее всего, могла сделать ему замечание. Оксана неравнодушный человек, мимо хулиганов, ругающихся матом, спокойно пройти не могла. Наверняка этому негодяю она что-то сказала, но не кромсать же ее ножом за это, - поделился Юрий Фросин с «Комсомолкой». - Этот человек, гастарбайтер, я видел его фото, он на весь мир озлоблен. Я сам полковник юстиции и хорошо понимаю, что в жизни много опасностей. Я всегда говорил жене: никогда ни с кем не разговаривай, смотри по сторонам, береги себя!

Юрий и Оксана прожили вместе почти 30 лет. Воспитали сына, ему сейчас 26. Супруги много путешествовали по миру, часто ходили в храм и ездили вместе с паломниками по святым местам России.

Для убийцы жены Юрий Фросин ждет максимального наказания. Гастарбайтеру грозит до 15 лет лишения свободы. Возможно, он причастен к другим похожим преступлениям. Это сейчас проверяют следователи.