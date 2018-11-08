С Никольской улицы массово съезжают кафе и магазины

СЕГОДНЯ 18:00 2018-11-08T18:42:42+03:00

А ведь место проходное, много туристов и близость к Красной площади

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Летом Никольская улица «пела и плясала» круглыми сутками. Иностранцы приезжали сюда группами. Здесь они ели и пили даже в самых «невкусных» кафе, покупали лейкопластыри в аптеках, чистые майки и сувениры. Казалось бы, футбольным фанатам удобно – все в одном месте, а московским бизнесменам – выгодно. Но Мундиаль отгремел, а кафе и магазины стали закрываться.

Закрыли двери

- Уважаемые гости, кофейня прекращает свою работу по этому адресу, - значится на двери «Krispy Kreme». – Ближайшие наши кофейни на Большой Дмитровке и в Центральном Детском магазине.

- Магазин «Аленка» переехал на Страстной бульвар, - написали на стекле фирменного магазина фабрики «Красный Октябрь».

- «Лондон Гриль» переехал на Кузнецкий Мост, - сообщили владельцы ресторана.

Но и это еще не все. Кафе «Prime» тоже закрыло свои двери, собственники советуют приходить в ближайшие заведения на Маросейку, Кузнецкий Мост или Большую Дмитровку. Закрылся магазин «Intimissimi», не работает сейчас ресторан «Крылья», но в объявлении значится, что временно.

После себя магазины оставляют скромные объявления о новых адресах. Площади остаются пустовать.Фото: Алиса ТИТКО

Возникает вопрос: торговать возле Кремля стало не выгодно? Эксперты по недвижимости говорят, что торговые площади на Никольской всегда были недешевые — место проходное, много туристов и близость к Красной площади, Лубянке.

- Чемпионат мира по футболу также не повлиял на цену и спрос на торговые помещения на Никольской улице, - говорит Марина Маркова, руководитель направления street retail компании «Магазин Магазинов».

Торговый комплекс «Никольская плаза», например, частично пустует после затяжного ремонта, но сейчас места пытаются быстро сдать. На сайтах недвижимости много объявлений с предложениями.

- Помещение общей площадью 135,3 кв.м. на 1 этаже комплекса, открытая планировка, ремонт дизайнерский. Под любой вид торговли, магазин, шоурум, галерея, бутик. Стоимость 789 250 рублей в месяц, - рассказывает риелтор Наталья.

А вот отдельные торговые площадки на «красной» линии Никольской дороже — за 187,4 кв.м. просят 1 500 000 рублей в месяц. Можно снять и целый трехэтажный особняк площадью 370 кв.м. за 3 995 834 рубля в месяц.

Эксперты по недвижимости говорят, что торговые площади на Никольской всегда были недешевые.Фото: Алиса ТИТКО

Большой ремонт

Причина массовой «миграции» магазинов и кафе действительно оказалась не в рубле, сразу несколько зданий на Никольской улице отправляют на реставрацию. В связи с этим арендующих попросили с октября съехать.

- Здание, в котором мы арендовали помещение, закрыли на длительную реконструкцию. Мы ищем место поблизости, хотим вернуться на Никольскую как можно скорее, - говорят представители кафе «Prime».

Здание №4 на Никольской улице, как оказалось, уже лет 15 стоит в ветхом состоянии и собственник давно ищет момент заняться реставрацией. Арендаторы каждый раз просили «давайте после новогодних праздников», «давайте после Чемпионата мира по футболу» и т.д. Теперь уже точно будет капитальный ремонт, так как деревянные перекрытия стали угрожать безопасности.

- После реставрации само здание может приобрести другое назначение, верхние этажи может занять гостиница, однако помещения, выходящие на Никольскую улицу, останутся торговыми, - говорит Марина Маркова, руководитель направления street retail компании «Магазин Магазинов».

Многие здания на Никольской улице ждет реставрация.Фото: Алиса ТИТКО

Работать на Никольской улице, кстати, не так уж и удобно. Предпринимателям приходится выгружать товар на соседних улицах, а потом на тележках ночью по Ветошному переулку переносить продукты в рестораны. Именно по этой причине на Никольской не так много продуктовых магазинов. Даже появившийся весной супермаркет «Daily» больше специализируется на торговле готовой еды, кондитерских изделий и напитков. Также на Никольской есть главный конкурент — Гастроном №1 в ГУМе, где цены хоть и «кусаются», но покупатели всегда есть.

Ремонта требуют и другие здания

Перемен требуют и другие здания на Никольской. Уже несколько лет под строительными лесами прячут шестиэтажный дом № 8. А площадь объекта немалая — 11 000 кв.м. вместе с подземным пространством.

- Строительство и реконструкция многофункционального комплекса «Чижевское подворье» начато в 2012 году. Завершить работы планируется в 2022 году, - сообщает генеральный подрядчик ООО «Ресурс».

Как говорят специалисты, инвестору нельзя увеличивать ни высотные, ни объемные показатели здания, поскольку часть земельного участка находится в зоне охраны объектов культурного наследия. По ранее заявленному проекту, здесь будет гостиница.

В здании №23 завершить многолетнюю реконструкцию обещают уже в 2019 году. Это так называемый «расстрельный дом» — бывшее здание Военной коллегии Верховного Суда СССР в Москве. Здание имеет в основе фрагменты палат князей Хованских XVII века, а в 1835 году здесь в одной из наемных квартир жил писатель Николай Станкевич. В 2000-х владельцем стал столичный банк. Ветхое здание хотели снести, а на его месте построить развлекательный комплекс, «расстрельные» подвалы как раз подошли бы под подземную парковку. Но такую инициативу не поддержали и накинули на здание строительную сетку. Говорили и о создании музея. Но что будет после реставрации сейчас не знают даже в Департаменте культурного наследия.

В ветхом состоянии находится и здание №17, история которого уходит вглубь веков. В 1700 году двор купил граф Борис Шереметев, в 1761 году участок приобрела Синодальная типография, в 1871 году здание становится гостиницей, где останавливались в разные годы русские композиторы Петр Чайковский и Николай Римский-Корсаков. Потом к зданию пристроили полукруглое помещение (предназначенное под торговлю), позже там был ресторан «Славянский базар», где Немирович-Данченко и Станиславский решили создать театр, который потом стал МХАТом. После революции в здании открыли столовую, а в 1966 году вновь ресторан, который через 27 лет сгорел. Его руины до сих пор стыдливо прячут под сеткой.

История здания по адресу Никольская, 17 уходит вглубь веков.Фото: Алиса ТИТКО

КСТАТИ

Откроют заброшенный выход из метро

На Никольской улице на строение №7-9 до сих пор осталась табличка «Переход на Площадь Революции». За долгие годы реставрации (лет 20) уже и многие москвичи забыли, что там есть пешеходный переход от станции метро «Театральная» на Никольскую улицу. Лет пять назад там планировали строить торговый центр, потом проект «заморозили», о реконструкции перехода также забыли.

Но сейчас там слышны строительные работы, сами рабочие говорят: «Ремонтируем, скоро откроют».

- Завершить реконструкцию планируется до конца 2019 года, - говорит руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Сейчас переход закрыт, его длина 93,5 метра. Его оборудуют охранно-пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения. Со стороны площади Революции создадут лестницу с промежуточными площадками и колясочным спуском.

Завершить реконструкцию выхода из метро планируется до конца 2019 года.Фото: Алиса ТИТКО

- Освещать переход будут антивандальные светильники, а ступени сходов оборудуют автоматизированной системой снегоудаления, - сообщают в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы.